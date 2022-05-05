Майкл Джексон – лучший тренер апреля в АПЛ. Ничего не понимает в тактике, но игроки «Бернли» его обожают

Пытается спасти клуб от вылета.

В середине апреля «Бернли» расстался с легендарным Шоном Дайчем – после 9 лет, 5 месяцев и 16 дней крепкого союза.

Величие Шона для клуба сложно переоценить, но и его результаты в этом сезоне совсем не радовали: к середине чемпионата «Бернли» подходил на 18-м месте, проиграв пять из шести последних встреч с разницей мячей 2:10.

Спасительная 17-я строчка находилась в 4 очках. Команду отправляли в Чемпионшип примерно все.

«Бернли» живет без Дайча почти месяц – команда все равно на грани (17-е место, обгоняет «Лидс» из зоны вылета только по дополнительным показателям), но борется за выживание и чуть улучшила статистику, победив в трех из пяти последних игр.

Секрет успеха (хоть пока кратковременного и локального) прост – «Бернли» поставил на тренера Майкла Джексона.

Джексон говорит, что его позвали только из-за харизмы

«Бернли» – первый тренерский опыт в карьере 48-летнего Джексона. У Майкла нет впечатляющей карьеры игрока: он скитался по низшим дивизионам Англии, заглядывал и в чемпионат Уэльса.

В 2010-м Джексон пошел в тренеры. Начинал в детской академии «Шрусбери»: за четыре года Майкл добрался аж до второй команды, в январе 2014-го его и вовсе поставили исполняющим обязанности главного тренера. Так он пахал 3 месяца, но без внушительных результатов. «Шрусбери» вскоре нашел постоянного главного, Джексон стал его ассистентом.

Майкл вспоминает, что сам не ожидал подобного вызова. Ему нравилось быть помощником, ведь так он ни за что серьезное не отвечал и просто набирался опыта.

В 2016-м Майкла позвали в «Транмер» – стабильный середняк четвертого дивизиона. Он согласился и отработал там ассистентом еще четыре сезона. В 2020-м англичанину дали еще один шанс на посту главного: Майкл выиграл всего 3 из 13 матчей и с радостью готовился вновь спуститься в ассистенты.

Но история повернулась иначе. Каким-то чудом Майкл привлек внимание «Бернли» – команда АПЛ взяла и пригласила его потренировать второй состав. Тренер считает, что сработала харизма. «Они сказали, что во мне что-то есть. И все. Никакой сказки, – вспоминал Джексон в ноябре. – Может, им понравилось, как я кричу?».

Во второй команде «Бернли» Джексон провел 25 матчей, показывал средние результаты, но даже этого хватило, чтобы ему доверили основу после увольнения Дайча. «Бернли» дал статус исполняющего обязанности, а летом собирался искать альтернативу.

Но в этот раз в карьере Джексона что-то резко пошло не как обычно. Он выдал результат.

Игроки чувствуют себя свободнее – они устали от режима Дайча

Первым делом Майкл сразу поделился с игроками, что ничего не понимает в тактике.

Поэтому было решено разделить обязанности: тренер попросил капитана Бена Ми побольше общаться с игроками, настраивать их на матчи, гонять на тренировках. Майкл тоже не терял времени и углубился в изучение основных тактических аспектов.

Близкий к клубу источник The Athletic сообщает, что игроки «Бернли» были уверены в том, что ни один человек в мире не спасет их от вылета.

На первой тренировке Джексон вообще не нагружал игроков. Обаятельный коуч захватил внимание своей харизмой. Тот же самый источник The Athletic утверждал, что это была первая за долгое время тренировка, на которой улыбался каждый.

На занятии перед первой игрой против «Вест Хэма» Майкл просто попросил парней расслабиться и играть так, как они умеют лучше всего. Никто не ожидал, но Майклу поперло – скатали ничью 1:1.

В таком же простом стиле прибили «Саутгемптон» и «Вулвз» – а на матч с «Уотфордом» Джексон взял и сыграл сразу с двумя инвертированными вингерами. Это означало, что фланговые футболисты не грузили в штрафную, а смещались в центр для более вариативного футбола. Майкл сломал все шаблоны. Нонсенс для команды, которая почти 10 лет была островком самого олдскульного футбола в Англии.

«Тренер сказал парням, чтобы они чаще играли с мячом и поспокойнее им владели. С собаки словно сняли жмущий поводок. Тренерский штаб позволяет ей бегать, где она захочет», – описывал восторги источник The Athletic из раздевалки.

«Я не знаю, на каком мы сейчас месте в таблице, – абсолютно серьезно рассказывал Джексон после важной победы над «Уотфордом». – У меня с таким завалом по работе не хватает времени на семью, а вы спрашиваете такие вещи. Я правда не знаю. Я уверен, что парни будут выкладываться на поле и не дадут мне повода занервничать».

Футболисты сверкают от счастья, поют песни, стальной хавбек Эшли Вествуд улыбается после страшной травмы. «Бернли» взял 10 из 15 возможных очков (1 ничья, 3 победы и поражение в последнем туре от «Астон Виллы»), а Джексон вдруг выиграл награду лучшему тренеру АПЛ в апреле.

Фото: Gettyimages.ru/Lewis Storey; REUTERS/Molly Darlington, Peter Powell