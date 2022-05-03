«Мне стыдно, я разрушен физически и эмоционально». В габонском футболе 30 лет процветала педофилия

Детали Капеллогейта.

В конце 2021-го The Guardian опубликовала анонимные показания игроков, которые обвинили в домогательствах экс-тренера сборной Габона U17, а с 2017 года технического директора молодежной лиги Патрика Ассуму Эйи. Оказалось, это лишь несколько эпизодов большой и страшной истории сексуального насилия над несовершеннолетними. Ее клубок распутывают до сих пор.

В Габоне Эйи известен по прозвищу Капелло, поэтому скандал уже получил название Капеллогейт. Расследование обрастает новыми подозреваемыми, сотнями жертв (некоторые не скрывают имен) и арестами руководителей лиги и федерации. Давайте разбираться.

Система насилия действует уже три десятилетия. Ее запустил клубный тренер, Капелло (не Фабио) был с ним знаком

«Все зародилось в начале 90-х, – говорит Арман Оссей, поигравший во французских «Гренобле» и «Руане». – Я был подростком и вместе с партнерами по команде видел, как это захватило наш футбол. Многие мои друзья были там, но не хотят ничего рассказывать. Чувство стыда преобладает, объяснить такое в нашем обществе непросто. Вот почему я пытаюсь говорить об этом».

Сборная Габона на Кубке Африки-2010

Оссей утверждает, что история началась с камерунского тренера столичного «ЮСМ Либревиль». «Мы называли его Преси, но на самом деле его звали Джин Бахокен, – рассказывает Оссей. – Он заставлял меня раздеваться догола и ставил перед порнографическими фильмами».

Оссей добавляет, что ему еще повезло избежать худшего.

«Преси был одним из главных насильников, – подтверждает Жюст, который провел карьеру в Габоне. – Когда я играл в «ЮСМ», он позвал меня к себе в кабинет и сказал: «Ты хороший игрок, но тебе не хватает присутствия духа!» Эту фразу использовали он и Капелло. По их словам, они должны были внушить нам «присутствие духа», насилуя нас. Они сказали, что именно это сделает меня великим игроком, способным противостоять давлению».

Бахокен умер в начале нулевых, но сексуальное насилие над игроками никуда не делось. Темное дело продолжил знавший камерунца Эйи.

«Капелло» пользовался бедственным положением игроков, обещая им большую футбольную карьеру

В 90-х Эйи начал тренировать в клубе «Орамбака». Шива-Стар Н’Зигу – воспитанник этой команды, в будущем поигравший за сборную Габона и в ряде французских клубов, вспоминает о Капелло так: «Эйи делал мне предложения, как и многим другим людям. Это общеизвестный секрет. 90-е стали началом педофилии в габонском футболе».

Свидетели говорят, что Эйи обещал игрокам из неблагополучных семей успешную карьеру. «Чтобы нас успокоить, он рассказывал о великих футболистах, которые переспали с ним, – утверждает жертва, пожелавшая остаться анонимной. – Я позволил себя так заманить. Он цитировал мне имена, называл клуб во Франции…

Я был ребенком, говорил себе, что именно так можно сделать карьеру. Поэтому когда возникла возможность участия в международном турнире, мы не думали о последствиях [насилия]. «Монтегю» был уникальной возможностью показать себя (турнир во Франции, один из самых важных для игроков до 17 лет – Sports.ru). Все молодые люди хотели поехать туда».

Еще одно интервью о Капелло: «Он заставил меня вступить с ним в половые отношения. Это было условием остаться в сборной. Тогда я покинул деревню, чтобы помочь семье. Я жил в столице [Либревиле], карьера профессионального футболиста была единственным способом вырваться из нищеты. Поэтому я сделал то, что должен был сделать, чтобы помочь родным. Капелло насиловал так много парней. Иногда он ездил в деревню, чтобы найти новых. Он пользовался бедностью и отдавал некоторых мальчиков другим чиновникам. В нашей сборной большинству приходилось платить сексом. Такова реальность габонского футбола на протяжении десятилетий, но никто не может отключить эту систему. Насильников слишком много… Мы пережили ад».

