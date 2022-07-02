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Главные трансферы недели: Витинья – в «ПСЖ», Ришарлисон едет к Конте, «МЮ» берет нового защитника

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Переходы!

Наступил июль, и клубы разогнались на трансферном рынке. Вот самые интересные сделки за неделю. 

Краньо и Карбони из «Кальяри» в «Монцу», аренда и 4 млн евро

Новая страсть Сильвио Берлускони впервые в истории сыграет в Серии А и сейчас тратится на новичков. Уже привезли защитника «Интера» Андреа Раноккию и парочку из «Кальяри» – 28-летнего вратаря Алессио Краньо (играл в основе) и 21-летнего защитника Андреа Карбони (тоже основной). На очереди Оскар Мингеса и Мауро Икарди. Еще одна цель – Пауло Дибала.

Такуми Минамино из «Ливерпуля» в «Монако», 15 млн евро

Японский атакующий универсал не закрепился в основе команды Клоппа из-за серьезной конкуренции. После перехода Фабиу Карвалью из «Фулхэма» игровое время Минамино могло сократиться еще сильнее – так что Такуми едет за прогрессом во Францию. Контракт на 4 года.

Страхиня Павлович из «Монако» в «Зальцбург», 7 млн евро

В 2019-м монегаски подписали перспективного центрдефа Павловича из-под носа у «Лацио» и давали игровое время сербу в начале прошлого сезона. Нико Ковач лепил из 21-летнего игрока что-то стоящее, а вот сменивший хорвата Филипп Клеман перспектив совсем не видит.

Дин Хендерсон из «МЮ» в «Ноттингем Форест», аренда

Он не пересилил вечного Давида де Хеа – и теперь снова отправляется на поиски игрового времени перед ЧМ-2022. Воспитаннику «Юнайтед» 25 лет – и для него это уже шестая аренда. Шестая!

Свен Ботман из «Лилля» в «Ньюкасл», 37 млн евро

Еще в марте La Gazzetta dello Sport писала – центральный защитник «Лилля» Свен Ботман уже договорился с «Миланом» устно и вот-вот отправится покорять Италию. Не вышло: из-за медлительности Мальдини «Лилль» договорился с «Ньюкаслом» и выпросил за игрока почти 40 млн. А «Милан» идет за Франческо Ачерби.

Миле Свилар из «Бенфики» в «Рому», свободный агент

В 2017-м сын известного сербского вратаря Ратко Свилара побил рекорд Икера Касильяса и в возрасте 18 лет и 52 дня стал самым молодым голкипером в истории ЛЧ. После этого карьера Миле стремительно шла на дно – он ни разу не сыграл за основу «Бенфики» в этом сезоне.

Юри Алберто из «Зенита» в «Коринтианс», аренда

Нападающий Юри Алберто возвращается в Бразилию. Вместо него по двусторонней аренде в «Зенит» отправятся вратарь Иван Куарезма и полузащитник Густаво Мантуан. Они присоединятся к команде в середине июля и останутся до конца сезона. Алберто воспользовался правом приостановки контракта.

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Жордан Сьебатшо из «Янг Бойз» в «Унион», 6 млн евро

Немцы продали «Ноттингему» своего лучшего бомбардира Тайво Авонийи за 20 млн евро – и уже нашли ему достойную замену за скромные деньги. За два года в Швейцарии нападающий Сьебатшо наколотил 34 гола только в чемпионате и даже прибивал «МЮ» в группе ЛЧ-2021/22.

Кристьян Аслани из «Эмполи» в «Интер», аренда за 4 млн евро

Едет в «Интер» как подмена для Марцело Брозовича. Опорнику всего 20 лет, и прошлый сезон стал первым в его профессиональной карьере. Албанца арендуют на один сезон за 4 млн евро с обязательным выкупом за 10 млн. Еще 2 млн «Эмполи» может получить в виде бонусов.

Витинья из «Порту» в «ПСЖ», 41,5 млн евро

Первая цель нового спортивного советника Луиша Кампуша. Витинья – универсальный хавбек, идет на повышение после отличного сезона в Португалии. На родине его считают готовой звездой – и у 22-летнего парня есть опыт игры за «Вулвз» в АПЛ. Теперь будет подчищать за Мбаппе и компанией.

