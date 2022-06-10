Самые молодые тренеры РПЛ: Абаскаль в топ-3, 34-летний Шалимов из 2003-го рядом

Новый тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль станет одним из самых молодых тренеров РПЛ – ворвется в наш футбол в июле. Почему бы не посмотреть список специалистов, которые врывались в нашу лигу в самом начале карьеры?

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Владимир Газзаев («Алания»)

Младший Газзаев принял «Аланию» в июле 2012-го – и дебютировал в РПЛ через 20 дней после 32-го дня рождения. Несмотря на успехи в первом дивизионе и выход в финал Кубка, в Премьер-лиге у него пошло не очень – и уже в ноябре его сменил отец, Валерий Газзаев. А Владимир после этого в РПЛ больше не работал: Казахстан, Грузия, второй дивизион России и трехнедельный заход в «Сиену» из Серии Д, с которой он не успел провести ни матча.

Бахва Тедеев («Алания»)

Тедеев больше запомнился как игрок «Алании», но он по окончании карьеры трижды успел зайти в осетинский клуб и тренером (в 2002-2005 годах). Самый ранний случай – в 2002-м. В момент первого матча ему было 32 года и 9 месяцев. В тренерской карьере Тедеева есть только «Алания» – больше он нигде не работал.

Гильермо Абаскаль («Спартак»)

Новый тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ворвется в топ-3 в июле – ему будет 33 года и 3 месяца. Конечно, он и самый молодой тренер для «Спартака» в РПЛ.

Михаил Галактионов («Терек»)

Галактионов более известен как тренер молодежных сборных, но и в клубный футбол он заглядывал. Правда, без особых успехов – возглавил «Терек» в ноябре 2017-го, когда ему было 33 года и 5 месяцев, но проработал только до апреля. Сейчас Галактионову 38, и он снова в молодежной сборной.

Сергей Томаров («Уфа»)

Томаров дебютировал в РПЛ раньше, чем стал полноценным главным тренером. В мае 2016-го (33 года и 11 месяцев) он принял команду после отставки Евгения Перевертайло и оставил ее в Премьер-лиге, обыграв «Спартак». А по-настоящему возглавил «Уфу» он только через год – Шамиль Газизов хвалил его как продукт башкирской системы, но из этой идеи мало что не получилось, Томаров в ноябре подал в отставку. Правда, в системе клуба пробыл еще год.

Доменико Тедеско («Спартак»)

Человек, которого подвинет с поста самого молодого тренера «Спартака» Абаскаль. Тедеско дебютировал в РПЛ в 34 года и 1 месяц (в октябре 2019-го), провел в «Спартаке» 2 года, а провожали его с почестями – редкость для коучей красно-белых эпохи Леонида Федуна.

Игорь Шалимов («Уралан»)

Проблемный «Уралан» в 2003-м сделал ставку на звездного в прошлом футболиста Игоря Шалимова – в момент дебюта он был старше Тедеско всего на неделю. Работа Шалимова не помогла «Уралану» спастись, а сам тренер вернулся в Премьер-лигу только спустя 13 лет – в «Краснодар».

Андрей Гордеев («Сатурн»)

Гордеев закончил карьеру всего в 32 и сразу начал тренировать в академии «Сатурна» и за два года добрался до главной команды. Дебют случился в мае 2005-го (еще плюс неделя к возрасту Шалимова), сразу после отставки провалившего начало сезона немца Юргена Ребера, который входит в топы самых странных назначений РПЛ. Гордеев убедил, его утвердили – и он тренировал клуб до 2011-го. Правда, дальше карьера пошла на спад: первый дивизион, а затем и второй.

Александр Гармашов («Лада»)

Гармашов – тренер из тех времен, когда в Высшей лиге было самарское дерби «Крыльев» и «Лады». Он возглавлял тольяттинскую команду в 1994-м, провел с ней 11 матчей, и первый был как раз с «Крыльями». На тот момент Гармашов был самым молодым тренером с отрывом (всего на 4 дня старше Гордеева) – и лидировал по этому показателю до 2002-го и Бахвы Тедеева.

Леонид Слуцкий («Москва»)

Слуцкий начинал в РПЛ очень ярко – как один из самых многообещающих российских тренеров. Его позвали в «Москву» после работы все с тем же бедовым «Ураланом», только уже в первом дивизионе. В 2005-м Слуцкого пригласили после увольнения Валерия Петракова, и в первом же матче Леонид обыграл «Спартак» (3:1), положив начало долгому противостоянию. Ему на тот момент было 34 года и 2 месяца.

Павел Яковенко («Уралан»)

«Уралан» вообще любил дарить лиге молодых тренеров – и Яковенко вообще успел потренировать элистинцев в 32, но это было до выхода в Высшую лигу. А вот в вышке он дебютировал в 1999-м – в 34 года и 3 месяца.

Мурад Мусаев («Краснодар»)

Мусаев – человек из академии «Краснодара», который и возглавил команду в апреле 2018-го (в 34 года и 4 месяца). Его работа понравилась Сергею Галицкому, и Мусаева утвердили главным – он сыграл в Лиге чемпионов, добрался до 1/8 финала Лиги Европы и вписал себя в историю клуба.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Виталий Тимкив, Саид Царнаев, Виталий Белоусов, Владимир Федоренко, Игорь Уткин; eastnews.ru/Fabrice COFFRINI