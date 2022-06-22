Лукаку возвращается в «Интер»: снизил зарплату на 30% и даже заплакал от радости

Трансферный провал «Челси».

Второй заход Ромелу Лукаку в «Челси» вышел безрадостным. Нападающий так хотел вернуться в «Интер», что не сдержал слез, когда понял, что камбэк неминуем.

Журналист Goal.com Низар Кинселла (пишет про «Челси») считает, что официально о сделке объявят на следующей неделе. Но клубы, похоже, уже почти обо всем договорились. По данным инсайдера Фабрицио Романо, миланцы заплатят за сезонную аренду 8 миллионов евро плюс бонусы. Обязательство выкупа сделка не предусматривает.

Sky Sports пишет, что ради перехода Лукаку согласился снизить зарплату на 30% – с 10 млн фунтов чистыми до 7 млн. Всю зарплату на себя возьмет «Интер», хотя ранее сообщалось, что президент клуба Стивен Чжан отказывался брать все расходы на себя.

Со стороны «Челси» в переговорах активно участвовал новый владелец Тодд Боэли, который временно взял на себя эту роль после анонсированного ухода Марины Грановской.

Лукаку тосковал по «Интеру» и критиковал Тухеля. Теперь «Челси» будет платить за его игру в Милане

Лукаку – один из самых громких трансферов прошлого лета. «Челси» заплатил за него 115 миллионов евро – сопоставимо с суммой, уплаченной «Ман Сити» за Джека Грилиша (117,5 млн). И это топ-7 в списке крупнейших трансферов в истории. К тому же Ромелу стал самым дорогим футболистом по сумме всех трансферов за карьеру – на нем к тому моменту заработали 327 млн.

Бельгиец был главной звездой чемпионского «Интера» (30+10 в 44 матчах во всех турнирах) и не очень хотел уходить, но сумма, предложенная за него, оказалась слишком привлекательной. Плюс у миланцев начались финансовые проблемы, из-за которых клуб отпустил Антонио Конте и несколько других звезд. А у бельгийца в «Челси» было, по словам Томаса Тухеля, незаконченное дело.

Ввпервые 18-летний Лукаку оказался в лондонском клубе в 2011-м – и тогда не забил ни разу в 15 матчах. На этот раз ему хватило 15 минут, чтобы в первой же игре пробить «Арсенал». В третьем туре бельгиец сделал дубль в ворота «Астон Виллы».

А вот дальше начались проблемы. Лукаку замолчал аж до декабря, а затем неожиданно напомнил о себе вне поля. В конце года форвард в интервью Sky Sport Italia рассказал, что ему не подходит игровая формация, которую использует Тухель. Там же бельгиец признался в любви «Интеру» и заявил, что когда-нибудь вернется в Милан (как знал!). После интервью Тухель исключил форварда из заявки на матч с «Ливерпулем». Позже Ромелу извинился и вернулся в состав, но осадок остался.

В итоге Лукаку забил 8 голов в 26 матчах АПЛ – столько же мячей у Хавертца, а у Маунта 11 (без нападающих лондонцы часто играли эффективнее). Во всех турнирах бельгиец забил в минувшем сезоне сезоне 15 голов в 44 матчах.

В марте появилась информация, что Лукаку может вернуться в «Интер» и ради этого даже готов снизить зарплату. Видимо Лукаку так сильно хотел в Милан, что позднее даже появился инсайд о его потенциальном переходе в «Милан». Но Ромелу все же не стал привлекать на себя еще одну порцию гнева.

Наступило лето, и Лукаку предельно близок к Серии А. Лондонцы избавляются от большой зарплаты в 325 тысяч фунтов в неделю, но продолжат платить «Интеру» за прошлогодний трансфер Лукаку (20 млн фунтов ежегодно). При этом новые владельцы «Челси» полностью поддерживают Тухеля, который нацелился на новое подписание в атаку. The Telegraph называет главные варианты: Рахим Стерлинг («Ман Сити») и Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг»). К Усману Дембеле интерес постепенно стихает – но слово Тухеля (удачно работал с Усманом в «Боруссии») может все поменять.

А пока свежая обложка La Gazzetta dello Sport: «Интер», я по тебе скучал».

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, Friedemann Vogel/Pool