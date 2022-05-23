За чемпионской развязкой в Серии А в тень ушло возрождение «Салернитаны», которая еще 16 апреля находилась в 12 очках от спасительного места, а затем мощно рванула – 4 победы и 3 ничьих в 7 матчах. Все должно было решиться в последнем туре. Но там «Салернитана» провалилась – получила 0:4 от «Удинезе»

На их счастье, «Кальяри» (1 победа в 11 матчах на финише) параллельно не смог забить уже вылетевшей «Венеции» (0:0) и вместе с ней пошел на дно.

«Салернитана» обошла «Кальяри» всего на одно очко! Тренер салернцев Давиде Никола привык к таким спасениям – он мастер поднимать команды из зоны вылета.

Никола спас уже 4-й клуб – обычно он приходит зимой, вытаскивает команды из кризиса и уходит

Никола возглавил «Салернитану» по ходу сезона – в середине февраля. Тогда команда набрала лишь 13 очков в 23 матчах и плотно прилипла к последнему месту. Клуб, который вернулся в Серию А после более чем 20-летнего отсутствия, снова стоял на вылет.

В первом же матче Николе выпало играть с лидером Серии А и будущим чемпионом – «Миланом». Итог – 2:2 и намек на интригующий финиш.

Тем более что у Николы прочная репутация специалиста по выживанию:

• «Кротоне»-2016/17. По итогам первого круга команда набрала лишь 9 очков, деля последнюю строчку с «Пескарой» и отставая от спасительного места на 8 баллов. Но после перерыва переродилась: набрала еще 25 очков и только по итогам последнего тура выбралась из зоны вылета. «Кротоне» опередил вылетевший «Эмполи» на два балла.

• «Дженоа»-2019/20. Сейчас генуэцы вылетели – возможно, нужно было возвращать Николу. Два года назад он спас их от вылета, придя в команду зимой. Тогда команда шла на последнем месте с 11 очками, но при Николе завершила первый круг двумя победами, а во втором набрала еще 25 очков. Итог – спасительное 17-е место.

• «Торино»-2020/21. И снова Никола подхватил команду зимой, когда туринцы шли в зоне вылета с 13 очками. Он завершил первый круг ничьей, а во втором набрал еще 23 очка. Этого хватило, чтобы занять излюбленное 17-е место уже за тур до финиша сезона.

• «Салернитана»-2021/22. Новая строка в резюме! Третье спасение Николы за три года и четвертое за шесть лет.

Кстати, в двух последних сезонах клубы не оставляли Николу на новый сезон, несмотря на решение задачи. В «Кротоне» Никола подал в отставку в декабре, занимая безопасное 15-е место. Что будет сейчас?

После спасения «Кротоне» Никола отправился в велотур по Италии, теперь обещает дойти пешком до Рима

По ходу этого сезона Никола сделал неожиданное заявление – если он сохранит команду в Серии А, то пройдет пешком от Салерно до Рима, а это примерно 300 километров. Цель – встретиться или хотя бы увидеть Папу римского. Этим летом Николу ждет длительная прогулка.

В 2017-м он давал похожее обещание – на случай спасения «Кротоне». Проехать на велосипеде через всю страну: от Кротоне на самом юге Италии до Турина на севере. И он это сделал – за 9 дней преодолел около 1300 км, заглянув во все города, в которых когда-то играл или тренировал. Бари, Пескара, Анкона, Ливорно, Специя, Генуя, Турин – везде его приветствовали сотни человек.

«Когда я сказал, что проеду 1300 километров на велосипеде, это был просто знак, что я по-прежнему верю в команду. Игрокам требовался такой знак, – рассуждал Никола. – Когда мы спаслись, я не мог отказаться от слов, потому что их слышали люди. Иначе ни в каких обещаниях нет смысла».

То путешествие тренер посвятил сыну, который погиб в 2014 году. 14-летнего Алессандро сбил автобус в нескольких метрах от дома в Турине, когда он ехал на велосипеде.

После успеха с «Кротоне» Никола написал сыну трогательному письмо:

«Привет, моя любовь. Я не знаю, где ты сейчас. Не знаю, что ты сейчас делаешь. Может, ты на облаке, которое было надо мной, когда я зажигал твой китайский фонарик. Или, может, ты здесь, рядом со мной? Да, я уверен, что ты со мной.

Мы вместе сражались в этом сложном году, но… Я знаю, что ты всегда здесь со мной. Ты даешь мне силы продолжать биться, когда кажется, что победить невозможно. Благодаря тебе невозможное становится возможным.

Але, это не моя победа. Это наша победа, как тот выход в Серию А с «Ливорно», помнишь (в 2013-м – Sports.ru)? Я бы очень хотел отпраздновать это с тобой. Посмотреть в твои глаза. Увидеть улыбку. Взять тебя за руку и вместе побежать праздновать. Все это – для тебя. Каждый мой успех принадлежит тебе. Мои мечты – твои мечты тоже. Я хочу, чтобы мое сердце продолжало биться для тебя, чтобы ты продолжал жить через меня…» .

Фото: globallookpress.com/Massimo Pica, Alessandro Garofalo