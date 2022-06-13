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Нуньес в «Ливерпуль» за 75+25 млн, Рыбус в «Спартак», Тчуамени в «Реал». И это еще не все интересные трансферы за неделю

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Неделю назад мы собрали топ трансферов, которые провернули весной и в начале лета. Но с тех пор случилось немало интересных переходов. Рассказываем!

Лодыгин из «ПАС Яннины» в «Панатинаикос»

Бывший вратарь «Зенита» два сезона был основным в середняке чемпионата Греции, но сейчас будто бы пошел на повышение. Правда, «Панатинаикос» не тот, что был раньше – команда уровня Лиги конференций, да и Лодыгину место в составе не гарантировано. В команде две сильных конкурента – итальянец Альберто Бриньоли и грек Сократис Диудис.

Виллан Жозе из «Реал Сосьедада» в «Бетис» за 10 млн евро

«Бетис» не так часто выкупает игроков у конкурентов по Ла Лиге за такие деньги. Но центрфорвард неплохо себя зарекомендовал в аренде, забив 11 мячей в 44 матчах сезона. В том числе и «Зениту» с 20+ метров.

Илья Свинов из «Спартака» в «Факел» на правах аренды

Илья Свинов – первый трансфер по инициативе технического координатора «Спартака» Артема Реброва. Перешел зимой из «Факела», но вырваться из-за спин Максименко и Селихова не смог. Едет обратно в Воронеж – пока только в аренду.

Сауль возвращается в «Атлетико» после аренды в «Челси»

Сауль провел очень сложный сезон и так и не закрепился в Англии. Первый гол за «Челси» забил только в 18-м матче, а в АПЛ за сезон провел всего 10 игр.

Лукас Фассон из «Атлетико Паранаэнсе» в «Локомотив» за ориентировочно 3 млн евро

Об этом защитнике пока мало что известно. 21 год, играет в центре, но может выйти и на левый фланг, и даже в опорную. «Локомотив» считает его очень перспективным, хотя за год в «Атлетико» он провел только 20 матчей (1500 минут).

Мэтт Таргетт из «Астон Виллы» в «Ньюкасл» за 15 млн фунтов

26-летний левый защитник играл за «Ньюкасл» вторую половину сезона, а сейчас перешел в клуб полноценно. Задача на следующий сезон амбициозная – начать путь к топ-6.

Орельен Тчуамени из «Монако» в «Реал» за 80+20 млн евро

Познакомиться с Тчуамени можно здесь. Если кратко, сначала ему придется посидеть под Каземиро, но потом француз поможет «Реалу» измениться.

Мачей Рыбус из «Локомотива» в «Спартак» свободным агентом

9 июня Рыбус сказал, что ничего не знает о переходе в «Спартак» и рассматривает Европу, а 11 июня подписал контракт. Важную роль в переходе сыграло то, что поляк обжился в Москве, где играл за «Локо» с 2017-го. У него русская жена и есть дети.

«Контракт – «1+1». Рыбус – добротный защитник. Возраст – это спорный довод. [37-летний] Нобоа играет же. Это не мешает ему быть в числе лучших», – резюме от гендиректора «Спартака» Евгения Мележикова.

Дарвин Нуньес из «Бенфики» в «Ливерпуль» за 75+25 млн евро

У 22-летнего уругвайца 34 гола в 41 матчей за «Бенфику», которые дали ему возможность этим летом выбирать – «ПСЖ», «МЮ», «Ньюкасл», «Челси», «Бавария»… Но Клопп и «Ливерпуль» оказались обаятельнее. Это пятый трансфер по стоимости в истории АПЛ – 75 млн евро плюс 25 млн бонусами.

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Фото: globallookpress.com/Mutsu Kawamori, Panoramic, Ivan Terron, Petro Fiuza; Gettyimages.ru/Naomi Baker; pao.grspartak.comfclm.ru

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