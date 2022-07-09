«Спартак» бесит, что Суперкубок в Питере. А где играют такие матчи в топ-5?

Везде по-разному.

Скандал вокруг Суперкубка России не стихал долго: «Спартак» хотел нейтральную территорию (в Казани, Нижнем Новгороде или «Лужниках»), но РФС выбрал Санкт-Петербург – «Зенит» сыграет матч за Суперкубок дома второй раз за семь лет. А где Суперкубки проводят в Англии, Италии, Германии, Франции и Испании? Посмотрим места проведения матчей с 2003 года – тогда этот трофей появился в России.

Англия: традиционно принимает «Уэмбли», но есть исключения

Здесь Суперкубок обычно принимает «Уэмбли» – считается нейтральной ареной, несмотря на регулярное участие лондонских клубов. Но несколько раз трофей разыгрывали в других местах: с 2003-го аж четыре матча принял «Миллениум» – стадион в Кардиффе, который сейчас вмещает больше 74 тысяч зрителей. Тогда «Уэмбли» долго перестраивали, поэтому Суперкубок на 6 лет переносили в Уэльс – играли там с 2001-го по 2006-й.

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Еще раз такой чести удостоился «Вилла Парк», потому что в 2012-м «Уэмбли» принимал финал Олимпиады. В Бирмингеме играли «Челси» и «Ман Сити» (2:3) – тоже подходит под нейтральную территорию.

Кстати, в 2022-м Суперкубок Англии тоже пройдет за пределами «Уэмбли» – новую битву между «Ман Сити» и «Ливерпулем» примет «Кинг Пауэр», домашний стадион «Лестера».

Итог: с 2003-го матч за Суперкубок Англии ни разу не проводили на домашнем поле одного из участников.

Италия: домашние арены чередуют с нейтральными

Тут все сложнее. Сразу удивляет 2003 год: «Ювентус» и «Милан» (туринцы тогда выиграли по пенальти) встретились в США – на стадионе «Джайантс» в Нью-Йорке. Кстати, в 2010-м его демонтировали, а неподалеку построили современный «Мет-Лайф Стадиум».

С 2003-го его чаще всего разыгрывали на легендарном «Джузеппе Меацца» (он же «Сан-Сиро») – 6 раз. В пяти из них участвовал «Интер» и еще одном «Милан». Еще пару раз играли на Олимпийском – в 2013-м и 2017-м участвовал «Лацио».

Нейтральные арены тоже встречались: Суперкубок проводили и в Китае (с 2003-го – аж 4 матча), и в Катаре (в 2014-м и 2016-м), и в Саудовской Аравии (в 2018-м и 2019-м).

Итог: в Италии с 2003-го 10 раз выбирали нейтральные стадионы и 9 – домашние для одного из участников.

Франция: любят проводить Суперкубок за рубежом

Тут почти всегда встречаются на нейтральных аренах. Два исключения за 19 лет – «Лион» в 2005-м (с «Осером») и в 2008-м (с «Бордо») играл в гостях. Сначала выиграл, а через три года уступил Суперкубок по пенальти.

С 2009 года во Франции вопрос домашних арен на Суперкубок вообще не стоит: проводят в США, Китае и даже Габоне – в 2010-м «ПСЖ» и «Марсель» встречались в городе Радес, который находится близ столицы. Исключение сделали только на Суперкубок-2020 – его переносили из-за ковида и провели в Лансе. Тогда «ПСЖ» обыграл «Марсель» (2:1).

Итог: с 2003-го французы использовали 17 нейтральных стадионов и только 2 домашних.

Германия: вообще не стесняются домашних арен, в Дортмунде Суперкубок проводят очень часто

Здесь Суперкубок несколько раз играли неофициально: наиболее актуальный пример – из 2009-го, когда «Вердер» обыграл «Вольфсбург». В Германии Суперкубок вводили еще в 1987-м, но спустя 10 лет его заменили Кубком немецкой Лиги. Официально трофей вернули только в 2010-м.

Немцы совсем не стесняются использовать домашние стадионы: за 12 матчей на нейтральной арене провели только дебют – в 2010-м «Бавария» обыграла «Шальке» (2:0) в Аугсбурге. Дальше регулярно играли в Дортмунде (6 раз), Мюнхен принимал Суперкубок всего дважды – и в 2012-м, и в 2020-м «Бавария» этим воспользовалась (оба раза оставили без трофея «Дортмунд»).

В этом году Суперкубок впервые примет «Ред Булл Арена» – так что шансы «Лейпцига» забрать трофей у «Баварии» повысились.

Итог: за 13 лет только один Суперкубок на нейтральной территории.

Испания: раньше играли в два матча, а теперь перешли на «финал четырех»

Испанцы, единственные из топ-5, разыгрывали Суперкубок за два матча – поэтому до 2018-го команды всегда встречались на домашних аренах. Но четыре года назад там впервые попробовали традиционный для Европы формат – «Севилья» и «Барселона» (1:2) провели единственную встречу в Марокко.

Затем Федерация футбола Испании выжала из Суперкубка еще больше выгоды – с сезона-2019/20 ввела плей-офф на четырех участников вместо стандартных двух матчей. Игры поставили на январь – как раз в самый разгар сезона. При этом сначала «Реал» и «Барсу» разводили по сетке, чтобы они могли встретиться только в финале, но позже сама федерация признала идею неудачной.

Места поделили так: финалисты Кубка Испании плюс две лучшие команды Ла Лиги, которые при этом не играли в финале Кубка. После утверждения «финала четырех» глава федерации Луис Рубиалес искал место, где были бы готовы много платить за топовый футбол.

На столе испанцев лежали предложения от Катара, Китая и США. Тут появился Жерар Пике (помните же скандал с его участием?) – он помогал связаться с властями Саудовской Аравии через свою инвесткомпанию Kosmos. Вариант с США продвигал глава Ла Лиги Хавьер Тебас, но от его идеи отказались в пользу восточного рынка (кстати, Тебас же не оставил идею играть в США, но теперь речь про Ла Лигу).

Саудовская Аравия заинтересовалась и предложила федерации космические условия – 120 млн евро за 3 года. Летом 2021-го Marca написала, что Суперкубок будут проводит в Эль-Рияде до 2029 года. Так испанцы получат от 240 до 320 миллионов, если все пойдет по плану.

Итог: испанцы всегда играли за Суперкубок и дома, и в гостях, а с 2018-го – только заграничные матчи и последовавший «финал четырех».

Фото: globallookpress.com/Joel Marklund, Stephen Chung, Gao Jingtonglian, Lars Baron, Jonathan Moscrop