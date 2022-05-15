«Возможно, это был последний матч». Левандовски намекнул на уход из «Баварии», но его не отпускают

Уйдет?

Похоже, Роберт Левандовски всерьез вознамерился уйти из «Баварии». «Вполне возможно, что это была моя последняя игра в футболке «Баварии», – признался поляк после матча с «Вольфсбургом». – Я не могу говорить со стопроцентной уверенностью, но вполне вероятно, что так оно и есть».

За день до финального тура Бундеслиги намерение Левандовского уйти подтвердил Хасан Салихамиджич: «Он сообщил мне, что не примет наше предложение о продлении контракта и хотел бы покинуть клуб. Он сказал, что хотел бы чего-то нового».

Правда, «Бавария» не намерена отпускать этим летом футболиста, контракт которого заканчивается через год. «Это было бы потерей, но у него контракт до 2023 года, – сказал Юлиан Нагельсманн. – Это стимул в следующем сезоне искать нового нападающего, который позже сможет заменить Леви». Салихамиджич тоже довольно строг: «Наша позиция не изменилась: у него контракт до 30 июня 2023 года. Это факт».

Позицию «Баварии» подтвердил и председатель правления клуба Оливер Кан: «Мы были бы глупцами, если бы продали игрока, которые забивает 30-40 голов за сезон. У него контракт до июня 2023 года, и он определенно проведет в нашем клубе еще один сезон». В то же время Bild утверждал, что «Бавария» готова продать Левандовского за 35-40 миллионов евро, если получится найти замену.

В апреле немецкое медиа Sport1 уже писало, что два игрока гегемона недовольны Нагельсманном, а журналисты уточняли: один из бунтарей – как раз Левандовски, ему не нравится подход Нагельсманна, в частности – зацикленность на тактике. А тренера это серьезно напрягает. Bild также утверждал, что футболист считает, будто в «Баварии» его не ценят – в первую очередь из-за того, что пытались подписать Эрлинга Холанда и вообще искали нападающего.

Главный претендент на поляка – «Барселона». Хави в ответ на вопрос о Левандовском и возможном подписании опытных футболистов ответил опосредованно: «Возраст не приоритет. Сделает ли игрок нас лучше – вот что важно».

Одной из проблем при переговорах Левандовского с «Баварией» был как раз срок контракта. 33-летний поляк хотел долгосрочное соглашение, и «Барселона» готова предложить такой вариант. Более того, по информации журналиста польского издания Interia Sport Себастьяна Сташевского, футболист уже согласовал с «Барселоной» трехлетний контракт, отклонив предложения других топ-клубов. В Каталонии Левандовски будет зарабатывать 35-40 млн евро в год до уплаты налогов.

Самое время вспомнить, как Левандовски уходил из «Боруссии» – тоже не лучшим образом расстался с руководством. «Бавария» хотела форвард еще в 2013-м, за год до истечения срока контракта, но «Боруссия» пыталась его удержать, предлагала повышение зарплаты до 6 млн евро, чтобы он отбыл контракт до конца. Денег поляк не получил и отказался продлить контракт. «Меня немного обманули, – говорил Левандовски. – Это немного странно, не по-немецки. Мы вели себя обычно, а менеджмент «Боруссии» – нет. Я всегда отдавался на максимум, то, что меня удерживают, – несправедливо».

Роберт перешел в «Баварию» свободным агентом летом 2014-го. Как будет сейчас?

Фото: Gettyimages.ru/Stuart Franklin; globallookpress.com/Frank Hoermann / SVEN SIMON, Daisuke Nakashima/AFLO; East News/imago sportfotodienst