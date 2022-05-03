Новая серия «Честного клуба» – отчаяние. Савин продает квартиру и просит игроков ужаться – лишь бы доиграть сезон

Сложная весна.

На всякий случай: в ФНЛ-2 играет команда Евгения Савина «Красава», про ее жизнь блогер рассказывает на ютубе. Сериал называется «Честный клуб», в новом выпуске – все, что происходило с клубом после 24 февраля.

Дисклеймер: «Честный клуб» сильно отстает от реального времени. В новой серии показывают, как Савин собирается продавать квартиру в Санкт-Петербурге, чтобы доиграть сезон в ФНЛ-2 – об этом писали еще в марте.

А теперь – к ролику.

В начале Савин рассказывает, что еще зимой команда посетила детский онкологический центр – там взяли новогодние пожелания ребят и нанесли их на футболки. В таких джерси «Красава» вышел на матч против «Твери» (0:0).

По словам Савина, потом их распродали на аукционе и купили всем детям подарки – красивая акция!

Январский отбор частично сделали платным – все из-за недовольсва Савина прошлым опытом

В январе Савин устраивал новый отбор к команду – и сделал его по другой системе.

«Имея прошлогодний опыт, когда мы сами гоняли по регионам, когда клуб потратил около 600 тысяч рублей, чтобы объехать и дать людям шанс. Что мы получили? Ходили немотивированные пацаны, ни за что не несущие ответственность, приходили сфоткаться и попасть в видосик, и у меня был вопрос: «Нахера мы это делаем?»

В 2022-м Савин провел отбор в Москве: приезжие за него не платили, а с москвичей (и из области) брали по 20 тысяч рублей. По словам Евгения, в итоге клуб рассмотрел 100 человек и только 12 из них заплатили. После этого четырех пригласили на сборы.

«Ты встаешь и просто не знаешь, что будет дальше». Савин – о проблемах, которые настигли клуб после 24 февраля

Сразу после – прыгаем в тревожный февраль 2022-го. Савин признается: тогда ему стало страшно заходить в финансовый чат из-за ухода брендов и спонсоров.

«После 24 февраля каждый день менялась повестка. Я просыпался и боялся брать телефон, потому что что-то обязательно происходило. От нас ушли все бренды, кроме «Винлайна». Ты встаешь как руководитель команды и просто *** [блин] не знаешь, что будет [дальше]».

Директора клуба сообщили: чтобы доиграть сезон, нужно 30 миллионов рублей. Савин находит решение: поговорив с женой, продает квартиру в Санкт-Петербурге.

«Это единственное, что осталось у меня после футбольной карьеры. То есть я всю жизнь играл в футбол, купил себе квартиру, которая стала моим первым домом. Все, что я заработал на футболе, я опять вкладываю в него».

Но даже так «Красаве» пришлось сильно ужаться – чтобы потратить на сезон 20 млн: «Стадион мимо (самый дешевый), съемные квартиры [игрокам], питание практически отсутствует, тренировочный процесс дешевле, приезд в день игры. Условно говоря, футбол, зарплата, мечта и доигрываем сезон».

Затем – мощнейший спич Савина. Согласится ли команда на потери в условиях и деньгах ради доигрывания сезона в ФНЛ-2?

«Говорю как есть: ситуация очень сложная. Многие из вас глобально не понимают, что сейчас происходит: вы играете в футбол, делаете свою судьбу, не обращаете внимания ни на телик, ни на ютуб, вам ***** [пофиг]. Но сегодня в российском футболе происходит полный ****** [треш]: за последние 10 дней от нас ушли абсолютно все бренды, которые были с нами, кроме «Винлайна». У нас два пути: сняться с чемпионата и признать, что у нас нет 30 миллионов [или доиграть].

Мы за этот сезон столько всего прошли, и я сказал им: «Мне принципиально ***** [пофиг], но мы доиграем этот сезон». Я знаю, что мы не найдем эти бабки, но я хочу, чтобы я выполнил обязательства перед пацанами, тренерами и болельщиками. Я продал все имущество, чтобы мы доиграли, но этих денег все равно не хватает, чтобы мы остались жить в тех же рамках. Придется от многого отказаться. У нас будет футбол, тренировки, матчи, з/п и где жить, но глобально всего остального у нас не будет.

Я хочу, чтобы вы решили это сами: либо мы разваливаемся, либо мы на мои личные деньги [продолжим]. Я бы на вашем месте ****** [фигачил] за свою мечту и играл в футбол. Я хочу дотанцевать этот танец, пусть это будет самая дорогая дискотека в моей жизни».

Игроки и тренерский штаб поддержали Савина, но без недопониманий все-таки не обошлось

Врач «Красавы» Омар Идрис: «Возможно, придется ужаться по некоторым лекарствам. Но минимум, который необходим для работы, думаю, мы соблюсти сможем. Я, как и все, несу потери в премиях. Если стоит выбор: получать премии или дожить до конца, то выбор очевиден.

Один раз пошел на тренировку [в другом клубе], а там вообще никого нет. Я звоню тренеру, спрашиваю, не перенесли ли у нас занятие, а он говорит: «Да мы закрылись, тебе не сказали?». Такой выбор первый раз у меня в жизни стоит».

По словам Савина, не все игроки сразу поняли ситуацию. «После собрания мы обсуждали с Анастасией Дьяковой, нашим финансовым директором, как отреагировали ребята. Она сказала: не все понимают, что у нас проблемы. Ребята подходили и говорили: можно мы урежемся где-то еще, но сохраним часть премиальных или трехразовое питание. Она отвечала: «Ребят, вы не понимаете. Урезаться просто некуда: это личные деньги президента и их никто больше не принесет».

Бюджет сильно уменьшают, поэтому игроки переезжают из гостиницы по квартирам. Клуб занимается их поиском и помогает с переездом, но просит футболистов покупать еду на личные деньги.