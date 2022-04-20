«Фулхэм» вернулся в АПЛ третий раз за 5 лет. Одна из причин доминирования в Чемпионшипе – парашютные выплаты

Обсуждается новая схема их распределения.

На «Крэйвен Коттэдж» праздник, который стабильно отмечается раз в два года. «Фулхэм» вышел в Премьер-лигу. В этом сезоне лондонцы сделали это совсем в непринужденном стиле – за четыре тура до финиша, с отрывом от идущего третьим «Хаддерсфилда» на 13 очков.

Мы уже несколько раз отмечали, но сделаем это снова. У «Фулхэма» фантастическая разница мячей в сравнении с ближайшими преследователями: +61 (+30 у «Борнмута», +13 у «Хаддерсфилда»).

Лондонцы забронировали место в АПЛ, разгромив дома «Престон» 3:0. Результат сделали два игрока с отличными показателями по сезону: дубль у Александра Митровича, еще один мяч на счету Фабиу Карвалью. Митрович – с огромным отрывом главный бомбардир сезона в Чемпионшипе, у него 40+7 в 40 матчах (на втором месте Доминик Соланке из «Борнмута» с 26+6 в 41 игре). 19-летний Карвалью набрал 10+6 в 32 играх – и летом поедет в «Ливерпуль».

После финального свистка сотни болельщиков «Фулхэма» побежали на поле.

«Это мой 10-й сезон в качестве тренера. Совпадение, что я заканчиваю 10-й год именно так, как начинал – тогда я вышел из второго дивизиона в первый, возглавляя португальский «Эшторил», – говорит тренер «Фулхэма» Марку Силва. – Я знаю, чего от меня хочет клуб. И надеюсь, что это только начало долгого пути. Мы должны подготовиться к большому вызову, который нам предстоит. Это сложная, но фантастическая задача. Мы должны сделать «Фулхэм» клубом Премьер-лиги».

Силве в следующем сезоне предстоит удержать команду в АПЛ, чего у «Фулхэма» не получалось с 2013 года. С 2017-го клуб путешествует между Чемпиошипом и Премьер-лигой – сезон там, сезон там.

«Фулхэму» и другим клубам-лифтам помогают парашютные выплаты – за вылет из АПЛ. Это не нравится EFL

Заметное доминирование «Фулхэма» в Чемпионшипе вызвано в первую очередь тем, что клуб укрепил состав даже после вылета из Премьер-лиги. Лондонцы подписали вингера «Ливерпуля» Харри Уилсона – за 14 млн евро, нападающего «Фламенго» Родриго Муниза – за 8 млн, а Натаниэля Чалобу из «Уотфорда» перехватили бесплатно. При этом клуб понес минимальные потери.

Тот же Уилсон идет вторым бомбардиром команды между Митровичем и Карвалью: у валлийца 25 очков (10+15) по системе гол+пас в 38 матчах.

Все это возможно благодаря парашютным выплатам – АПЛ платит вылетающим, чтобы было проще справиться с обслуживанием зарплатной ведомости на фоне падения доходов. В других лигах вылет обычно приводит к потере лидеров, в Англии это давно необязательно.

Как все устроено? Вылетевшие клубы в течение трех лет получают определенный процент от доли ТВ-доходов Премьер-лиги. В первый сезон после вылета это 55% от фиксированной суммы, которую получает каждый клуб АПЛ, во второй – 45%, в третий – 20%. Сейчас это примерно 42, 35 и 15 млн фунтов соответственно.

Есть ограничения. Клуб, пробывший в АПЛ только один сезон, не получает третью выплату. Если команда сразу возвращается в Премьер-лигу, то не получает выплаты за два оставшихся сезона.

«Фулхэму» хватает первой выплаты, чтобы получить преимущество перед остальными командами Чемпионшипа и сразу же вернуться в АПЛ. Правда, в элите команда быстро проваливается.

«Норвич» в таком же положении: в этом сезоне команада на грани вылета – если это случится, то клуб проведет между двумя дивизионами уже четыре года подряд. Причем в двух последних случаях «Норвич» также очень уверенно брал Чемпионшип – и так же с треском вылетал из АПЛ.

Кажется, это не очень честная система

В прошлом месяце Университет Шеффилд Халлам опубликовал исследование: там сделан вывод, что такая система искажает конкуренцию в Чемпионшипе. Обнаружилось, что клубы с парашютными выплатами получают повышение в АПЛ в три раза чаще остальных. Ключевой фактор – существенное увеличение средней суммы выплат для каждого клуба: с около 12,8 млн ​​фунтов в период с 2006-го по 2015 год до 29,5 млн за последние пять лет. Доходы клубов АПЛ растут настолько быстро, что выплаты становятся заметным преимуществом в Чемпионшипе.

Один из авторов исследования Роб Уилсон рассказал в интервью Daily Mail, что нынешняя система не только наносит ущерб конкуренции, но и вызывает финансовые проблемы в других командах. «Платежи вынуждают другие клубы напрягаться, чтобы не отставать. Это приводит к финансовой нестабильности и опасности банкротства. Вся система сломана. Парашютные выплаты должны быть распределены более равномерно по всей EFL (речь о всех профессиональных лигах, кроме АПЛ – Sports.ru)».

Тренер «Мидлсборо» Крис Уайлдер согласен: «С этим нужно что-то делать из-за преимуществ, которые получают клубы. Любой, кто знаком с дивизионом, перед началом сезона сказал бы, что «Фулхэм», «Вест Бром» и «Шеффилд Юнайтед» будут фаворитами для возвращения наверх вместе с «Борнмутом», вылетевшим сезоном ранее. Двое из четырех близки к этому: один стучит в дверь (интервью было до выхода «Фулхэма» – Sports.ru), а другой прямо за ней. В таком результате всегда есть нечто большее, чем просто деньги, но все же это дает огромное преимущество».

Само исследование заказал президент EFL Рик Пэрри (Чемпионшип, Лига 1 и Лига 2). Представитель Лиги подтвердил, что он против выплат в нынешнем формате: «Этот отчет служит еще одним напоминанием о разрушительном влиянии парашютных платежей на честную конкуренцию. Позиция Лиги неоднократно разъяснялась – такие выплаты нельзя называть формой солидарности, они искажают финансовую экосистему и увеличивают разрыв между Чемпионшипом и Премьер-лигой. Если мы хотим видеть устойчивый футбол по всей пирамиде, то эти выплаты должны быть отменены вместе с введением улучшенного регулирования».

В конце прошлого года The Guardian сообщал, что АПЛ и EFL обсуждают отмену парашютных выплат. Правда, для такого решения им придется убедить в этом целый ряд клубов, которые периодически рискуют вылететь. Причем речь не только о лифтах вроде «Фулхэма» или «Норвича», но и об «Эвертоне», который сейчас в трех очках от зоны вылета.

Фото: REUTERS/Peter Cziborra