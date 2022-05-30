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⬇️⬆️ Кто вылетел, а кто поднялся в топ-5 лиг? Провожаем «Бернли» и «Сент-Этьен», встречаем «Шальке» и «Ноттингем Форест»

Венеция Венеция
Шальке Шальке
Монца Монца
Вердер Вердер
серия А Италия серия А Италия
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Леванте Леванте
Алавес Алавес
Кремонезе Кремонезе
Бордо Бордо
лига 1 Франция лига 1 Франция
Вальядолид Вальядолид
Дженоа Дженоа
Кальяри Кальяри
Борнмут Борнмут
Ла Лига Ла Лига
бундеслига Германия бундеслига Германия
Уотфорд Уотфорд
Фулхэм Фулхэм
Гамбург Гамбург
Норвич Сити Норвич Сити
Лечче Лечче
Гройтер Гройтер
Аяччо Аяччо
Метц Метц
Осер Осер
Сент-Этьен Сент-Этьен
Арминия Арминия
Гранада Гранада
Альмерия Альмерия
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Футбол Футбол

«Герта» не пустила в Бундеслигу «Гамбург».

АПЛ

В Англии все стандартно: «Норвич» и «Уотфорд» вернулись в Чемпионшип, откуда вышли год назад, а их меняет «Фулхэм», который как раз год назад и вылетел. Плюс «Борнмут» (провел два сезона в Чемпионшипе). Из неожиданностей только «Бернли», который вот так закрыл эпоху Шона Дайча, и «Ноттингем Форест» – славного клуба не было в АПЛ 23 года.

Легендарный «Ноттингем Форест» вернулся в АПЛ спустя 23 года. Ох, сколько же всего вытерпели фанаты

Ла Лига

В Испании, как это обычно бывает, плей-офф растягивается на три недели в июне. Поэтому пока известны лишь вылетевшие – «Гранада», «Леванте» и «Алавес» (кстати, «Гранада» стала автором самой крупной победы сезона в гостях – 6:2 с «Мальоркой»). Определились две команды, которые зайдут в Примеру напрямую – «Альмерия» и «Вальядолид», тоже знакомые названия. Впрочем, и участники плей-офф не так давно светились в высшем дивизионе.

Серия А

В Италии интересный список новичков: «Кремонезе» не играл в Серии А с 90-х, «Монца» не играла вообще никогда, только «Лечче» недавно заглядывал. Но и список вылетевших тоже может удивить: «Венеция» изначально казалась одним из аутсайдеров сезона, а вот «Дженоа» провел в Серии А 15 лет, «Кальяри» – 6.

Собрали нефутбольные коллекции стильной «Венеции» – там пляж, дождь и отсылки к 90-м

Бундеслига

В Бундеслиге вылетели «Арминия» (продержалась два сезона) и «Гройтер» (один). Вместо них заходят гиганты, изучившие вторую Бундеслигу – «Шальке» и «Вердер». В отличие от «Гамбурга», который уже несколько лет не может вернуться, у этих грандов все получилось с первого раза.

А «Гамбург» в стыках уступил «Герте» (1:0, 0:2). Возвращение откладывается. 

Лига 1

Вылет «Бордо» и «Метца» по ходу сезона казался неизбежным – хоть фанаты аквитанцев регулярно протестовали против руководства, а вот «Сент-Этьен» успешно боролся за выживание – но все же вылетел через плей-офф – и фанаты тоже устроили протесты. Вернулись же «Тулуза» (ее не было в Лиге 1 два года), «Аяччо» (не было восемь лет) и тот самый «Осер» – не показывался в Лиге 1 десять лет!

Фанаты «Сент-Этьена» взбесились из-за вылета: закидали игроков файерами, подожгли скамейку запасных и разграбили фан-шоп

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang

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