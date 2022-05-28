Убитый газон после регби и много тусовок в пабах – так «Реал» и «Ливерпуль» играли в Париже 40 лет назад

Ныряем в атмосферу 1981-го.

«Ливерпуль» и «Реал» встретятся в финале Кубка чемпионов в третий раз. Первая игра состоялась в 1981 году (тоже в Париже). И тогда «Ливерпуль» победил 1:0.

Затем «Реал» стал неудержимым: после 1981-го добирался до финала Лиги чемпионов семь раз и всегда побеждал. Даже «Ливерпуль» попал под каток – в 2018 году.

Давайте перенесемся в 1981-й и вспомним, как началось соперничество клубов в главном евротурнире.

«Ливерпуль» на пути к финалу уничтожил «Абердин» Фергюсона. «Реал» прошел «Спартак»

В 1981-м «Ливерпуль» и «Реал» были такими же грандами, как и сейчас.

Мерсисайдцы штамповали победы в чемпионате Англии (пять титулов в 1972-1980 годах) и вышли в третий финал Кубка европейских чемпионов за последние четыре года, до этого выиграв все три. Рулил командой легендарный Боб Пэйсли, преемник Шенкли.

«Мадрид» к тому времени уже 8 раз побывал в финале Кубка Европейских чемпионов и 6 раз брал трофей. Правда, в 70-е вошел в период застоя, вроде как доминируя в Испании, но без существенных успехов в Европе. Да и предпосылок для этого не было. Попадание в финал уже считалось успехом: даже после поражения игрокам выплатили премиальные. Висенте Дель Боске, гонявший тогда в полузащите, говорил, что тренер Вуядин Бошков строил игру от «Ливерпуля», а не от себя.

Возможно, в этом был толк, ведь «Ливерпуль» обозначил себя фаворитом с первого раунда Кубка чемпионов. И спокойно дошел до полуфинала. Сначала команда Пэйсли уничтожила финский ОПС со счетом 11:2 по сумме двух матчей. И ведь в Финляндии сыграли 1:1, а в ответке в Англии было 10:1 – с хет-триками Сунесса с Макдермоттом и покером па ассистам от Далглиша. Кстати, в шести играх «Ливерпуль» забил 22 гола, больше половины из них на счету Сунесса и Макдермотта (по 6).

Затем на пути появился «Абердин» Алекса Фергюсона. Шотландец только-только стартовал в профессии. Несколько лет до этого он держал небольшой паб, чтобы сводить концы с концами. Но после перехода в «Абердин» с головой нырнул в тренерство. В 1980 году Фергюсон привел команду к победе в чемпионате Шотландии и пробился в Кубок чемпионов, где «Ливерпуль» остановил его во втором раунде – 5:0 после двух встреч.

В четвертьфинале «Ливерпуль» не заметил софийский ЦСКА – 1:0 и 5:1 (опять хет-трик у Сунесса). А вот с «Баварией» в полуфинале пришлось помучиться. Их золотая эра 70-х к тому времени закончилась, но мюнхенцы оставались топ-клубом и были не против вернуть себе корону в Европе. Первая игра закончилась 0:0, вторая – 1:1. Благодаря правилу выездного гола «Ливерпуль» оказался в финале.

У «Реала» путь к финалу получился не таким ярким. Мадридцы по сумме двух матчей уверенно прошли «Лимерик» (7:2) и «Гонвед» (3:0). Первым испытанием стал «Спартак» Бескова, с которым встретились в четвертьфинале. Домашний матч красно-белые проводили в Тбилиси (вот, кстати, предматчевая программка той игры) и выстояли: при преимуществе соперника Дасаев отстоял на ноль, но забить тоже не получилось.

В Мадриде картина была другая. «Реал» уже явно владел преимуществом (20:10 по ударам), но, как писали в советских газетах, «Спартак» не реализовал несколько верных моментов. А итог матча сделал Исидро, заменивший Дель Боске в перерыве и оформивший дубль во втором тайме. «У испанцев игра долго не клеилась. Можно было сказать так: «Реал» имел территориальное, преимущество, а «Спартак» – игровое. Закон футбола – не забиваешь ты, забивают тебе. Не использовав две верные возможности во втором тайме, «Спартак» пропустил гол в свои ворота», – писал в репортаже корреспондент «Советского спорта» Олег Кучеренко.

В полуфинале «Реал» помучился с «Интером»: дома победили 2:0, а в Италии уступили 0:1. Дальше – «Ливерпуль».

Перед финалом игроки «Ливерпуля» заклеивали эмблему Umbro на футболках и шортах

День матча для игроков «Ливерпуля» прошел как-то так: в 12:30 обед (кушали стейки), потом послеобеденный сон; в 16:30 помощник тренера всех разбудил, и они пошли в ресторан на традиционный перекус с чаем и тостами.

