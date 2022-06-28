Ступор «ПСЖ»: спорят с Почеттино из-за €2 млн бонусов и не могут официально назначить Гальтье из «Ниццы»

В Париже нервно.

«ПСЖ» под руководством Маурисио Почеттино провел не очень убедительный сезон – взяли Лигу 1, но рано вылетели из ЛЧ. Боссов парижского клуба такие результаты не устроили – и они решили убрать аргентинского тренера. Оказалось, сделать это не так просто.

•‎ 11 июня RMC Sport написал, что Почеттино больше не будет тренировать «ПСЖ» – об этом ему сообщило руководство клуба. На следующий день информацию подтвердил The Athletic: стороны пришли к взаимному решению о прекращении сотрудничества – и тренер, и боссы «ПСЖ» посчитали это наиболее разумным вариантом.

•‎ Через десять дней, по данным L’Équipe, «ПСЖ» договорился с тренером «Ниццы» Кристофом Гальтье – подписали соглашение по схеме «2+1» с меньшим окладом, чем у Почеттино. «Ницца» должна получить за тренера около 8 млн евро.

Сам клуб с юга Франции времени не терял и вскоре назначил Люсьена Фавра, уточнив, что Гальтье больше не руководит первой командой.

•‎ Логично, что «ПСЖ» уже должен бы представить Гальтье официально. Но процедура затягивается из-за финансовых требований Почеттино. Парижане готовы платить аргентинцу и четырем его ассистентам почти всю зарплату за оставшийся по контракту год, но отказываются от выплаты 2 млн евро бонусов , которые Маурисио и его штаб получили бы, если бы остались в клубе.

Кроме того, Почеттино и его штаб получат 15 млн евро неустойки за увольнение .

Получается, «ПСЖ» не сможет назначить Гальтье, пока Почеттино не будет официально уволен.

4 июля начинаются предсезонные сборы – до этого времени нужно разобраться с назначением Гальтье.

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency