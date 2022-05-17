Холанд не попал даже в топ-20 самых дорогих трансферов АПЛ. Как дела у тех, за кого платили больше?

Трансфер Эрлинга Холанда в «Ман Сити» – одна из главных сделок последних лет, хотя в исторической перспективе сумма перехода выглядит скромно.

Покупка норвежца не входит даже в топ-20 по стоимости в истории АПЛ. Даже в контексте «Сити» это лишь девятое место.

Самое время вспомнить, как складываются дела тех, кто стоил дороже Эрлинга.

Джек Грилиш

Самая спорная сделка последних лет. «Ман Сити» заплатил за Джека космические деньги и вместо яркого лидера заполучил очередного посетителя в ротацию. Пеп не торопит Грилиша и дает время на адаптацию к системе – так что время заиграть есть. Англичанин мог спасти сезон одним матчем на «Бернабеу» – но вмешалась нога Тибо Куртуа.

Ромелу Лукаку в «Челси»

За последние полгода вокруг «Челси» скопилось много проблем. Трудная адаптация Лукаку после возвращения – одна из главных. Ромелу хочет в «Интер» и дает скандальные интервью, но забивает не так много и не может отыскать место в системе Тухеля. Нужен ли бельгиец в Лондоне при Томасе – очень трудный вопрос. И сумма трансфера все только усложняет.

Поль Погба

«МЮ» не пожалел денег для «Ювентуса» и вернул Погба (играл в молодежке) в качестве одного из главных игроков мира. Прошло шесть лет – и «Юнайтед» постоянно окружают слухи о переходе француза в другой клуб. Этим летом Погба вполне может приехать обратно в «Ювентус».

Харри Магуайр

От перехода Магуайра из «Лестера» ждали той магии, что случилось с «Ливерпулем» и Вирджилом ван Дейком после трансфера из «Саутгемптона». Не получается – за три сезона в Манчестере Магуайр не стал новым Рио Фердинандом. Над капитаном «Юнайтед» многие посмеиваются, а после прихода Тен Хага и покупки нового защитника Харри может и вовсе присесть в глухой запас.

Джейдон Санчо

Санчо пришел только летом 2021-го и пока совсем не соответствует вложениям. У 22-летнего Джейдона есть хорошие оправдания: он никогда до этого не играл в АПЛ, и команда слишком нестабильна для адаптации молодого игрока. Все еще впереди – но дебютный сезон англичанина за «МЮ» выглядит депрессивно.

Ромелу Лукаку в «МЮ»

Лукаку дважды в этом списке. «МЮ» покупал топового нападающего «Эвертона» и ждал от Ромелу голов. Бельгиец старался не разочаровать, но период в «Юнайтед» получился так себе, ведь от лишнего веса игрок избавился только после переезда в Италию.

Вирджил Ван Дейк

Стоит сказать спасибо «Барселоне» за то, что она не пожалела гигантских денег на Филиппе Коутиньо и помогла «Ливерпулю» осилить трансфер Вирджила ван Дейка. Этот голландец из «Саутгемптона» склеил проблемную оборону Клоппа и стал лучшим защитником мира.

Кай Хавертц

Приличную часть первого сезона Каю Хавертцу лишь искали место на поле. Все же нашли – ложная девятка в схеме Тухеля без чистых нападающих. И для кого-то Кай уже оправдал свой ценник, забив победный гол в финале Лиги чемпионов.

Николя Пепе

В 2019-м «Арсенал» не пожалел денег на Николя Пепе из «Лилля» и поверил в порвавшего Лигу 1 молодого вингера. Казалось, что Пепе станет лидером, но пока все намекает на то, что молодая команда Микеля Артеты хорошо играет и без ивуарийца.

Кепа Аррисабалага

«Челси» сильно рисковал с переходом Кепы – и ставка на голкипера «Атлетика» не оправдалась. Аррисабалага пропускал глупые голы, пробовал себя играющим тренером и теперь тихо сидит под Эдуаром Менди. Хотя иногда Кепа просыпается – и даже не только в сериях пенальти.

Кевин Де Брюйне

Покупка Кевина де Брюйне – одно из лучших вложений в истории АПЛ вообще. «Ман Сити» рискнул выложить «Вольфсбургу» серьезные деньги за игрока, который до этого не смог заиграть в «Челси» и вылетел из Англии по решению Моуринью. Но в итоге Кевин вырос в великого игрока и одного из лучших плеймейкеров.

