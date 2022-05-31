Тчуамени почти в «Реале». Что мы об этом знаем

«ПСЖ» мог перехватить и его.

Еще пару недель назад Орельен Тчуамени из «Монако» мыслями был уже в «Ливерпуле» и готовился к конкуренции с Фабиньо. Провал с Мбаппе поменял все: «Реал» резко активизировался и заманивает Тчуамени к себе, ведь француз болеет за «Реал» и всегда хотел играть именно в Мадриде. По слухам, сделка почти согласована.

Пачка инсайдов: сначала «Реал» предложил 60 млн, но потом включился «ПСЖ», и правила поменялись

• ESPN сообщал, что стартовое предложение «Мадрида» было в районе 60 млн евро. Но монегаскам, которые в январе 2020-го купили Тчуамени у «Бордо» за 20 млн, этого показалось недостаточно. В издании уточнили, что «Монако» попросил добавить еще как минимум 15 млн евро.

Причина – якобы в жестких налогах. Княжество Монако считается испанским Минфином офшорной зоной, поэтому при переходе хавбека в «Реал» монегаскам придется заплатить налог в размере 24% от суммы прибыли.

• Но потом на горизонте возник «ПСЖ». По информации Le Parisien, будущий спортивный директор парижан Луиш Кампуш очень хотел переманить Тчуамени к себе. Также в переговорах участвовал Килиан Мбаппе, который лично просил подписать француза.

• Тогда стало понятно: «Мадрид» поднял предложение именно из-за парижан. Авторитетный журналист Маттео Моретто все подтвердил: «Причина, по которой «Мадрид» увеличил изначальное предложение – «ПСЖ». В последние часы они предложили «Монако» за Тчуамени от 80 до 100 миллионов евро. «Реал» оперативно среагировал на это. Противостояние двух клубов не прекращается».

Кажется, Тчуамени все-таки не предал мечту и выбрал «Мадрид»

• Французский RMC Sport сообщил, что трансфер Тчуамени в «Реал» оформят уже на этой неделе: мадридский клуб заплатит за 22-летнего опорника 80 млн евро. Еще 20 млн включат в сделку в виде бонусов.

• Le Parisien вообще пишет, что клубы уже закрыли сделку, скоро о ней объявят официально. Возможно, переход Тчуамени оформят даже быстрее Антонио Рюдигера – с немцем тоже все согласовано, и скоро он приедет в Мадрид.

• Marca добавила интересных подробностей: с Тчуамени уже созвонился сам Карло Анчелотти. Тренер «Реала» рассказал французу о его важной роли в команде.

А почему он так привлек грандов?

Тчуамени – один из лидеров нынешнего «Монако». У него аж 50 матчей (и 5 голов) в текущем сезоне – тренер команды Филипп Клеман постоянно ставит его в основу, пропуск нескольких игр – лишь результат коротких дисквалификаций (из-за желтых и красных карточек).

Французу отвели в «Монако» важнейшую роль. Он закладывает фундамент атаки: либо передача на фланг, либо попытка паса между линиями, либо заброс на Бен-Йеддера, либо сольный проход, либо спокойное владение.

Теперь у Тчуамени новый этап в карьере: борьба за основу «Реала» и адаптация под требования Карло Анчелотти.

Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency; Gettyimages.ru/Sebastian Widmann / Stringer