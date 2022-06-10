«Ну это вообще невозмутимо просто». 78 секунд боли Мостового из-за назначения Абаскаля

Новость о назначении Гильермо Абаская главным тренером «Спартака» удивила вообще всех, но особенно впечатлен Александр Мостовой, который даже записал видео с криком души.

Вот дословная расшифровка! Потому что здесь важна каждая буква.

«Просто кошмар. Сегодня, конечно, новость утренняя ошеломила просто, ошеломила. Когда я узнал, что «Спартак» назначил главного тренера, знаете, мне даже стало немножко плохо. Потому что, сами понимаете, когда мне сказали имя и фамилию человека, которому там 33 опять – или 34 – года, в такой клуб… Это просто, просто вообще не понимаю, чем руководство… Откуда берутся, как они попадают, эти люди… Как они попадают в футбол, эти люди… Какой бы он там ни был, ну это вообще невозмутимо просто.

Ну у нас «Спартак» это бренд, бренд нашей страны, для всего. Попадают люди просто посторонние, просто посторонние. Кошмар какой-то, чтоб там ни был... Как говорят, а он хороший человек, а я говорю: да хороших людей очень много, другое дело, что это футбольный клуб, это бренд, бренд страны, бренд людей, которые много-много лет там играли, добивались чего-то, старались там, а тут просто взяли, поехали, где-то с кем-то поговорили, привезли. И все отлично, да?

Оооой, это просто, просто такое ощущение, что они делают специально для того, чтобы люди за «Спартак», наверное, или отказывались болеть, или вообще не ходили на стадион, да? Просто… Просто кошмар, просто даже выражая свои негативные эмоции, просто понять не могу, как бы там что ни произошло, если «Спартак» даже будет выигрывать, хотя «Спартак» сейчас может и выиграть, потому что все иностранцы почти уехали, кроме «Спартака», «Зенита» и там еще какой-то команды, поэтому просто…

Ну лишний раз: как?! Просто мы не понимаем, футболисты бывшие, там еще, как попадают эти в футбол? Вот так».