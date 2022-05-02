Провал России в таблице коэффициентов УЕФА: 19-е место даже без санкций. Что оно дает?

Смоделировали рейтинг на лето-2023.

УЕФА выкатил новый список санкций в отношении российского футбола. Среди них – пролет мимо еврокубков-2022/23, а вместе с этим и ожидаемая просадка в таблице коэффициентов. УЕФА решил во время простоя присуждать России самую маленькую сумму баллов, набранных клубами в течение пяти последних сезонов. Провалимся ли мы из-за этого далеко вниз в таблице? Не совсем.

УЕФА дал примерно столько же баллов, сколько Россия набирает в реальности. Будем в районе 19-го места, а это один клуб в первом раунде отбора ЛЧ и три команды в ЛК

Прямо сейчас Россия занимает 10-е место в таблице коэффициентов УЕФА, но это с учетом невероятно успешного сезона-2017/18 (рейтинг считается по сумме 5 сезонов). Тогда Россия набрала 12,600 балла и заняла 4-е место по евроочкам за конкретный год.

Сейчас УЕФА фактически заморозил рейтинг России. За следующий сезон нам выдали 4,333 балла – худшую сумму за последние 5 лет (сезон-2020/21), но фактически мы в последние годы выступали не сильно лучше (7,583, 4,666, 4,333, 5,300) – эта сумма и так ставила нас летом 2022 года на 19-е место в Европе. В прошлом сезоне баллы российских клубов – 20-я сумма в Европе. Фактически усредненно мы были 19-20 на дистанции последних лет. И нам выдали баллы такого же уровня.

Итак, на каком месте Россия будет летом 2023 года? По нашим расчетам – на том же 19-м.

19-е место в таблице коэффициентов УЕФА – это:

• 1 команда в ЛЧ, стартующая с 1-го раунда квалификации (для выхода в группу надо пройти 4 раунда, то есть 8 матчей)

• 0 команд в Лиге Европы автоматически – возможен выход после вылета из квалификации ЛЧ

• 3 команды в Лиге конференций – победитель кубка и 2-3-е места чемпионата

Так, а как мы уже посчитали сезон-2022/23 у других стран? Рассказываем о методике подсчета

Таблица коэффициентов – это сумма баллов за последние 5 лет. У России уже готова сумма на весь сезон-2022/23. Мы можем посчитать ориентировочно, к чему приведет начисление таких баллов к концу следующего сезона. Для этого мы посчитали средние суммы коэффициентов всех стран и засчитали этот средний балл на сезон-2022/23. В итоге получилось, что Россия останется на 19-м месте.

Разумеется, возможны погрешности, потому что усреднение цифр не учитывает неожиданные результаты – многие страны могут выступить существенно лучше ожидаемого.

Стартовать в сезоне-2023/24 будем ориентировочно 21-ми (отсекли сезон-2018/19), выше станут Турция и Израиль. Однако это не влияет на положение радикальным образом: все страны с 18-го по 28-е место в таблице получают одинаковые стартовые условия: 1 команда в 1-м раунде квалификации ЛЧ + 3 команды во втором раунде квалификации Лиги конференций.

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill