«Зенит» взял девятое чемпионство и хочет вторую звезду. До «Спартака» в России – два титула

Справятся?

«Зенит» стал чемпионом России – восьмой раз в истории России. Еще в прошлом году питерцы перегнали ЦСКА и закрепились на втором месте. Теперь «Зенит» на безопасном расстоянии.

Лидирует «Спартак» с десятью победами. Но «Зенит» нагоняет: за четыре сезона команда Семака выиграла четыре титула – и не собирается останавливаться.

Еще «Зениту» осталось всего одно чемпионство до заветной звезды. Напомним, для нее нужно 10 титулов. Восемь взяли в России, один титул еще со времен СССР.

Так что, мотивация на следующий сезон есть.

Фото: globallookpress.com/Alexander Kulebyakin