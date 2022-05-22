«Манчестер Сити» – чемпион Англии! Это фантастика

«Манчестер Сити» все-таки удержал лидерство в АПЛ и забрал лигу. «Астон Вилла» Джеррарда не смогла сдержать команду Гвардиолы.

Это была фантастика: «Сити» перевернул игру с 0:2 на 3:2 за пять минут. «Ливерпуль» победил «Вулверхэмптон», но этого не хватило. 93 очка против 92.

Давайте оценим историческую ценность победы.

• «Манчестер Сити» вырвался на единоличное пятое место в гонке всех времен. Было 7 – стало 8. Как раз подвинули «Астон Виллу».

• «Ман Юнайтед» остается лидером: 20 против 19 у «Ливерпуля». Но команда Юргена Клоппа сделала все, чтобы сравнять счет. Не получилось.

• Между топ-2 и «Сити» держатся «Арсенал», пролетевший мимо ЛЧ, и «Эвертон», с трудом выживший в элитном дивизионе.

• Да, есть даже «Сандерленд». Повод вспомнить: клуб поднялся в Чемпионшип через плей-офф Лиги 1. Ждем возвращения.

А что по победам в АПЛ? Первый розыгрыш был в сезоне-1992/93 – здесь дистанция для оценки гораздо короче.

• «Сити» и тут сбросил соседа, в одиночестве оставшись на второй позиции. У команды теперь 6 титулов, «Челси» (5) перемещается на третью позицию.

• «Юнайтед» и тут первый, и отрыв выглядит приятнее. «Сити» нужно еще 7 побед, чтобы хотя бы догнать соперника.

• Вне топ-3: «Арсенал» на четвертом месте и «Ливерпуль», «Лестер» и «Блэкберн», победившие по одному разу.

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Другие важные факты о победе «Сити»:

• Хосеп Гвардиола взял с командой чемпионство в четвертый раз за шесть сезонов.

• Эта победа уступает двум другим по очкам в среднем за игру: 2,44 против 2,63 в АПЛ-2017/18 и 2,59 в АПЛ-2018/19.

• Индивидуальные герои: Кевин де Брюйне стал лучшим футболистом сезона – четвертый футболист в истории лиги, выигравший награду дважды. Добавился в компанию Тьерри Анри, Криштиану Роналду и Немани Видича. Фил Фоден – лучший молодой игрок (вручается футболистам младше 23). Он забрал приз второй год подряд – первый, кому это удалось. Да и вообще никто эту награду дважды не выигрывал.