Французский автор расследования Ромен Молина в интервью France 24 раскрыл предполагаемые масштабы преступлений: «Сеть восходит к 1990-м годам. Из этого расследования следует, что от этого человека (Капелло) пострадали сотни, но он предоставлял игроков и другим деятелям габонского футбола».

Возможно, замешано все руководство. Помимо «Капелло» арестовали главу федерации и президента лиги

Мы мало знаем про Габон, поэтому короткая справка. Это бывшая колония Франции на западе Центральной Африки. Государственный язык – французский. Страна небольшая – население чуть больше двух миллионов человек.

Устроен Габон очень понятным нам образом – авторитаризм в обмен на неплохой уровень жизни. По данным Международного валютного фонда, ВВП (номинал) на душу населения в стране намного выше, чем в большинстве стран Африки к югу от Сахары – в районе 7-8 тысяч долларов на человека (в России – 11 тысяч). Все благодаря нефтяным запасам и иностранным инвестициям. На нефтяной сектор приходится 50% ВВП и 80% экспорта. Однако из-за неравенства в распределении доходов значительная часть населения остается бедной. По данным Transparency International за 2021 год, Габон в рейтинге восприятия коррупции занял 124-е место из 180 стран (к слову, это выше России, которая на 136-м месте).

В политике все тоже стабильно – страна получила независимость в 1960 году, с тех пор сменилось лишь три президента. В 1967-м главой государства стал 32-летний Альбер-Бернар Бонго, который правил вплоть до своей смерти в 2009-м. После этого на выборах победил его сын – Али Бонго Ондимба. Он во главе страны до сих пор, хотя и пережил в 2019-м попытку военного переворота.

В Габоне есть двухпалатный парламент, но уже много лет там доминирует правящая Габонская демократическая партия. С 1968 по 1990 годы она была даже единственной легальной партией в существовавшей однопартийной системе.

К местной системе правосудия у населения доверия нет – именно поэтому никто из предполагаемых жертв раньше не подавал в полицию. Зато почти сразу после выхода первого текста The Guardian Капелло отстранили, а через несколько дней арестовали по подозрению в сексуальных домогательствах. Все обвинения он отрицает.

Габонские власти заботятся о своей репутации в мире, поэтому громкое дело дошло до президента страны Али Бонго Ондимбы – он назвал историю неприемлемой и поручил начать расследование. Следом жестко высказался министр спорта и молодежи Франк Нгема, который попросил расширить расследование и проверить все спортивные федерации Габона.

Результат: полетели первые головы в руководстве местного футбола.

• В конце января арестовали президента высшей лиги Габона и по совместительству экипировщика сборных Сержа Момбо. Он (бывший полицейский и судья) тоже все отрицает: и обвинения в насилии, и даже сотрудничество с опальным тренером. Момбо заявил, что «никогда не работал с этим Капелло в сборной».

Однако у собеседников The Guardian другое мнение. Они называют Момбо активным участником этого кошмара.

Одна из жертв заявила, что в 2014 году Момбо и Капелло изнасиловали его в одном из отелей столицы Габона во время тренировочного сбора: «Он был там, выбирал парней. Мы не понимали, почему он был таким могущественным. Некоторым игрокам приходилось называть его тренером, но он был специалистом по экипировке. Это было очень странно. Он сделал свою грязную игру с Капелло».

Еще один тяжелый рассказ: «Ночью Момбо зашел в мою комнату и сказал идти к Капелло. Он ничего больше не объяснил и не оставил мне выбора. Было около 10 часов вечера. Капелло был обнажен по пояс. Он сказал мне, что я талантлив, но для того, чтобы я выдержал давление, мне понадобится присутствие духа.

Капелло и Момбо сотрудничали в этом вопросе. Момбо летал с нами на выездные матчи, говорил, что может нам помочь. Помню, после домашней игры он сказал мне: «Если ты хочешь играть, ты должен дать мне то, что я хочу. Я могу сделать твою карьеру даже во взрослой сборной». Я из бедной семьи, поэтому размышлял об этом. Мне стыдно, но это был мой единственный способ помочь семье, так что я принял его первое предложение. Меня вызвали сборную, но я чувствовал себя так плохо. Физически, эмоционально они меня разрушили. Когда я отказался делать это дальше, меня больше не вызывали».

