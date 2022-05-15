Фото дня: Инсинье получил трофей размером больше самого Инсинье. Так «Наполи» прощается с легендой

«Наполи» разгромил «Дженоа» (3:0) и гарантировал себе бронзу Серии А. Но результат в этом матче вторичен, главное случилось еще до его старта – Лоренцо Инсинье тепло попрощался с Неаполем.

Итальянец сначала вышел на поле с двумя сыновьями и получил памятные подарки от клуба: Дрис Мертенс подарил ему футболку «Наполи» в рамке, Калиду Кулибали – красивую картину, а президент клуба Аурелио Де Лаурентис вручил легенде огромный кубок – кажется, он больше самого Лоренцо.

Речь Инсинье = ❤️

Инсинье с любовью обратился к фанатам. Вот его монолог:

«Спасибо! Это все, что я могу сказать. Спасибо городу, который дал мне все. Я вырос здесь вместе с вами. Мы праздновали, страдали, иногда спорили, но всегда были вместе, как огромная семья.

Я чувствовал, что меня любят. Играть за «Наполи» – не только прекрасный опыт, но и огромная ответственность, которую я принял с гордостью. Покинуть «Наполи» означает покинуть дом.

За эти годы мы накопили незабываемые моменты, которые я заберу с собой. Я всегда отдавал все, что у меня было.

Спасибо болельщикам «Наполи» по всему миру, всем товарищам по команде, которые стали друзьями, и я мог на них положиться. Спасибо всему персоналу, который заботился обо мне с первого дня. Клубу, который сделал все это возможным. Тем, кто всегда верил в меня.

Спасибо вам от всего сердца, Forza Napoli».

Болельщики ответили Лоренцо взаимностью и вывесили баннер: «Твоя майка весила больше, чем любая другая, потому что она принадлежала тому, кто действительно любил ее. Ты носил ее творчески, смело и с достоинством, как гордый сын этого города».

Лоренцо – настоящая легенда «Наполи»

Против «Дженоа» Инсинье отличился с пенальти и только улучшил личную статистику в клубе. За «Наполи» Лоренцо провел 433 матча: в них оформил 122 гола и 95 ассистов. Плюс было 40 игр (и 20 мячей) в молодежке.

Трофеи с клубом Лоренцо тоже брал – два Кубка Италии и один Суперкубок. А еще Инсинье – капитан «Наполи». Он – четвертый по числу матчей за клуб (лучший результат у Марека Гамшика – 519). Второй бомбардир и ассистент в истории «Наполи»: больше него забил Мертенс (148), а отдал Гамшик (103).

Лоренцо постоянно признавался городу и клубу в любви. «Я родился в Неаполе. В Неаполе я встретил свою жену и стал человеком. Когда мне говорят, что мог бы заиграть в другом месте, то я смеюсь. А зачем? Моя душа и мое сердце навсегда в Неаполе», – подобных цитат у него набралось очень много.

А куда уходит Инсинье?

Лоренцо уже давно договорился с «Торонто» из МЛС. Еще в конце декабря Фабрицио Романо выяснил условия: 5-летний контракт с фиксированной зарплатой в размере 11,5 млн евро в год. Еще 4,5 млн евро предусмотрены в виде бонусов.

Президент «Торонто» Билл Мэннинг рассказывал, почему выбрал именно Лоренцо.

«Я открыл сайт Transfermarkt и посмотрел на состав сборной Италии, проверяя, у кого истекает срок контракта. Одним из немногих таких игроков был Лоренцо Инсинье. Я начал составлять список игроков мирового класса по моему мнению, которые, как мне казалось, имели бы коммерческую ценность на этом рынке.

Имя Лоренцо Инсинье было первым в списке», – объяснял Мэннинг.

Фото: REUTERS/Ciro De Luca, Ciro De Luca TPX IMAGES OF THE DAY