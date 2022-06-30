«Если нужно страдать – будем страдать». Абаскаль – о Суперкубке, задаче на сезон и запрете мата

Первая пресс-конференция нового тренера «Спартака».

Изучение русского

– Коммуникация – самое важное в футболе. Если она нарушается, люди неправильно друг друга понимают. Я уже несколько раз приезжал в новые страны и изучать их язык – большой вызов для меня. В России я нашел в этом вопросе большую поддержку. На тренировках мы используем английский, и игроки стараются, чтобы коммуникация происходила корректно.

Из-за московских пробок первые слова, которые я выучил, – «налево» и «направо».

Работа с Эмери

– Я работал не напрямую с Унаи, а с его аналитиком. И в целом мне больше нравится развиться самому, знакомиться с местными особенностями, а потом уже – если нужно – советоваться.

Возвращение Мозеса

– Над этим моментом работает клуб и спортивный директор. Я предпочитаю говорить о тех игроках, которые есть сейчас. Когда он появится, будет повод говорить о Викторе. Сейчас это некорректно.

Возможный отъезд других иностранцев

– Гарантий быть не может. Здесь должны быть люди, которые хотят играть за «Спартак». Это командный вид спорт – важно чтобы каждый футболист полностью отдавал себя команде

Решил возглавить «Спартак» за 4 дня

– В четырех днях много часов. Я всегда стараюсь подготовиться максимально хорошо. Такие решения не принимают за 10 минут. Нужно понять, какие у клуба игроки и амбиции.

Задача на сезон

– Моя цель – всегда становиться лучше. Чтобы прибавлять с каждой тренировкой и матчем. Сейчас я думаю о том, чтобы завтрашняя тренировка была лучше сегодняшней.

Чем больше мы будем говорить о далеких целях, тем сильнее они будут отдаляться. Задачи по месту в чемпионате обязательно будут, но пока мы о них не говорим. Обсудим ближе к чемпионату.

Чем выше ожидания, тем больнее будет падение в случае неудачи.

Если хотите, обозначьте цель сами (обращается к журналисту – Sports.ru). Чемпионство? Хорошо, такова ваша цель. А моя – чтобы завтрашняя тренировка была лучше предыдущей. Мы должны побеждать каждый день на каждой тренировке. Мы должны выкладываться каждый день. Должны быть готовы в том числе к поражениям. Положительный результат – следствие хорошей работы.

Конечно, можно тренироваться хорошо и проигрывать. В футболе – в отличие от баскетбола – можно проиграть из-за случайного гола, но мы должны уменьшать нашу неуверенность, повышать уверенность, создавать больше моментов, чем соперник, и стремиться к тому, чтобы наш успех был заслуженным – и не полагаться на удачу.

Суперкубок

– У нас меньше времени на подготовку, но мы не ищем оправданий. Мы должны быть максимально готовы, желание победить может нивелировать разницу во времени на подготовку.

Молодые ребята

– Сейчас мы находимся на стадии оценивания футболистов. В возрасте от 16 лет до 21 года особенно важна игровая практика. Можно продуктивно тренироваться каждый день, но если не выходишь на поле – тебя могут обойти ребята, которые тренировались меньше.

Также важна стабильность и последовательность – нельзя давать оценку по небольшому количеству тренировок. Нужно дать молодым ребятам возможность проявить себя.

Что думает о словах Каттани про страдания тренеров «Спартака»?

– Если нужно страдать – будем страдать. Но, надеюсь, таких моментов будет как можно меньше. Мои страдания может вызывать несправедливость, а не давление и ответственность. Быть здесь – большое счастье для меня, а страдание.

Судейство

– В футболе все могут ошибаться, и я верю в честность судей. Но если увижу несправедливость – не буду молчать. Надеюсь, каждый будет честно выполнять работу. Также надеюсь, что судьи после ошибок переживают из-за критики так же, как и тренеры с игроками.

Запрет на мат

– Это мое правило. Есть слова, которые могут негативно сказываться на атмосфере. Я попросил заменить эти слова на более позитивные, чтобы создать позитивную атмосферу.

Позиция Литвинова

– Приятно иметь такого игрока. Он выкладывается более чем на 100 процентов. Я его вижу больше в полузащите. В обороне мы можем потерять многие его важные качества – прессинг, вертикальные передачи.

– Хотя с его желанием он сможет сыграть и в воротах, и в нападении.

Бойкот суперкубка

– По этому вопросу у меня однозначное мнение – и оно полностью совпадает с мнением руководства клуба.

Илья Жигулев

– Сейчас он находится на просмотре. После – примем решение. Сейчас понимания по нему еще нет. Мы рады, что такой футболист сейчас с нами. Он демонстрирует желание и правильное отношение. Его опыт в центре поля будет очень полезен.

Постричься наголо в случае победы в Суперкубке?

– Нет. Очень мало людей с рыжими волосами. Если я побреюсь и вырастут темные волосы, будет большая катастрофа.

Фото: spartak.com