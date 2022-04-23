Азмун наконец-то зажег в Бундеслиге: забил дебютный, оформил ассист и стал лучшим игроком матча с «Гройтером»

Его аккуратно подводят к основе.

Вот и повод вспомнить Сердара Азмуна: иранец забил первый гол за «Байер» – пострадал «Гройтер» с самого дна таблицы Бундеслиги.

Иранец завелся уже на 18-й минуте: подкараулил ошибку кипера Андреаса Линде после неловкого паса от защитника Ника Виргевера и, сыграв в стиле Бензема, закатил мяч в пустые ворота.

На этом Азмун не остановился: на 58-й оформил еще и ассист – с его паса забил Паулиньо. «Байер» в итоге уверенно победил 4:1, а иранца даже признали лучшим игроком встречи.

• Сердар стал первым иранцем за последние 10 лет, забившим в Бундеслиге. В последний раз такое удавалось Ашкану Дежага, который нечасто радовал болельщиков «Вольфсбурга».

• Сердар еще адаптируется к Германии: пока в его активе шесть матчей и два попадания в основной состав. Тренер «Байера» Джерардо Сеоане не спешит давать иранцу по 90 минут и подчеркивает, что быстро заиграть мешают старые травмы. Не помогло и то, что сразу после восстановления, Азмун схватил простуду.

• Впрочем, в «Байере» все равно верят в Сердара. «На неделе Азмун хорошо тренировался. У него нет жалоб на здоровье – и это главное, – повторял Сеоане. – Несмотря на это, он пока еще не на уровне стартового состава. Ему нужно еще несколько тренировок, чтобы выйти на свой лучший уровень. Мы верим в него».

• Несмотря на это, новости продолжают возвращать иранца в Россию, намекая на скромное игровое время. «Невозможно предсказывать будущее, мы живем настоящим и наслаждаемся новой страницей футбольной карьеры Сердара. Очевидно, что, если бы ему не нравилось в России, он бы не провел у вас 9 лет, – сказал агент игрока Мехди Хагитали. – Так что возвращение вполне возможно в будущем».

Но сейчас возвращаться явно не время – нужно продолжать забивать в Германии.

Фото: globallookpress.com/Daniel Karmann, IMAGO/Sportfoto Zink