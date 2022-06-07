Кажется, АПЛ пока не вернется в Россию. Как и «Ф-1», и НБА, и НХЛ

Вероятно, российские зрители в следующем сезоне тоже не увидят матчи АПЛ. У лиги есть контракт с «Матч ТВ» (перехватили у «Окко»), но расторжение кажется неминуемым.

Английское издание Daily Mail дало инсайд, что лига собирается разорвать соглашение с российским вещателем. Клубы Премьер-лиги из-за отказа от сделки с «Матч ТВ» не получат 43 миллиона фунтов (во столько оценивается сделка).

Какой футбол остается в России в следующем сезоне?

• Все клубные турниры от УЕФА (Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций). УЕФА подчеркивал, что не планирует прекращать давать сигнал России. «Мы считаем, что сейчас нет причин делать это. Но ситуация меняется день ото дня. Мы это не обсуждали, решений не принимали», – говорил президент организации Александер Чеферин.

• Ла Лига все еще остается на «Окко», контракт в 2021-м подписали на 5 лет, и пока испанцы не выражали желания его разорвать.

• У «Матч ТВ» сохраняются Серия А и Бундеслига, но тут уже сам телеканал периодически выключал матчи прямо по ходу трансляции в прошлом сезоне – из-за демонстрации политических символов и лозунгов. Бундеслига предупреждала телеканал, что может разорвать контракт, если подобное продолжится.

И это все.

Все остальные большие футбольные турниры ушли из России по ходу прошлого сезона – и пока непохоже, что кто-то вернется.

Еще в марте с «Матч ТВ» ушла Лига 1, в апреле за ней последовал Кубок Франции. До этого «Матч» потерял Кубок Англии и чемпионат Нидерландов, а также португальскую лигу и шотландскую. Вместе с украинским сервисом Megogo из России ушел Кубок Испании.

А что с остальным спортом?

«Формула-1» сразу ушла из России и от «Матч ТВ» – даже закрыла возможность россиянам смотреть трансляции на своих сервисах. НБА (показывал Megogo) и НХЛ (трансляции были у «Яндекса») ушли еще в марте.

«Окко» лишился женского тенниса. Онлайн-кинотеатр приобрел эксклюзивные права на трансляции женских турниров в сентябре прошлого года. Контракт был заключен на три сезона.

Весной мы потеряли «Евроспорт», а вместе с ним в первую очередь большой теннис (кроме части турниров, оставшихся у «Окко»), главное – турниры «Большого шлема». Кроме того, точно есть такие, кому теперь не хватает снукера – вида, к которому как раз «Евроспорт» аудиторию в России приучил. Любители велоспорта уже остались без Джиро, летом – Тур де Франс и Вуэльта. По многочасовым эфирам велогонок некоторые тоже будут скучать.

Пока что «Матч ТВ» сохранил права на UFC и на баскетбольную Евролигу (там не участвуют российские команды).

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill