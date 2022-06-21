Стерлинг все ближе к «Челси» – уже расспрашивает про клуб и Тухеля. «Ман Сити» может запросить от 35 до 60 млн фунтов

Возможный переход Рахима Стерлинга в «Челси» – один из самых интригующих сюжетов трансферного межсезонья в АПЛ.

Первые слухи об этом появились в мае – тогда писали, что Томас Тухель следит за выступлениями Стерлинга в «Ман Сити». В июне интерес стал более предметным.

Стерлинг впечатлен амбициями новых владельцев «Челси», но ясности по сумме трансфера пока нет

The Telegraph сообщал, что «Челси» активнее других клубов АПЛ интересуется Стерлингом, а сам футболист не против переезда в Лондон – город, где он вырос (выступал за академию «КПР» перед переездом в Ливерпуль).

Инсайдер Фабрицио Романо писал, что лондонцы пока не делали предложений, но трансфер напрямую зависит от того, перейдет ли форвард «Челси» Ромелу Лукаку в «Интер», а игрок «Барсы» Усман Дембеле – в «Челси». Если бельгиец уйдет, дорога для Стерлинга открывается, но если «Челси» не откажется от покупки Дембеле, то не факт, что команде нужен будет еще один атакующий игрок. При этом, как утверждает Джанлука Ди Марцио, при выборе между Стерлингом и Дембеле руководство «Челси» предпочло бы заполучить первого.

При этом инсайдеры не могут сойтись по сумме возможного трансфера.

•‎ Ди Марцио утверждает, что «Челси» может купить Стерлинга за 35 млн фунтов.

•‎ Репортер Sky Sports Бен Рэнсом пишет, что лондонцам потребуется выложить не менее 60 млн фунтов.

•‎ По информации The Telegraph, «Ман Сити» может запросить за Стерлинга 50-60 млн фунтов.

•‎ По данным Романо, клуб из Манчестера требует за Стерлинга 47-52 млн фунтов.

Кажется, что для самого Стерлинга переход в «Челси» – приоритетный вариант. ESPN сообщает, что англичанин впечатлен амбициями новых владельцев клуба. The Athletic, ссылаясь на свои источники в «Челси», писал, что 27-летний вингер сборной Англии уже узнавал, как все устроено в «Челси» и какой Тухель как тренер. Единственное препятствие для осуществления трансфера – размер компенсации для «Сити».

Зачем Стерлингу менять «Сити» на «Челси»?

Рахим все еще входит в число игроков, постоянно используемых Пепом Гвардиолой, но в этом сезоне (в сравнении с прошлым) его игровое время сократилось на 600 минут. При этом в клуб пришли нападающие Эрлинг Холанд и Хулиан Альварес (купили в «Ривер Плейте), поэтому конкуренция станет еще жестче.

А вот в «Челси» конкуренция пониже. Ромелу Лукаку не смог подстроиться под требования Тухеля, а остальные атакующие игроки в течение сезона не показали значимого прогресса. Смотрите сами.

•‎ Ромелу Лукаку – 15 голов + 2 ассиста

•‎ Хаким Зиеш – 8 голов + 6 ассистов

•‎ Тимо Вернер – 11 голов + 6 ассистов

•‎ Кристиан Пулишич – 8 голов + 5 ассистов

•‎ Кай Хавертц – 14 голов + 6 ассистов

Стерлинг за сезон выбил 17 голов + 9 ассистов – как минимум на шесть голевых действий больше, чем Кай Хавертц – самый результативный игрок «Челси» по «гол+пас». Атакующая мощь Стерлинга явно не помешает лондонскому клубу, а сам Рахим точно будет получать место в старте.

Еще один важный аргумент в пользу «Челси» – желание Стерлинга выиграть ЛЧ. В прошлом году «Сити» проиграл финал как раз лондонцам – почему бы не повторить?

Клубу из Манчестера выгодно продать англичанина в этом сезоне. Уже следующим летом у него истекает контракт – учитывая бешеную конкуренцию в команде, на продление рассчитывать не стоит.

Ждем крупный трансфер внутри АПЛ?

Фото: REUTERS/Hannah Mckay; globallookpress.com/Darren Staples via www.imago-ima/www.imago-images.de; Gettyimages.ru/David Ramos