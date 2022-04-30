«Зенит» взял девятое чемпионство и хочет вторую звезду. До «Спартака» в России – два титула

Справятся?
«Зенит» стал чемпионом России – восьмой раз в истории России. Еще в прошлом году питерцы перегнали ЦСКА и закрепились на втором месте. Теперь «Зенит» на безопасном расстоянии.
Лидирует «Спартак» с десятью победами. Но «Зенит» нагоняет: за четыре сезона команда Семака выиграла четыре титула – и не собирается останавливаться.
Еще «Зениту» осталось всего одно чемпионство до заветной звезды. Напомним, для нее нужно 10 титулов. Восемь взяли в России, один титул еще со времен СССР.
Так что, мотивация на следующий сезон есть.
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Фото: globallookpress.com/Alexander Kulebyakin
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