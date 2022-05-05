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«Реал» понимает, что такое не отыгрывается». Черданцев предсказал английский финал – и приговорил «Сити»

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Георгий Черданцев Георгий Черданцев
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В 2020-м прибил Стерлинга.

Можно долго искать причины очередного камбека «Реала» в матче с «Ман Сити»: выход Родриго, сделавшего дубль, или замена Мареза на Фернандиньо, из-за которой команда Пепа прижалась.

Но все гораздо проще: просто игру комментировал главный прогнозист Георгий Черданцев. Цитируем маэстро.

Георгий предсказал и автора гола – вот цитата из первого тайма: «На скамейке у «Реала» Асенсио и Родриго – не те люди, которые могут решить исход этого противостояния». Именно Марко ассистировал бразильцу в первом случае.

Черданцев за свою карьеру приговаривал много кого, но «Сити» уже минимум дважды. Предыдущий случай – матч с «Лионом», когда комментатор поверил в Рахима Стерлинга.

А дальше был промах по пустым, похоронивший «Сити».

 

Вот тот самый промах Стерлинга – очень больно

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