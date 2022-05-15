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«Возможно, это был последний матч». Левандовски намекнул на уход из «Баварии», но его не отпускают

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Уйдет?

Похоже, Роберт Левандовски всерьез вознамерился уйти из «Баварии». «Вполне возможно, что это была моя последняя игра в футболке «Баварии», – признался поляк после матча с «Вольфсбургом». – Я не могу говорить со стопроцентной уверенностью, но вполне вероятно, что так оно и есть». 

За день до финального тура Бундеслиги намерение Левандовского уйти подтвердил Хасан Салихамиджич: «Он сообщил мне, что не примет наше предложение о продлении контракта и хотел бы покинуть клуб. Он сказал, что хотел бы чего-то нового».

Правда, «Бавария» не намерена отпускать этим летом футболиста, контракт которого заканчивается через год. «Это было бы потерей, но у него контракт до 2023 года, – сказал Юлиан Нагельсманн. – Это стимул в следующем сезоне искать нового нападающего, который позже сможет заменить Леви». Салихамиджич тоже довольно строг: «Наша позиция не изменилась: у него контракт до 30 июня 2023 года. Это факт».

Позицию «Баварии» подтвердил и председатель правления клуба Оливер Кан: «Мы были бы глупцами, если бы продали игрока, которые забивает 30-40 голов за сезон. У него контракт до июня 2023 года, и он определенно проведет в нашем клубе еще один сезон». В то же время Bild утверждал, что «Бавария» готова продать Левандовского за 35-40 миллионов евро, если получится найти замену.

В апреле немецкое медиа Sport1 уже писало, что два игрока гегемона недовольны Нагельсманном, а журналисты уточняли: один из бунтарей – как раз Левандовски, ему не нравится подход Нагельсманна, в частности – зацикленность на тактике. А тренера это серьезно напрягает. Bild также утверждал, что футболист считает, будто в «Баварии» его не ценят – в первую очередь из-за того, что пытались подписать Эрлинга Холанда и вообще искали нападающего.

Главный претендент на поляка – «Барселона». Хави в ответ на вопрос о Левандовском и возможном подписании опытных футболистов ответил опосредованно: «Возраст не приоритет. Сделает ли игрок нас лучше – вот что важно».

Одной из проблем при переговорах Левандовского с «Баварией» был как раз срок контракта. 33-летний поляк хотел долгосрочное соглашение, и «Барселона» готова предложить такой вариант. Более того, по информации журналиста польского издания Interia Sport Себастьяна Сташевского, футболист уже согласовал с «Барселоной» трехлетний контракт, отклонив предложения других топ-клубов. В Каталонии Левандовски будет зарабатывать 35-40 млн евро в год до уплаты налогов.

Самое время вспомнить, как Левандовски уходил из «Боруссии» – тоже не лучшим образом расстался с руководством. «Бавария» хотела форвард еще в 2013-м, за год до истечения срока контракта, но «Боруссия» пыталась его удержать, предлагала повышение зарплаты до 6 млн евро, чтобы он отбыл контракт до конца. Денег поляк не получил и отказался продлить контракт. «Меня немного обманули, – говорил Левандовски. – Это немного странно, не по-немецки. Мы вели себя обычно, а менеджмент «Боруссии» – нет. Я всегда отдавался на максимум, то, что меня удерживают, – несправедливо».

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Фото: Gettyimages.ru/Stuart Franklin; globallookpress.com/Frank Hoermann / SVEN SIMON, Daisuke Nakashima/AFLO; East News/imago sportfotodienst

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