«Если нужно страдать – будем страдать». Абаскаль – о Суперкубке, задаче на сезон и запрете мата

Первая пресс-конференция нового тренера «Спартака».
Изучение русского
– Коммуникация – самое важное в футболе. Если она нарушается, люди неправильно друг друга понимают. Я уже несколько раз приезжал в новые страны и изучать их язык – большой вызов для меня. В России я нашел в этом вопросе большую поддержку. На тренировках мы используем английский, и игроки стараются, чтобы коммуникация происходила корректно.
Из-за московских пробок первые слова, которые я выучил, – «налево» и «направо».
Работа с Эмери
– Я работал не напрямую с Унаи, а с его аналитиком. И в целом мне больше нравится развиться самому, знакомиться с местными особенностями, а потом уже – если нужно – советоваться.
Возвращение Мозеса
– Над этим моментом работает клуб и спортивный директор. Я предпочитаю говорить о тех игроках, которые есть сейчас. Когда он появится, будет повод говорить о Викторе. Сейчас это некорректно.
Возможный отъезд других иностранцев
– Гарантий быть не может. Здесь должны быть люди, которые хотят играть за «Спартак». Это командный вид спорт – важно чтобы каждый футболист полностью отдавал себя команде
Решил возглавить «Спартак» за 4 дня
– В четырех днях много часов. Я всегда стараюсь подготовиться максимально хорошо. Такие решения не принимают за 10 минут. Нужно понять, какие у клуба игроки и амбиции.
Задача на сезон
– Моя цель – всегда становиться лучше. Чтобы прибавлять с каждой тренировкой и матчем. Сейчас я думаю о том, чтобы завтрашняя тренировка была лучше сегодняшней.
Чем больше мы будем говорить о далеких целях, тем сильнее они будут отдаляться. Задачи по месту в чемпионате обязательно будут, но пока мы о них не говорим. Обсудим ближе к чемпионату.
Чем выше ожидания, тем больнее будет падение в случае неудачи.
Если хотите, обозначьте цель сами (обращается к журналисту – Sports.ru). Чемпионство? Хорошо, такова ваша цель. А моя – чтобы завтрашняя тренировка была лучше предыдущей. Мы должны побеждать каждый день на каждой тренировке. Мы должны выкладываться каждый день. Должны быть готовы в том числе к поражениям. Положительный результат – следствие хорошей работы.
Конечно, можно тренироваться хорошо и проигрывать. В футболе – в отличие от баскетбола – можно проиграть из-за случайного гола, но мы должны уменьшать нашу неуверенность, повышать уверенность, создавать больше моментов, чем соперник, и стремиться к тому, чтобы наш успех был заслуженным – и не полагаться на удачу.
Суперкубок
– У нас меньше времени на подготовку, но мы не ищем оправданий. Мы должны быть максимально готовы, желание победить может нивелировать разницу во времени на подготовку.
Молодые ребята
– Сейчас мы находимся на стадии оценивания футболистов. В возрасте от 16 лет до 21 года особенно важна игровая практика. Можно продуктивно тренироваться каждый день, но если не выходишь на поле – тебя могут обойти ребята, которые тренировались меньше.
Также важна стабильность и последовательность – нельзя давать оценку по небольшому количеству тренировок. Нужно дать молодым ребятам возможность проявить себя.
Что думает о словах Каттани про страдания тренеров «Спартака»?
– Если нужно страдать – будем страдать. Но, надеюсь, таких моментов будет как можно меньше. Мои страдания может вызывать несправедливость, а не давление и ответственность. Быть здесь – большое счастье для меня, а страдание.
Судейство
– В футболе все могут ошибаться, и я верю в честность судей. Но если увижу несправедливость – не буду молчать. Надеюсь, каждый будет честно выполнять работу. Также надеюсь, что судьи после ошибок переживают из-за критики так же, как и тренеры с игроками.
Запрет на мат
– Это мое правило. Есть слова, которые могут негативно сказываться на атмосфере. Я попросил заменить эти слова на более позитивные, чтобы создать позитивную атмосферу.
Позиция Литвинова
– Приятно иметь такого игрока. Он выкладывается более чем на 100 процентов. Я его вижу больше в полузащите. В обороне мы можем потерять многие его важные качества – прессинг, вертикальные передачи.
– Хотя с его желанием он сможет сыграть и в воротах, и в нападении.
Бойкот суперкубка
– По этому вопросу у меня однозначное мнение – и оно полностью совпадает с мнением руководства клуба.
Илья Жигулев
– Сейчас он находится на просмотре. После – примем решение. Сейчас понимания по нему еще нет. Мы рады, что такой футболист сейчас с нами. Он демонстрирует желание и правильное отношение. Его опыт в центре поля будет очень полезен.
Постричься наголо в случае победы в Суперкубке?
– Нет. Очень мало людей с рыжими волосами. Если я побреюсь и вырастут темные волосы, будет большая катастрофа.
У Камоцци закончился контрактом со «Спартаком». Откуда он появился, что сделал полезного и каких странных игроков хотел купить?
К Ларссону нет вопросов из-за ухода, но то, как он это сделал – грусть
Фото: spartak.com
Комментарии