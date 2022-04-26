«Сити» переехал «Реал» за 11 минут. Никто в Европе не забивает так много быстрых голов

Нокдаун, но не нокаут.

«Ман Сити» беспощадно стартовал против «Реала» – команда Пепа Гвардиолы сделала 2:0 уже на 11-й минуте.

Герои: Кевин де Брюйне и Габриэл Жезус, резко взвинтившие шансы «Сити» на финал ЛЧ.

Первый гол разыграли уже на 2-й минуте. Хозяева прижали «Реал», пару раз успешно прессинговали у штрафной мадридцев, и давление мгновенно дало результат: заброс в штрафную от Рияда Мареза – де Брюйне прыгнул рыбкой и переправил мяч головой в сетку.

Лишь 93-я секунда – самый быстрый мяч «Сити» в истории Лиги чемпионов.

Это не конец. На 11-й тот же де Брюйне примерил другое амплуа – в этот раз сам подавал в штрафную. Габриэл Жезус получил мяч в штрафной, развернулся вокруг неловкого Давида Алабы — и расстрелял ворота в упор.

Это 20-й гол Жезуса в Лиге чемпионов, лишь в 37-м матче. Уже сравнялся с Фернандо Торресом, Харри Кейном и Гаретом Бэйлом. Внушительно.

Такой старт, вероятно, уничтожил бы любую другую команду, но не «Реал».

Де Брюйне часто забивает на 5-й минуте (в этот раз успел раньше), а «Реал» на старте чуть проседает

Такой бешеный старт – уже привычка, которую «Сити» наработал в АПЛ.

• Уже пятый сезон подряд «Манчестер» лидирует по голам в первые 15 минут в АПЛ (разница в сезоне-2021/22 – 16:4).

Сезон-2020/21 – 13 мячей;

Сезон-2019/20 – 11;

Сезон-2018/19 – 19;

Сезон-2017/18 – 12.

За этот промежуток времени «Сити» – безусловный топ-1 во всей Европе.

• В текущей кампании особенно ярко в дебютах действует Кевин де Брюйне – в этом сезоне он уже четыре раза забил на 5-й минуте. Сегодня ждать не стал и огорчил Тибо Куртуа раньше.

• А вот цифры «Реала» на старте в сезоне-2021/22 чуть проседают: 6:6 в Ла Лиге и 1:1 в Лиге чемпионов. Теперь 1:3.

Хорошо, что есть оставшиеся 75 минут.