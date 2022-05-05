Де Брюйне и еще 25 суперзвезд без победы в Лиге чемпионов. От Роналдо и Златана до Буффона

Топ-герои без главного трофея.

«Ман Сити» Пепа Гвардиолы в очередной раз упустил возможность выиграть Лигу чемпионов – остановка в эпичном полуфинале. Символу нынешней команды – Кевину де Брюйне – в июне исполнится уже 31 год, а он никогда не брал ЛЧ.

В прошлом сезоне помешала травма – Кевин получил повреждение в финале с «Челси». Он не смог остаться на последние полчаса, его команда – отыграться.

Одновременно с восторгом от «Реала» приходит и сожаление за КДБ.

Конечно, в мире немало суперзвезд, кому так и не покорилась ЛЧ.

Во-первых, в самом «Сити». Серхио Агуэро и Давид Сильва провели там золотые годы, но так и не смогли. Аргентинец был близок как раз год назад, но но в итоге он с партнерами был только фоном во время празднования «Челси».

Главные международные победы Сильвы остались в сборной Испании.

А вот предыдущее поколение. Роналдо пришел в «Реал» сразу после того, как мадридцы выиграли ЛЧ (в финале у «Байера» с тем голом Зидана). Два чемпионства в Испании за пять лет взял, в 2007-м укатил в «Милан» – опять оказался в клубе, который только что взял ЛЧ (в ремейке Стамбула), а на следующий год не смог. В Италии Роналдо так ничего и не выиграл и отправился доигрывать в Бразилию уже через год.

Златан Ибрагимович ушел из «Интера» в «Барселону» в 2009-м – за год до того, как Жозе Моуринью привел миланский клуб к победе в ЛЧ. В «Барсе» Златан тоже пролетел мимо главного еврокубка – в сезоне-2010/11 уехал в аренду в «Милан» и тогда не помогал Пепу.

Килиану Мбаппе был близок к трофею в сезоне-2019/20, но тогда в финале против «Баварии» не реализовал несколько хороших моментов, и титул уехал в Мюнхен. Хотя у Килиана в запасе еще очень много времени.

Джанлуиджи Буффон – один из главных неудачников списка. Легендарный итальянский кипер вместе с «Ювентусом» выходил в финал ЛЧ три раза (2003, 2015, 2017), но все без трофея.

Роберто Баджо в 1993-м брал с «Ювентусом» Кубок УЕФА и по итогам того года стал обладателем «Золотого мяча». Но Лига чемпионов Баджо так и не покорилась.

Франческо Тотти провел всю карьеру в «Роме», хотя им постоянно интересовались топ-клубы с лучшими шансами на ЛЧ. Преданность перевесила.

Еще один легендарный нападающий «Ромы» Габриэль Батистута тоже толком и не был близок к трофею ЛЧ – еще в Европе поиграл за «Фиорентину» и сезон в «Интере».

Руд ван Нистелрой играл за «МЮ» и «Реал», но не застал лучшие времена своих суперклубов.

Антуан Гризманн пришел в «Атлетико» после эпичного финала ЛЧ-2014. В сезоне-2015/16 он вместе с командой дошел до финала, где «Атлетико» снова проиграл «Реалу». Француз в той игре не забил пенальти.

Поль Погба выходил в финал ЛЧ с «Ювентусом» в 2015-м – проиграли «Барселоне» (1:3).

Легендарный чешский полузащитник «Ювентуса» Павел Недвед в 2003-м упустил единственную возможность выиграть ЛЧ – в финале туринцы по пенальти проиграли «Милану». Сам Недвед словил дисквалификацию и пролетел мимо решающего матча.

Фабио Каннаваро выигрывал Кубок УЕФА с «Пармой», две Серии А с «Ювентусом» и чемпионат мира с Италией, но ЛЧ в списке трофеев нет.

Михаэль Баллак стал главным героем золотого поколения «Байера», который прозвали «Неверкузеном». В 2002-м Баллак в финале ЛЧ проиграл «Реалу», а в 2009-м уже за «Челси» остановился в шаге от финала – помешало судейство норвежца Эвребе.

В 2006-м «Арсенал» Денниса Бергкампа вышел в финал ЛЧ, где драматично уступил «Барселоне» – 1:2. Сам голландец весь матч провел на скамейке и завершил карьеру уже через сезон.

Эрнан Креспо сделал дубль в стамбульском финале против «Ливерпуля», камбэк англичан во втором тайме отправил «Милан» в нокаут и оставил аргентинца без трофея, который в перерыве был уже вот почти в руках.

Алан Ширер – лучший бомбардир в истории АПЛ – никогда не играл в топ-клубе. «Саутгемптон», «Блэкберн» и «Ньюкасл» не те, с кем можно претендовать на победу в главном европейском турнире.

Джордж Веа, один из лучших африканских футболистов в истории, тоже никогда не брал ЛЧ. В 1995-м Веа дотащил «ПСЖ» до полуфинала, но даже с «Золотым мячом» и в топовом «Милане» не вышло.

Лоран Блан брал с «Барселоной» Кубок кубков, но не ЛЧ.

Сол Кэмпбелл в том же финале-2006 за «Арсенал» против «Барсы» открыл счет, но этого оказалось мало.

Лилиан Тюрам с «Пармой» завоевывал Кубок УЕФА, но главный еврокубок помешал взять «Милан» – когда «Юве» проиграл финал-2003.

Майкл Оуэн ушел из «Ливерпуля» в «Реал» в 2004-м. А уже в 2005-м мерсисайдцы победили в великом стамбульском финале.

Эпатажный Эрик Кантона в 1997-м шокировал всех, завершив карьеру в 31 год. Через два года «МЮ» выиграл ЛЧ в другом эпичнейшем финале.

Лотар Маттеус мог выиграть ЛЧ в сезоне-1998/99, но фантастический камбэк «МЮ» отправил его к пижонам.

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos Carl Recine – Pool, Susan Vera – Pool, Stuart Franklin, Sandra Behne, Laurence Griffiths,Bongarts,Alexander Hassenstein/Bongarts,Clive Brunskill, Matthew Ashton/EMPICS, Alex Livesey, Laurence Griffiths/EMPICS, Ben Radford, Michael Steele, Martin Rose, Phil Cole, Shaun Botterill, Michael Regan, Angel Martinez / Stringer, Matthias Hangst, Henri Szwarc / Stringer, Christof Koepsel; globallookpress.com/Andy Hooper/ZUMAPRESS.com, firo Sportphoto/ Jürgen Fromme