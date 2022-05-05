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Де Брюйне и еще 25 суперзвезд без победы в Лиге чемпионов. От Роналдо и Златана до Буффона

Михаэль Баллак Михаэль Баллак
Эрик Кантона Эрик Кантона
Лотар Маттеус Лотар Маттеус
Алан Ширер Алан Ширер
Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне
Роналдо Роналдо
Роберто Баджо Роберто Баджо
Майкл Оуэн Майкл Оуэн
Джордж Веа Джордж Веа
Серхио Агуэро Серхио Агуэро
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Топ-герои без главного трофея.

«Ман Сити» Пепа Гвардиолы в очередной раз упустил возможность выиграть Лигу чемпионов – остановка в эпичном полуфинале. Символу нынешней команды – Кевину де Брюйне – в июне исполнится уже 31 год, а он никогда не брал ЛЧ.

В прошлом сезоне помешала травма – Кевин получил повреждение в финале с «Челси». Он не смог остаться на последние полчаса, его команда – отыграться.

Одновременно с восторгом от «Реала» приходит и сожаление за КДБ.

Конечно, в мире немало суперзвезд, кому так и не покорилась ЛЧ.

Во-первых, в самом «Сити». Серхио Агуэро и Давид Сильва провели там золотые годы, но так и не смогли. Аргентинец был близок как раз год назад, но но в итоге он с партнерами был только фоном во время празднования «Челси».

Главные международные победы Сильвы остались в сборной Испании.

А вот предыдущее поколение. Роналдо пришел в «Реал» сразу после того, как мадридцы выиграли ЛЧ (в финале у «Байера» с тем голом Зидана). Два чемпионства в Испании за пять лет взял, в 2007-м укатил в «Милан» – опять оказался в клубе, который только что взял ЛЧ (в ремейке Стамбула), а на следующий год не смог. В Италии Роналдо так ничего и не выиграл и отправился доигрывать в Бразилию уже через год.

Златан Ибрагимович ушел из «Интера» в «Барселону» в 2009-м – за год до того, как Жозе Моуринью привел миланский клуб к победе в ЛЧ. В «Барсе» Златан тоже пролетел мимо главного еврокубка – в сезоне-2010/11 уехал в аренду в «Милан» и тогда не помогал Пепу.

Килиану Мбаппе был близок к трофею в сезоне-2019/20, но тогда в финале против «Баварии» не реализовал несколько хороших моментов, и титул уехал в Мюнхен. Хотя у Килиана в запасе еще очень много времени.

Джанлуиджи Буффон – один из главных неудачников списка. Легендарный итальянский кипер вместе с «Ювентусом» выходил в финал ЛЧ три раза (2003, 2015, 2017), но все без трофея.

Роберто Баджо в 1993-м брал с «Ювентусом» Кубок УЕФА и по итогам того года стал обладателем «Золотого мяча». Но Лига чемпионов Баджо так и не покорилась.

Франческо Тотти провел всю карьеру в «Роме», хотя им постоянно интересовались топ-клубы с лучшими шансами на ЛЧ. Преданность перевесила. 

Еще один легендарный нападающий «Ромы» Габриэль Батистута тоже толком и не был близок к трофею ЛЧ – еще в Европе поиграл за «Фиорентину» и сезон в «Интере».

Руд ван Нистелрой играл за «МЮ» и «Реал», но не застал лучшие времена своих суперклубов. 

Антуан Гризманн пришел в «Атлетико» после эпичного финала ЛЧ-2014. В сезоне-2015/16 он вместе с командой дошел до финала, где «Атлетико» снова проиграл «Реалу». Француз в той игре не забил пенальти.

Поль Погба выходил в финал ЛЧ с «Ювентусом» в 2015-м – проиграли «Барселоне» (1:3).

Легендарный чешский полузащитник «Ювентуса» Павел Недвед в 2003-м упустил единственную возможность выиграть ЛЧ – в финале туринцы по пенальти проиграли «Милану». Сам Недвед словил дисквалификацию и пролетел мимо решающего матча.

Фабио Каннаваро выигрывал Кубок УЕФА с «Пармой», две Серии А с «Ювентусом» и чемпионат мира с Италией, но ЛЧ в списке трофеев нет.

Михаэль Баллак стал главным героем золотого поколения «Байера», который прозвали «Неверкузеном». В 2002-м Баллак в финале ЛЧ проиграл «Реалу», а в 2009-м уже за «Челси» остановился в шаге от финала – помешало судейство норвежца Эвребе.

 

В 2006-м «Арсенал» Денниса Бергкампа вышел в финал ЛЧ, где драматично уступил «Барселоне» – 1:2. Сам голландец весь матч провел на скамейке и завершил карьеру уже через сезон.

Эрнан Креспо сделал дубль в стамбульском финале против «Ливерпуля», камбэк англичан во втором тайме отправил «Милан» в нокаут и оставил аргентинца без трофея, который в перерыве был уже вот почти в руках.

Алан Ширер – лучший бомбардир в истории АПЛ – никогда не играл в топ-клубе. «Саутгемптон», «Блэкберн» и «Ньюкасл» не те, с кем можно претендовать на победу в главном европейском турнире.

Джордж Веа, один из лучших африканских футболистов в истории, тоже никогда не брал ЛЧ. В 1995-м Веа дотащил «ПСЖ» до полуфинала, но даже с «Золотым мячом» и в топовом «Милане» не вышло.

Лоран Блан брал с «Барселоной» Кубок кубков, но не ЛЧ.

Сол Кэмпбелл в том же финале-2006 за «Арсенал» против «Барсы» открыл счет, но этого оказалось мало.

Лилиан Тюрам с «Пармой» завоевывал Кубок УЕФА, но главный еврокубок помешал взять «Милан» – когда «Юве» проиграл финал-2003. 

Майкл Оуэн ушел из «Ливерпуля» в «Реал» в 2004-м. А уже в 2005-м мерсисайдцы победили в великом стамбульском финале.

Эпатажный Эрик Кантона в 1997-м шокировал всех, завершив карьеру в 31 год. Через два года «МЮ» выиграл ЛЧ в другом эпичнейшем финале.

Лотар Маттеус мог выиграть ЛЧ в сезоне-1998/99, но фантастический камбэк «МЮ» отправил его к пижонам.

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Фото: Gettyimages.ru/David Ramos Carl Recine – Pool, Susan Vera – Pool, Stuart Franklin, Sandra Behne, Laurence Griffiths,Bongarts,Alexander Hassenstein/Bongarts,Clive Brunskill, Matthew Ashton/EMPICS, Alex Livesey, Laurence Griffiths/EMPICS, Ben Radford, Michael Steele, Martin Rose, Phil Cole, Shaun Botterill, Michael Regan, Angel Martinez / Stringer, Matthias Hangst, Henri Szwarc / Stringer, Christof Koepsel; globallookpress.com/Andy Hooper/ZUMAPRESS.com, firo Sportphoto/ Jürgen Fromme

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