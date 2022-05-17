«Арсенал» не четвертый уже 8 лет. И опять летит мимо ЛЧ

В Англии бешеная интрига не только в борьбе за чемпионство, но и за четвертое место, дающее право сыграть Лиге чемпионов. На него претендуют «Тоттенхэм» и «Арсенал».

В понедельник все резко стало проще. И если пару туров назад фаворитом выглядела команда Микеля Артеты, то сейчас кажется, что попадание «Арсенала» в ЛЧ будет чудом. Все из-за поражения 0:2 «Ньюкаслу».

«Арсенал» с победой мог вернуть себе четвертое место и восстановить преимущество в одно очко, но нет: «сороки» были лучше, а победить им помог автогол Бена Уайта в начале второго тайма. В последние пять минут добил Бруно Гимараэс, один из ярких зимних трансферов.

Победа «Ньюкасла» по делу: в первом тайме «Арсенал» неожиданно отдал сопернику мяч (владел им всего 35% игрового времени), во втором чуть выровнял ситуацию – но зато «Ньюкасл» стал намного чаще бить по воротам (12 ударов против 5). По xG «Ньюкасл» тоже превзошел соперника: 1,7 против 0,5.

Гранит Джака мощно прошелся по команде в послематчевом интервью: «Мы не заслуживаем играть в Лиге чемпионов, не заслуживаем даже Лиги Европы. «Арсенал» нуждается в игроках, у которых хватает яиц для игры за «Арсенал».

Самое время вспомнить про мем о четвертом месте. Это самая популярная позиция «Арсенала» в истории АПЛ, но он не занимал ее уже 8 лет

Наверняка многие помнят шутки про «Арсенал» и четвертое место (их до сих пор можно встретить в комментариях на Sports.ru). Природа объяснима: в истории АПЛ команда провела четвертой больше 3000 дней, эта самая популярная позиция клуба: с сезона-1992/93 «Арсенал» финишировал четвертым семь раз, из них шесть – на отрезке из девяти сезонов (2005/06 – 2013/14). Тогда и появился мем.

Трудно поверить, но «Арсенал» по итогам сезона не становился четвертым уже 8 лет (последний раз – в сезоне-2013/14). После этого были два места в тройке, а последние шесть лет лондонцы не могут даже зацепиться за топ-4, чтобы попасть в заветную Лигу чемпионов.

•‎ 2016/17 – 5 место

«Арсенал», который тащил Алексис Санчес, остановился в одном балле от четвертого места – их опередил «Ливерпуль». Правда, шансов было немного: по ходу сезона отставание от четверки выглядело внушительным, лишь в конце «Арсенал» нагнал соперников.

•‎ 2017/18 – 6 место

Сезон изначально складывался для «Арсенала» неудачно – поэтому в последний заход Арсена Венгера лондонцы решили переключиться на Лигу Европы, чтобы попасть в ЛЧ через нее. Но в полуфинале «Арсенал» столкнулся с «Атлетико» – и мадридский клуб выбил соперника, не пустив его в финал.

•‎ 2018/19 – 5 место

Сезон-2018/19 складывался по похожему сценарию – как за два года до этого. «Арсенал» снова стал пятым, отстав от «Тоттенхэма» всего на одно очко. Тут на финальном отрезке «канониры» снова догоняли соперников – и не догнали. Но важное отличие: на этом отрезке «Арсенал» даже забирался в четверку, двигая оттуда «Челси» (за 5 туров до конца). Но похоронил свои надежды поражением от «Кристал Пэлас». После этого ни «Челси», ни «Тоттенхэм» достать не получилось.

•‎ 2019/20 – 8 место

Летом 2019-го казалось, что «Арсенал» наконец-то сможет попасть в ЛЧ – купили Обамеянга, неплохо начали второй сезон при Унаи Эмери. Но затем опять начались проблемы: то Джака лишится повязки из-за оскорблений в адрес болельщиков после свиста, то команда выдаст целый месяц без побед во всех турнирах. Это привело к отставке тренера, Артета не смог выправить ситуацию. Только восьмое место – худший результат за 25 лет в АПЛ. Зато «Арсенал» взял Кубок Англии и поехал в Лигу Европы.

•‎ 2020/21 – 8 место

Следующий сезон получился печальнее – в АПЛ все снова было очень плохо, закончили на том же самом восьмом месте, но еще и без еврокубков – впервые с 1995 года.

Теперь еврокубки точно будут, но возвращение в ЛЧ – вряд ли. Шесть сезонов подряд вне топ-4 – печальное время для «Арсенала». В последний раз такое было в 1970-е.

Вот расклады: «Арсеналу» нужно победить «Эвертон» и верить, что «Тоттенхэм» проиграет «Норвичу» (худшая команда АПЛ)

Перед последним туром ситуация такая:

«Тоттенхэм» – 68 очков, разница +24

«Арсенал» – 66 очков, разница +9

Именно разница – первый показатель при равенстве очков.

Очевидно, «Арсеналу» почти невозможно достать «Тоттенхэм» при равных баллах – хотя теоретические шансы остаются. Но по сути «Тоттенхэму» будет достаточно сыграть вничью на выезде с уже вылетевшим «Норвичем». Который, кстати, «шпоры» в первом круге обыграли 3:0.

А вот у «Арсенала» соперник намного сложнее – злой «Эвертон», который все еще может вылететь. Более того, на «Гудисон Парк» в первом круге мерсисайдский клуб обыграл «Арсенал». Но перед лондонцами у парней Фрэнка Лэмпарда еще один матч – с «Кристал Пэлас». И при определенных обстоятельствах к «Арсеналу» «Эвертон» может подойти уже спасшимся от вылета – и не особо напрягаться.

Но это детали. Все равно все зависит от «Тоттенхэма», который очень своевременно разгромил «Арсенал» в северолондонском дерби.

Фото: REUTERS/Matthew Childs, Paul Childs; Gettyimages.ru/Laurence Griffiths, Shaun Botterill