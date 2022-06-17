Планы «МЮ» на лето – забрать Де Йонга и парочку из «Аякса». Замена Магуайру не планируется

Пачка инсайдов.

Приход Эрика тен Хага в «МЮ» активировал массу трансферных слухов. Собрали инсайды, которые прояснят ситуацию в клубе: есть уже несколько расставаний, но вариантов на усиление тоже хватает.

Сразу отметим: Криштиану Роналду здесь не будет, он, скорее всего, остается.

Кто уже покинул «Юнайтед»?

Ряд трансферов на выход уже провели. Причем все покинули клуб бесплатно.

• Свободным агентом уходит Эдинсон Кавани: с 2020-го он провел за клуб 59 матчей и забил 19 голов. Из возможных претендентов на уругвайца мелькали «Фиорентина» и мексиканская «Толука».

• Неманя Матич уже подписал контракт с «Ромой» Жозе Моуринью. Серб выступал за «МЮ» 5 лет, его римское соглашение рассчитано до 2023-го.

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• У Хана Маты тоже истек контракт с клубом – он провел в «МЮ» 8 лет. 285 матчей, 51 гол и четыре трофея! В 2016-м Хуан взял Кубок Англии, через год – Лигу Европы, Кубок Лиги и Суперкубок страны.

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• Бесплатно «МЮ» покидает и Джесси Лингард. Он присоединился к клубу еще в 2001-м в возрасте 8 лет. За взрослую команду дебютировал в 2014-м: за это время провел 232 матча и забил 35 голов.

• По Антони Марсьялю официальных новостей пока нет, но слухов предостаточно. На вторую часть сезона-2021/22 его арендовала «Севилья», но и в Испании у Антони не пошло: 1 ассист в девяти матчах Ла Лиги. Француз возвращается, а «МЮ», как пишет The Telegraph, готовит его к продаже. Деньги, вырученные с Марсьяля, «Юнайтед» вложит в покупку нового форварда.

«Им было все равно на мое самочувствие». Погба уходит из «МЮ» с шумом

Расставание с Полем Погба получилось самым скандальным: хавбек обижается, что «МЮ» даже не предложил ему новый контракт, и теперь проходится по клубу.

«Игроку нужно чувствовать себя важным для клуба. Если этого нет, то все кончено. Я возвращался после травмы, и они не помогли мне. Им было все равно на мое самочувствие. Поэтому мне нужно было поехать в сборную Франции – там я вернул уверенность в себе», – сказал полузащитник в документальном фильме The Pogmentary на Amazon Prime.

Француз вернулся в «МЮ» в 2016 году из «Ювентуса» за 105 миллионов евро. С клубом он выиграл Лигу Европы и Кубок английской лиги в 2017-м. После возвращения сыграл 154 матча и забил 29 мячей. Предполагалось, что Погба выйдет на топ-уровень в «МЮ», но настоящим лидером команды он так и не стал и очень часто терял форму.

По данным La Gazzetta dello Sport, Поля ждет возвращение в «Ювентус» – тогда туринцы заберут его у «МЮ» бесплатно уже во второй раз. Ровно то же самое случилось в 2012-м.

А что с новичками?

Sky Sports сообщает, что приоритет клуба на лето – трансфер центрального полузащитника. После ухода Погба, Матича и Маты «МЮ» подпишет минимум одного хавбека.

• Главная цель сейчас – Френки де Йонг. Переговоры с «Барсой» продолжаются, стороны верят, что скоро сделка будет закрыта. Фабрицио Романо писал, что устное предложение «МЮ» по голландцу – 60+10 млн евро – не устроило каталонцев. «Барса» требует минимум 85 млн. Хави хотел бы сохранить Френки в команде, но финансовые проблемы клуба делают продажу вполне реальной.

• Sky Sports дал еще пачку инсайдов: кроме де Йонга, «МЮ» хочет подписать нападающего, который сможет действовать по всей линии атаки. Особенно следят за Антони из «Аякса» – 22-летний бразилец уже работал с Тен Хагом. В минувшем сезоне вингер сыграл 33 матча во всех турнирах: оформил 12 голов и 10 ассистов. Сделка оценивается в 60 млн евро.

Был вариант и с нападающим «Бенфики» Дарвином Нуньесом, которого уже забрал «Ливерпуль». Но с ним «МЮ» контактировал не так близко: отпугивал ценник (Юрген Клопп получил его за 75+25 млн евро), поэтому официальных предложений по уругвайцу не делали.

• Среди защитников «МЮ» интересен молодой Юрриен Тимбер из «Аякса». При Тен Хаге он дебютировал в Эредивизи (март 2020-го) и со временем закрепился в основе. Амстердамцы требуют за защитника примерно 50 млн евро. Другой вариант в центр обороны – более опытный Пау Торрес из «Вильярреала».

Но вообще «МЮ» не стремится укреплять оборону: Sky Sports пишет, что приоритет клуба – полузащита и атака.

Фото: Gettyimages.ru/Ash Donelon/Manchester United; East News/Pau BARRENA / AFP; globallookpress.com/IMAGO/Daniel Bearham, Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency