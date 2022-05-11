Пишут, что «Сити» отдал за Холанда 60-75 млн. На самом деле почти в два раза больше

Комиссия агентов.

Эрлинг Холанд начнет следующий сезон в футболке «Ман Сити» – подтверждено официально. Трансфер уже согласован (осталось уладить детали личного контракта), и шейхи заплатят за новую звезду не самые большие деньги.

По данным The Athtletic, Холанд станет одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба, но его зарплата не превысит максимальные 375 тысяч фунтов в неделю (440 тысяч евро), которые получает Кевин де Брюйне. Пеп очень боится дисбаланса в раздевалке.

Тот же The Athletic добавляет сумму трансфера – 75 млн евро, но позже инсайдер Фабрицио Романо заявил, что сумма ближе к 60 миллионам евро. Возможно, разница из-за того, что первый источник учел потенциальные бонусы, а второй – только фиксированную выплату. Но это только догадка.

По подсчетам Transfermarkt, переход Эрлинга – только девятый по стоимости в истории «Сити». Примерно столько же клуб платил, например, за защитника Бенжамена Менди, который сейчас чаще под арестом, чем на поле.

На фоне остальных сделок в истории АПЛ трансфер Холанда тоже выглядит очень скромно: переход норвежца не попал даже в топ-20. Эрлинг обошелся шейхам так же, как «Ливерпулю» Наби Кейта.

Среди нападающих АПЛ трансфер Эрлинга так же далек от лидерства. Страшно вспоминать, но в 2015-м «МЮ» заплатил за неокрепшего Антони Марсьяля те же 60 миллионов.

Особенно сильно трансфер норвежца выделяется на фоне реальной стоимость Эрлинга – она равна 150 миллионам. В мире дороже Холанда оценивают только Килиана Мбаппе, который засобирался в мадридский «Реал» этим летом.

Подождите. Почему так дешево?

Не дешево. На самом деле «Сити» придется выложить большие деньги, но не за сумму трансфера – в этом плане клуб не парился и просто активировал отступные норвежца.

The Telegraph раскладывал трансфер по полочкам: по их информации, всего «Ман Сити» потратит не 60, а целых 213 млн фунтов.

Такая огромная сумма сложилась из трех пунктов:

1. 75 млн евро за трансфер.

2. 49 млн евро достанутся представителям и агентам футболиста.

3. 125 млн фунтов на зарплату по 5-летнему контракту включая подписной бонус.

То есть 124 млн евро без учета зарплаты. Что ж, не так уж и мало.

Фото: globallookpress.com/Frank Hoermann