В Швейцарии вводят плей-офф и финал до 2-х побед в чемпионате. Против даже президент Суперлиги

Попытка революции.

С сезона-2023/2024 швейцарская Суперлига переходит на новый формат: команд станет больше, а борьба за чемпионство, еврокубки и выживание по задумке обострится.

Команд будет не 10, а 12, чемпиона и обладателей еврокубковых мест определят через плей-офф. Самые жаркие споры вызвал именно этот формат – многие были против. Реформу приняли голосованием клубов, и теперь решение должен утвердить Совет ассоциации Швейцарской футбольной федерации.

Голосовали 20 клубов − по 10 из Супер- и Челлендж-лиги (Д2). Последние годы постоянно обсуждался вопрос расширения, но нужного количества голосов не набиралось.

В этот раз 16 клубов из 20 одобрили реформу, которая полностью изменит швейцарский футбол. Четыре клуба, которые пытались оставить прежний формат − «Цюрих» (действующий чемпион страны), «Янг Бойз» (третье место), «Люцерн» (попали в стыковые матчи) и «Тун» (бывший соперник «Спартака», пятое место в Д2).

В чемпионате Швейцарии могут играть клубы из Лихтенштейна. «Вадуц» сейчас выступает в Д2, но благодаря Кубку Лихтенштейна, который проводится параллельно с регулярным чемпионатом Швейцарии, может выступать в еврокубке − втором квалификационном раунде Лиги Европы. Клуб из Лихтенштейна ни разу не выигрывал швейцарскую Суперлигу (лучший результат − первое место в Челлендж-лиге), но при этом имеет право голоса.

Как теперь будет выглядеть швейцарская Суперлига?

Главная задача швейцарцев − увеличить конкурентоспособность клубов в Европе и уменьшить разрыв между богатыми («Цюрих», «Янг Бойз», «Базель») и остальными. В клубном рейтинге УЕФА Швейцария занимает 14-е место, уступая России, Сербии, Украине и Бельгии.

По новой формуле чемпионат пройдет в три круга. Квалификационный раунд – 22 тура в формате «дома и на выезде». Потом – деление на две шестерки: «группу чемпионов» и«группу вылета». В каждой из них команды сыграют в два круга (деления очков, как в Бельгии, нет). Итого − 32 тура вместо 36. Дальше − финальная серия до двух побед между первой и второй командами. Преимущество двух домашних матчей у того, кто по итогам двух этапов набрал больше очков. Если после основного времени ничья, дополнительное время и пенальти.

Команды, которые заняли места ниже 2-го в «группе чемпионов» (А3-А6), играют за еврокубки с командами из «группы вылета» (B1-B4). Четвертьфиналы и полуфиналы – по системе «дома/в гостях», финал – из одной игры. 11-е место чемпионата (B5) играет стыковой матч со второй командой Челлендж-лиги (C2), а 12-е (B6) напрямую вылетает.

А как было раньше, от чего уходят?

10 команд Суперлиги играли в четыре круга − по два раза дома и на выезде. 9-е место играло стыковой матч со 2-й командой Челлендж-лиги, а 10-е напрямую вылетало в Д2.

В последнем розыгрыше чемпион «Цюрих» опередил «Базель» на 14 очков, а 10-я команда («Лозанна») отстала от 9-й («Люцерна») аж на 18. В сезоне-2020/21 чемпион «Янг Бойз» опередил «Базель» на 31 очко.

Новая система должна уравнять клубы и исключить подобные разрывы.

Сейчас переходный сезон: напрямую никто не вылетит

Швейцарские клубы решили, что сезон-2022/23 стоит сделать переходным.

Суперлигу напрямую никто не покинет, а команда, занявшая последнее место, сыграет стыковой матч против третьего клуба Челлендж-Лиги.

Первые два места из Д2 окажутся в элите напрямую из-за расширения лиги.

Не все швейцарские реформы идут на пользу

Есть местный пример, который показывает: модернизация не всегда полезна.

Перед сезоном-2021/22 в швейцарском футболе изменили время начала матчей. В лиге выделили четыре временных слота: суббота − 18:00 и 20:30, воскресенье − 14:15 и 16:30 (два последних матча). По данным швейцарского телеканала SRG SSR, это решение сократило число телезрителей на 20%.

Вещатель связывает это с тем, что послеобеденные воскресные матчи перенесли на вечер субботы.

В Швейцарии активно критикуют реформу. Даже президент Суперлиги

Реформу уже раскритиковали швейцарские журналисты и болельщики. Общий посыл − хотя разрыв между 1-м и 2-м местом часто большой, вариант, когда чемпионом может стать не лучшая команда по итогам чемпионата, выглядит несправедливым. То же самое с местами в еврокубках − туда может попасть даже команда, которая после 22 туров шла 10-й.

Новую систему критикует даже президент швейцарской Суперлиги Ансильо Канепа.

«Я категорически против плей-офф. Тот, кто набрал больше очков за сезон, должен стать чемпионом. А второй и третий должны претендовать на еврокубки. Желание определить чемпиона в финальной серии просто абсурдно.

Плей-офф − спортивно несправедлив. Чемпионат должен быть ясным, несложным и понятным. Фанаты со всей Швейцарии также просят меня провести кампанию против запланированных игр плей-офф. Мы ввели похожую модель в женском чемпионате Швейцарии – и он стал несправедливым и скучным».

Среди клубов громче всех против реформы высказался «Янг Бойз». В официальном заявлении клуб написал про «спортивную справедливость, экономическую важность, безопасность, европейскую конкурентоспособность и устойчивость», которую нарушат изменения в лиге.

Посещаемость Суперлиги и без реформы почти рекордная

Изменения в швейцарском футболе проходят на фоне почти рекордной средней посещаемости: 11 388 в сезоне-2021/2022.

Это лучший показатель с сезона-2012/2013 и третий в истории лиги.

Но швейцарцы хотят большего.

Фото: globallookpress.com/Pius Koller via www.imago-images, IMAGO/MANUEL GEISSER