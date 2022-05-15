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В Бундеслиге спасение празднуют ярче, чем титул! «Штутгарт» забил на 90+2, а дальше – море фанатов на поле

Хироки Ито Хироки Ито
Омар Мармуш Омар Мармуш
Ватару Эндо Ватару Эндо
Саша Калайджич Саша Калайджич
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Вау!

Невероятно драматичной получилась развязка в матче «Штутгарта» и «Кельна». Хозяевам, чтобы не попасть в стыки, нужна была только победа. Но в компенсированное ко второму тайму время на табло горел счет 1:1.

На 92-й минуте «Штутгарт» отправился подавать угловой – к мячу подошел форвард Омар Мармуш. Он запустил на ближнюю – оттуда японец Хироки Ито скинул на дальнюю, где его уже караулил капитан «Штутгарта» Ватару Эндо – 2:1! Японская связка отправила команду на 15-е место и спасла «Штутгарт» от стыковой нервотрепки – в переходные матчи отправилась берлинская «Герта».

Зацените!

Самый счастливый человек в мире на ту секунду.

На трибунах сумасшествие.

На скамейке – тем более!

После финального свистка фанаты высыпали на поле – так празднуют титулы!

Игроки праздновали вместе с болельщиками.

Нападающий Саша Калайджич (слухи отправляют его в «Баварию») не сдерживает эмоций.

Вряд ли фанаты «Баварии» праздновали чемпионство так же страстно, как болельщики «Штутгарта» отмечали сохранение прописки в Бундеслиге.

Кто сказал, что 15-е место не повод для радости?

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Фото: globallookpress.com/IMAGO/Gerhard Schultheir, IMAGO/Frank Hoermann, IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl, IMAGO/Eibner-Pressefoto, IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rud, IMAGO/Peter Hartenfelser, IMAGO/Hans Jurgen Britsch, Tom Weller/dpa; Gettyimages.ru/Matthias Hangst

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