Шиме Врсалько из «Атлетико» в «Олимпиакос», свободный агент

Многострадальная история хорватского правого защитника в «Атлетико» закончена. Шиме приходил в команду Симеоне в 2016-м и почти оставил вне основы Хуанфрана. Мешали травмы: Врсалько часто сидел в лазарете и потерял доверие тренера. В прошлом сезоне им просто затыкали дыры.

Корантен Толиссо из «Баварии» в «Лион», свободный агент

«Лион» не остановился на Александре Ляказетте и подписал еще одного воспитанника. «Бавария» не продлила контракт с французом, который требовал больше игрового времени – Толиссо хочет на ЧМ-2022. Тут и подвернулся знакомый вариант. Кстати, мюнхенцы забирали его из «Лиона» в 2017-м почти за 40 млн.

Ришарлисон из «Эвертона» в «Тоттенхэм», 50 млн евро

Главный трансфер для Конте этим летом. Sky Sports сообщает, что за 25-летнего бразильца выложили 50 млн фунтов. Еще 10 млн предусмотрены в виде бонусов. Форвард уже давно должен был пойти на повышение. Следующая цель «Тоттенхэма» – аренда Клемана Лангле.

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Жота из «Бенфики» в «Селтик», 7 млн евро

Воспитанник «Бенфики» в 2020-м пошел в аренду за игровой практикой в «Вальядолид» по приглашению самого Роналдо. Там не вышло, поэтому в прошлом сезоне португалец поехал в «Селтик» и набил 10+10 в чемпионате. Шотландцы не могли не выкупить 23-летнего полузащитника.

Диего Лопес из «Эспаньола» в «Райо», свободный агент

Бывшему голкиперу «Реала» в этом году исполнится уже 41 год – ветеран совсем не собирается останавливаться. После топового сезона в «Эспаньоле» Лопес едет в «Райо» менять собирающегося в Италию Столе Димитревски. Главный конкурент испанца – 24-летний Лука Зидан.

Люк де Йонг из «Барселоны» в ПСВ, свободный агент

После неплохого сезона в «Барселоне» 31-летний голландец возвращается в свой бывший клуб. Форвард все еще в порядке – это признавал даже Хави, который восхищался трудолюбием Люка. Ну и бьет через себя де Йонг тоже отлично.

Андре Онана из «Аякса» и Генрих Мхитарян из «Ромы» в «Интер», свободные агенты

Усиление «Интера» за бесценок. Про подписание Онаны известно примерно с марта, а вот Генрих долго раздумывал над новым местом работы. Казалось, что Мхитарян и Моуринью помирились, а игрок останется. Не получилось – все из-за того, что Генрих хочет играть в ЛЧ.  

Штефан Ортега из «Арминии» в «Ман Сити», свободный агент

Ортега – уникум. Стилистически он похож на Мануэля Нойера – высоко поднимается, смело владеет мячом и уверенно задает вектор атак через передачи. Голкипер восхищается Ману и к 29 годам нашел идеальную для себя роль – вратарь-плеймейкер. Ну и как Пеп мог пройти мимо?

Сулейман Исаак Туре из «Гавра» в «Марсель», 5,5 млн евро

Гигантского центрдефа из «Гавра» ростом в 204 см выхватили из рук «Ман Сити» – хотя французские писали, что сделка согласована. «Марсель» подписал 19-летнего Туре как замену Вильяму Салиба. С Хорхе Сампаоли перспективный парень уже не пересечется.

Петар Муса из «Боавишты» в «Бенфику», 5 млн евро

Чешская замена Дарвина Нуньеса. Мусе уже 24 года, и он только пытается закрепиться в Европе: в сезоне-2020/21 Петар заскакивал в «Унион» – и не показал там ничего стоящего. В прошлом сезоне форвард забил 11 голов в чемпионате Португалии.

Тирелл Маласиа из «Фейеноорда» в «Ман Юнайтед», 15 млн евро

Сложно поверить, но «МЮ» перехватил игрока сборной Голландии. В этот раз Луи ван Гал не вмешивался и разрешил левому защитнику «Фейеноорда» пойти на повышение. Маласиа должен был переходить в «Лион» – но «Юнайтед» предложил лучшие условия в последний момент.

Здесь топ-сделки предыдущей недели: например, Гетце и Лукаку

Фото: globallookpress.com/Giuseppe Maffia, Martin Rickett, Anke Waelischmiller/Sven S, Daisuke Nakashima, Jan Woitas,  Andrew Yates, Manuel Winterberger

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