Другой игрок сборной до 17 лет заявил, что в 2017-м подвергся насилию со стороны и Капелло, и Момбо: «Он делал нам сексуальные предложения в обмен на место в команде в будущем. Сборникам давали некоторые преимущества: деньги, подарки, а также привилегию играть за нашу страну. По сути, он сказал мне: «Если ты хочешь остаться с нами, ты должен дать мне кое-что». Я спросил, что, и он ответил: «Твоя задница».

• В середине апреля, несмотря на дичайший скандал, на третий срок переизбрался президент Габонской федерации футбола Пьер-Ален Мунгуэнги, но радость продлилась несколько дней. На прошлой неделе до него тоже добралась полиция – функционера задержали. Некоторые фигуранты дела (в том числе отрицающий обвинения в свой адрес Момбо) обвиняют Мунгуэнги в сокрытии преступлений.

Экс-игрок сборной Габона Парфе Ндонг большую часть карьеры играл в Португалии, но в 2018-м вернулся ради открытия собственной академии. Он подтверждает, что босс федерации никак не реагировал на сигналы о проблеме: «Я сообщил президенту федерации Мунгуэнги о фактах сексуального насилия, но что было сделано? Ничего. Весь габонский футбол знает об этих проблемах педофилии, но для наших детей ничего не делается».

По словам Ндонга, когда он высказался о проблеме публично, ему начали приходить угрозы.

Еще один ценный свидетель – бывший игрок сборной Брис Макайя, который работал помощником Капелло в команде до 17 лет. Он рассказал, что лично сообщал Мунгуэнги о проблемах: «Во время матча в Эфиопии я показал Мунгуэнги телефон одного из молодых игроков. Эйи отправил парню фото мужчины в парике и с накрашенной губной помадой, сказав ему, что у него тоже красивый рот и что он хочет его поцеловать. Но мне ответили, что это не доказательство… Когда меня попросили успокоиться и ничего не делать, я понял, что это система».

Неназванный чиновник габонской федерации утверждает, что в 2019 году он также пытался поднять тему сексуального насилия в исполнении Эйи, но в результате был уволен.

Список подозреваемых пополняется. Всплывают все новые имена – тренеров, агента и даже политика

ФИФА и FIFPro (Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов) заявили, что ведут свои расследования, но главным источником свидетельств жертв остается The Guardian. У них на руках уже показания больше 30 жертв и свидетелей.

Коротко о тех, кого еще игроки обвинили в домогательствах.

• Известный габонский политик и президент клуба «Мунана» Эрве Патрик Опианга. В середине нулевых он отсидел 15 месяцев за финансовые преступления. Один из игроков описывает его как человека, которого в габонском футболе боятся все.

• Технический директор федерации Энгума Бертран. «Этот джентльмен – монстр, но он все еще работает в федерации», – утверждает бывший футболист.

• Тренер Лазар Нгема, о котором предполагаемая жертва рассказала следующее: «Однажды я пришел к нему домой, и он попросил меня раздеться, чтобы посмотреть, в хорошей ли я физической форме. Потом он хотел оседлать меня. Я оттолкнул его, выпрыгнул из окна, даже одеться не успел. С того дня он продолжает беспокоить меня, говоря, что он моя единственная надежда, если я хочу играть в футбол».

• Бизнесмен и футбольный агент Гай Мандарано. Живет во Франции, но владеет клубом в Габоне. Его обвинили в в серийных домогательствах по классической для этой истории схеме: сексуальные услуги в обмен на шанс уехать в Европу. Игрок, не раскрывший имя, сообщил, что подвергся насилию Мандарано в 13-14 лет.

Все вышеназванные люди обвинения в свой адрес отвергли. Но, похоже, впереди нас ждет еще немало жутких подробностей.

Фото: theguardian.com; Gettyimages.ru/Lefty Shivambu; globallookpress.com/David Honl