Когда автобус ехал на стадион, футболисты еще не знали стартового состава. На месте Пэйсли ввел игроков в курс дела, но разминку, традиционные ритуалы и установки нарушила ссора с телекомпанией из-за рекламы на форме «Ливерпуля». За рекламу сочли логотип Umbro и приказали игрокам немедленно заклеить лого на футболках и шортах.

«Это какая-то фантастика, – вспоминал Алан Кеннеди. – Такие правила УЕФА, и игрокам нужно заклеить логотип бренда. До финала оставался час, а мы ходили с ножницами и пластырем, заклеивая футболки друг друга».

Кажется, такую подставу для «Ливерпуля» организовал босс adidas Хорст Дасслер. Его компания одевала «Реал» и специально к финалу сделала особенную форму. «Мадрид» отказался от полностью белого комплекта и впервые надел форму adidas с тремя фиолетовыми полосками на рукавах, по бокам шорт и сзади. За это Хорст заплатил «Реалу» 17 миллионов песет (чуть более 102 000 евро). Презентация формы состоялась в парижском отеле «Интерконтиненталь» накануне матча.

Но один нюанс: в финале на новых футболках «Реала» не было логотипа немецкого бренда. И, по словам Саймона Шейкшафта из Музея футболок, Дасслер, опираясь на телевизионные ограничения, убедил делегатов УЕФА, что «Ливерпуль» не может рекламировать бренд одежды на футболках и шортах. При этом форму adidas можно было узнать по характерным полоскам.

Этим шагом Хорст преследовал свои интересы. Когда-то бренды дружили, а Umbro был дистрибьютором adidas в Англии. Но в конце 70-х рассорились. Дасслер, видя большой потенциал в спонсорстве, хотел забрать себе «Ливерпуль», который сотрудничал с Umbro. И со временем добился цели.

Футболисты «Ливерпуля» вспоминали, что предматчевый казус с формой сделал их только сильнее. Все благодаря Пэйсли. Когда с формой разобрались, тренер спокойно сказал: «Забудьте об этом и сосредоточьтесь на финале. Станьте еще решительнее и победите».

Матч получился не очень зрелищным (его сравнивали с шахматной партией). Игроки «Ливерпуля» жаловались на поле

Хоть у финала гламурная вывеска, яркой игры почти никто не предсказывал. «Те, кто ждет открытого футбола, могут разочароваться. Финал снова будет похож на шахматы, а не шашки», – писал колумнист Дэвид Лейси в превью к матчу для The Guardian.

Тренер «Ноттингема» Брайан Клаф, выигравший два финала Кубка Европы со счетом 1:0, стал пророком: «Как думаете, будет ли Пэйсли париться о зрелищности, если «Ливерпуль» победит 1:0? Конечно, нет – и удачи ему». Лейси согласился: «Снова один гол может решить исход финала. Если «Ливерпуль» забьет первым, он должен победить».

Отдельная история связана с «Парк де Пренс». Игроки «Ливерпуля» до матча жаловались на его состояние. «Мы тренировались и говорили, что оно не подходит для финала. В ответ нам пожимали плечами. Они не поливали поле и даже не косили траву! – говорил спустя годы Алан Кеннеди. – Мы тогда были блестящими распасовщиками, а «Реал» – нет, поэтому мы и беспокоились, что поле будет помогать сопернику.

Оно было одним из худших среди тех, на которых я когда-либо играл. Об этом говорили все футболисты. Кажется, на нем играли в регби за несколько дней до финала, не косили траву, плюс линии были плохо нарисованы. Не знаю, чем их рисовали, но мяч от них отскакивал»

Кстати, на билеты тогда был большой спрос. Болельщики возмущались, что клубам выделили всего по 12 тысяч билетов на стадион с вместимостью более 48 тысяч человек. Многие фаны пытались пролезть на стадион, но около тысячи французских полицейских с дубинками успешно оттесняли нарушителей. По слухам, билеты стоимостью до 3 фунтов спекулянты перепродавали за 60 фунтов.

Обе команды подходили к матчу не в лучшем состоянии – измотанные и с травмами. Далглиш только вернулся в строй, под вопросом были капитан Фил Томпсон, Алан Кеннеди и Сэмми Ли. В перерыве Сунессу потребовалась помощь из-за травмы колена. А главный герой финала Алан Кеннеди до финала лишь раз сыграл после перелома запястья. Он так хотел выйти на поле, что попросил снять гипс раньше времени.

Тренер «Реала» Бошков перед финалом уколол «Ливерпуль», назвав его командой ветеранов. Средний возраст стартового состава у «Реала» и правда был меньше: 25,8 против 28,4. Тем не менее «Ливерпулю» очень помог опыт Рэя Кеннеди, Далглиша и Сунесса.

