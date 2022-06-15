«Бордо» может рухнуть в 3-й дивизион – из-за долгов на 40 млн. Этому кошмару нет конца

Штормило весь сезон.

«Бордо» вылетел из Лиги 1 – жирондинцы заняли последнее 20-е место. Но страдания на этом не закончились.

DNCG – организация, ответственная за мониторинг и надзор за счетами футбольных клубов Франции, – после встречи с президентом «Бордо» Жераром Лопесом решила перевести именитый клуб в третий дивизион.

Контролирующий орган изучил финансовую ситуацию и отметил, что дефицит бюджета «Бордо» колеблется в районе 40 млн евро.

«Бордо» уже выступил с заявлением по поводу ситуации.

«Это жестокое решение, которое лишает клуб возможности продолжать реализацию стратегии по урегулированию своего финансового положения и написанию новой страницы в истории «Бордо». Наш клуб предоставил гарантию на привлечение средств в размере 10 млн евро, а также предложения о продаже нескольких игроков, чья совокупная стоимость превышает сумму, установленную комиссией», – сказано в заявлении.

План кратко: клуб готов восполнить дефицит бюджета с помощью привлечения дополнительных средств и продажи игроков. Но сочтет ли DNCG такие гарантии убедительными – большой вопрос.

«Бордо» будет оспаривать решение по переводу в третью лигу – на это есть неделя. Но пока ситуация для шестикратных чемпионов Франции выглядит крайне плачевно.

Хроники проблем «Бордо»: уход от спонсора из-за шуток, нехватка денег, чтобы уволить тренера, и трудности с капитанами

Зимой на Sports.ru выходил текст о проблемах «Бордо». Плохо было буквально все: результаты, качество игры, спортивный менеджмент, финансы, работа в медиа.

Кратко напоминаем.

• «Бордо» разорвал контракт с букмекерской конторой Winamax, одним из главных спонсоров клуба (ежегодно приносит 1,5 млн евро), потому что твиттер компании постоянно шутил про клуб в соцсетях, обычно высмеивая именно качество футбола. Генеральный менеджер «Бордо» Тома Жакмье расстался с деньгами философски: «Фанаты клуба могут смеяться над нами после поражений. Спонсоры – нет».

• В начале января клуб собрал 21 положительный тест на коронавирус. В Кубке Франции «Бордо» отлетел 0:3 от «Бреста» – всего пять игроков в составе провели до этого хотя бы минуту в лиге. Команда надеялась на переносы в чемпионате, но прямо перед игрой с «Марселем» заболевшие резко вылечились, поэтому играли растренированным составом. Так что у «Бордо» не было ни переносов матчей, ни нормальной подготовки ко второй половине сезона.

• Из-за финансовых проблем «Бордо» долго не мог убрать главного тренера – швейцарца Владимира Петковича. Его уволили только в феврале после пяти поражений в шести матчах – Петкович потребовал 10 млн евро компенсации.

Пришедший из «Реймса» Давид Гийон ситуацию не улучшил.

• Менеджмент убрал в резерв Лорана Косьельни (тогдашнего капитана команды), Отавио, Поля Бесса, Сэмюэля Калу, Мехди Зеркана и Джоша Маджа. Главная причина – они просто не нужны клубу, а ссылка означала серьезность посыла: надо искать новую команду. Чуть позже Косьелни разорвал контракт с клубом и завершил карьеру – хотя явно не был лазаретным балластом.

• Новым капитаном стал вратарь Бенуа Костиль. Но уже в марте болельщики «Бордо» обвинили его в расизме по отношению к одному из сотрудников клуба. Бенуа отверг эти обвинения, а в конце сезона объявил, что уходит из клуба.

• В конце марта выяснилось, что неназванный игрок «Бордо» занимался кражей обуви товарищей по команде и ее продажей через интернет. О происходящем футболистам «Бордо» рассказала бывшая девушка этого человека. Члены команды посчитали, что не смогут дальше работать с вором, и руководство отстранило его на один матч и оштрафовало. Остальные сочли наказание слишком мягким.

Веселье.

В 2009-м «Бордо» выиграл чемпионат, а год спустя дошел до четвертьфинала ЛЧ

Последние несколько сезонов жирондинцы не вылезали из середины таблицы, но на рубеже нулевых и десятых все было по-другому. В сезоне-2008/09 «Бордо» выиграл Лигу 1 – впервые за десять лет. То чемпионство было особенно ценным – оно прервало гегемонию «Лиона» длиной в семь сезонов. В том составе блистали Йоанн Гуркюфф, Фернандо Кавенаги и Маруан Шамах.

В следующем сезоне повторить успех в Лиге 1 не удалось – лишь 6-е место. Зато блеснули в ЛЧ: заняли первое место в группе с «Баварией», «Ювентусом» и «Маккаби» из Хайфы. В 1/8 финала прошли «Олимпиакос», но в четвертьфинале попался крепкий «Лион», которому «Бордо» проиграл по сумме двух матчей (2:3).

За последующие 12 лет «Бордо» даже не приблизился к успехам той команды.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Laurent SANSON, Panoramic/Keystone Press Agency; Gettyimages.ru/Christof Koepsel