Анхель Ди Мария

Аргентинец приехал в «МЮ» после того, как в «Реале» на его место предпочли Гарета Бэйла. Играть в Англии было сложно, а Ди Мария не справился с ролью лидера. Пришлось путешествовать в «ПСЖ» и позже ловить с трибун «Олд Траффорд» не слова благодарности, а бутылки от пива.

Рубен Диаш

Огромные траты на защитника «Бенфики» даже многие фанаты «Сити» сначала не поняли, но потом все быстро встало на свои места. Рубен превратил оборону Гвардиолы в крепость, помог возродить сначала Стоунза, а потом и Лапорта, выиграл чемпионство и стал лучшим игроком прошлого сезона АПЛ по версии журналистов. Мощно.

Рияд Марез

Рияд точно был одним из главных творцов чемпионства «Лестера» – но к Пепу прорывался с боями и через ссоры с руководством. Сначала казалось, что Марез пересидел и не зажжет в системе Пепа, но все получилось: алжирец адаптировался и прилично забивает.

Альваро Мората

В 2017-м «Челси» не смог подписать Ромелу Лукаку – и привез в Англию Альваро Морату прямиком со скамейки «Мадрида». Альваро начинал вроде неплохо, но потом начались проблемы с реализацией – похлеще, чем у Фернандо Торреса. Альваро вскоре укатил в «Атлетико», сейчас близок к «Барселоне».

Жоау Канселу

Жоау провел шикарный сезон в «Ювентусе» – поэтому обмен португальца на Данило выглядел как минимум странным ходом со стороны итальянцев. Канселу долго привыкал к требованиям Пепа, а сейчас способен закрыть оба фланга – важнейшие позиции в атакующей системе Гвардиолы. Похоже, «Ювентус» все же прогадал.

Эмерик Лапорт

Еще один рискованный переход из «Атлетика» – но в случае Лапорта «Сити» определенно повезло. Эмерик много лечился, но когда здоров – играет всегда. Французский испанец – один из лучших защитников по продвижению мяча, один из главных лидеров в раздевалке. А еще его очень любит Пеп.

Кристиан Пулишич

За три сезона в «Челси» Пулишич все никак не станет полноценной звездой: американцу мешают то травмы, то он не может найти место в тактике Тухеля. У 23-летнего Кристиана все еще впереди, хотя отец игрока уже недоволен положением дел и мечтает, чтобы его сын играл в каждом матче.

Пьер-Эмерик Обамеянг

Обамеянг тащил «Арсенал» шикарной реализацией, но в этом сезоне потерялся, поехал на пробы в «Барселону» и кажется, что пока отъезд Пьера положительно повлиял на команду Артеты. Стоимость трансфера габонец отработал сполна, а вот новый мегаконтракт по уровню уже никак не тянул.

Рахим Стерлинг

«Ман Сити» забирал Рахима из «Ливерпуля» как самого талантливого парня Англии. Стерлинг порол много моментов, но перекрывал многое заработанными пенальти. Вот уже пять сезонов подряд Рахим забивает не меньше десятки за сезон, хоть и назвать его определяющим игроком точно нельзя.

Бруну Фернандеш

Бруну стал для «МЮ» спасителем: португалец резко ворвался в топы, команда вдруг очнулась и даже добралась до второго места в АПЛ. Он лидер раздевалки, центр команды и человек, который готов на все ради успеха.

Родри

Родри называют новым Бускетсом. «Атлетико» заработал хорошие деньги, а Гвардиола получил разыгрывающего опорника.

Алиссон

Трансфер Алиссона – импульс, который окончательно превратил «Ливерпуль» в топ-клуб. Бразильцу не понадобилось время на адаптацию, хотя фанаты наверняка помнят привоз против «Лестера». Сейчас Алиссон привозит редко, тащит часто, без него точно не было бы никаких ЛЧ и долгожданного чемпионства.

Танги Ндомбеле

Что-то пошло не так: не справился с давлением, не помогала даже персональная работа с Моуринью. Кажется, что в Англии он получил большие деньги и быстро потерял мотивацию. Француз не понадобился и Конте, отправившись обратно в «Лион».

Наби Кейта

Наби приходил в одно время с Алиссоном, но если бразилец закрепился, то Кейта сначала потерялся. Мешали травмы: лишь только игрок набирал форму и выбивал место в основе, то получал повреждение. В этом сезоне прогресс очевиден.

Фото: REUTERS/Carl Recine, Matthew Childs, Pablo Morano, Jason Cairnduff; East News/Conor Molloy/News Images/Sipa USA, Conor Molloy/News Images/Sipa USA, AP Photo/Kirsty Wigglesworth, Focus Images/Sipa USA; Gettyimages.ru/Julian Finney