Ожидания насчет матча оправдались: минимум зрелища и сплошная тактическая возня. «Реал» выглядел сравнительно сырым, особенно в обороне, – писал Лейси в колонке для The Guardian после матча. – С первых минут «Ливерпуль» справился с опекой «Мадрида». Команда вела игру осторожно и не желала растрачивать владение мячом на амбициозные пасы. При этом «Ливерпуль» без колебаний использовал длинные пасы, если того требовала ситуация. Команда играла широко, у игрока с мячом всегда была хорошая поддержка, партнеры разумно искали пространство».

У «Реала» Лейси особенно выделял Хуанито: «Маленький испанец, один из архитекторов унижения Англии на «Уэмбли» в марте, бросил вызов авторитетной полузащите «Ливерпуля» в первом тайме, а во втором очень хорошо убегал от их защиты. Казалось, он вполне может изменить ход матча».

Ближе к 80-й минуте игра совсем успокоилась. Похоже, команды готовились к овертайму. Но ход финала перевернул левый защитник Алан Кеннеди. «Когда до конца матча оставалось всего восемь минут, Кеннеди ворвался в штрафную «Реала», и его тезка Алан Рэй быстро вбросил мяч с левого фланга. В мгновение ока он проскочил мимо барахтающегося Гарсии Кортеса и мощным ударом с левой ноги поразил верхний угол ворот», – говорилось в репортаже газеты Liverpool Daily Post.

Кеннеди воткнул мяч в ворота с острого угла и поначалу сам не поверил, что забил: «В какой-то момент я подумал, что промахнулся. Подняв голову, я увидел, что мяч влетел в ворота, как ракета. Я просто рванул куда глаза глядят. Не могу описать, что чувствовал. Я не мог остановиться бежать». Алан отпраздновал гол с ликовавшими болельщиками «Ливерпуля».

Форвард того «Реала» Сантильяна в 2018 году объяснил, в чем ошиблась его команда: «Мы были слишком скованны. Мы не раскрылись должным образом. План был удержать счет 0:0, потом выстоять в овертайме и попытать удачи в пенальти. У нас не было возможности усилить или улучшить игру. Да, гол забит после ошибки, каких мы обычно не допускали, но это футбол».

Кстати, по итогам сезона «Ливерпуль» финишировал в чемпионате аж пятым и пробился в Кубок чемпионом лишь благодаря победе над «Реалом». В межсезонье в команде случилась небольшая перестройка. Пэйсли провел в «Ливерпуле» еще два года и взял два чемпионства.

«Реал» тоже не смог стать чемпионом Испании, заняв второе место. Бошков вскоре ушел, а «Мадриду» понадобилось еще несколько лет, чтобы снова брать крупные трофеи. В Европе успех пришел аж в 1998, когда Кубок европейских чемпионов уже переименовали в Лигу чемпионов.

Игроки праздновали с кубком в «Мулен Руже», а капитан отвез трофей в паб

Сначала «Ливерпуль» шумно праздновал победу в Париже.

«Я вернулся в номер с несколькими кружками пива и немного подпевал Алану Хансену и его семье. Другие ребята пошли в парижский клуб «Лидо», отвратительное место с шестифутовыми танцующими девушками. Они даже взяли с собой Кубок. Слава богу, они вернули его», – с юмором вспоминал Кеннеди.

По словам капитана Фила Томпсона, трофей побывал даже в знаменитом «Мулен Руже». «У нас был праздничный ужин с друзьями и семьей. Несколько ребят вроде Чарли и Клема пошли в «Мулен Руж» с кубком, чтобы показать его танцовщицам. Я и Терри Макдермотт остановились в отеле и выпили пинту».

На следующий день «Ливерпуль» отчалил домой с кубком в багаже. К счастью, за ночь никто его не пропил и не уронил в реку. В Ливерпуле игроков ждали полмиллиона довольных болельщиков, автобус с открытым верхом и очень много пива.

На верхнем ярусе игроки, пока ехали, держали гигантский плакат с надписью «Спасибо, Барни» – это отсылка к сходству Кеннеди с персонажем из «Флинтстоунов» Барни Рабблом.

«Возвращение домой было невероятным. Повсюду красные и синие цвета, болельщики «Эвертона» тоже вышли нас поддержать. Мы тусили в автобусе и немного выпили, но никто не возражал, потому что мы закончили сезон. Пришло время повеселиться», – объяснял Кеннеди.

После городского парада трофей на пару дней дали Томпсону. Капитан решил отпраздновать победу с фанатами. Фил усадил кубок на заднее сидение своего Ford Capri и рванул в паб The Falcon в Киркби. «Была большая вечеринка, и трофей стоял за барной стойкой – мы отлично провели ночь», – вспоминал Томпсон.

Фото: Gettyimages.ru/Hulton Archive; globallookpress.com/imago sportfotodienst, HORSTMUELLER