Каким будет ЧМ-2022 для фанатов: алкоголь разрешен, жара не страшна, наркотикам – нет

ЧМ будет отличаться от остальных хотя бы потому, что впервые пройдет на Ближнем Востоке. Отсюда и необычные даты проведения – из-за сильной летней жары турнир впервые состоится осенью и зимой (с 21 ноября по 18 декабря).

The Telegraph рассказал, чего еще стоить ожидать болельщикам от ЧМ-2022. Приводим главное.

Алкоголь

Учитывая, что Budweiser – один из спонсоров ФИФА, а алкоголь важная часть футбольного боления во многих странах, Катар готов ослабить законы на время ЧМ. В стране планируют разрешить употребление алкоголя за пределами ресторанов и баров отелей, где обычно очень высокие цены.

В специальных фан-зонах алкоголь точно будет продаваться дешевле, чем в отелях. Организаторы также ведут предварительные переговоры о разрешении пива на всех восьми стадионах. На клубном ЧМ-2019 алкоголь продавали в фан-зонах.

«Для болельщиков, которые хотят выпить пива перед игрой, будут специальные места, – сказал исполнительный директор оргкомитета Насер Аль Хатер. – Из-за географического положения турнира мы также ожидаем, что появится категория болельщиков, которая хотела бы получать удовольствие от игры иначе. Для каждого фаната найдется что-то свое».

Уже организовано около 160 ежедневных рейсов из соседних стран Ближнего Востока – для болельщиков, желающих совершить краткосрочную поездку на матчи.

Безопасность

Ожидается, что Катар во время ЧМ примет больше миллиона болельщиков. По словам Аль Хатера, катарцы хорошо изучили недавние примеры плохой организации во время финала Евро-2020 в Лондоне и финала ЛЧ в Париже.

Черный рынок билетов планируется устранить с помощью приложения Hayya Card, которое свяжет визу для въезда в Катар с паспортами и индивидуальными билетами.

«Важно следить за тем, чтобы болельщики без билетов не приближались к внутреннему периметру стадионов, – сказал Аль Хатер. – Нас устроила организация на клубном чемпионате мира. Думаю, на чемпионата мира мы увидим такую ​​же работу.

Катар – одна из самых безопасных стран в мире. Уровень преступности здесь крайне низкий. К первому или второму дню фанаты выкинут все страхи из головы».

Нужно учитывать, что в Катаре жестко против любых наркотиков. «Это не то, что будет терпеть любое крупное спортивное мероприятие. Когда дело доходит до употребления наркотиков, толерантность нулевая», – говорит Аль Хатер.

Представитель британской полиции разъясняет: «Мы ведем регулярный диалог с катарской командой организаторов. Наказания за употребление, незаконный оборот, контрабанду и хранение наркотиков (даже в небольшом количестве) – суровы. Наказания могут включать длительные сроки лишения свободы, крупные штрафы и депортацию».

Права человека

То, о чем говорится на протяжении всей подготовки к ЧМ. Amnesty International продолжает обвинять ФИФА в том, что она закрывает глаза на вопросы прав человека в Катаре. Организация признала важные трудовые реформы, начатые с 2017 года, но обеспокоена их соблюдением.

Гомосексуальность по-прежнему запрещена в Катаре, однако представитель ФИФА сообщил, что символы, поддерживающие идеи, связанные с ЛГБТ (например, радужные флаги), могут быть размещены как внутри, так и снаружи стадионов.

«Все фанаты приветствуются, – сказал Аль Хатер. – Когда мы говорим о ЛГБТ-сообществе, это именно то [послание], которое мы даем и гетеросексуальному сообществу. Катар скромная страна – уважайте нормы, уважайте культуру».

Стадионы

На прошлой неделе 600-метровая прогулка от метро до катарского стадиона стала испытанием для перуанских и австралийских фанатов, которые в 40-градусную жару приехали поддержать сборные во время стыкового матча за выход на ЧМ. Однако на самой арене температура упала до 21°C, что позволяло чувствовать себя прекрасно как игрокам, так и болельщикам.

«Я не знаю, как они это делают», – удивился полузащитник сборной Австралии Дени Женро.

Отвечает доктор Сауд Абдулазиз Абдул Гани, специализирующийся на кондиционировании стадионов на ЧМ-2022: «При 50 градусах я могу обеспечить 21. Мы поддерживаем пузырь – и следим за тем, чтобы он не лопнул, поддерживая давление, отличное от внешнего. Технология также охлаждает воздух и очищает его от пыльцы, человеческой кожи, волос, а затем отдает обратно».

Доктор Сауд считает, что его технология охлаждения может отвечать на самые разные вызовы: от ЧМ-2026 года в жаркой Мексике до более серьезных глобальных проблем. «Следующая задача – сельское хозяйство, – сказал он. – У нас есть инфраструктура для ликвидации голода».

Фото: Gettyimages.ru/Stu Forster, Sean Gallup, Kevork Djansezian