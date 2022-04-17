Влашич заплакал на поле: жуткая травма у игрока «Бернли» из-за него. Похоже на перелом

Ногу неестественно выкрутило.

Страшная травма полузащитника Эшли Вествуда из «Бернли» – главный (и самый грустный) момент матча с «Вест Хэм».

Лодыжка Вествуда после стыка в первом тайме жутко вывернулась – а единоборство было с Николой Влашичем, причем в центре поля.

Столкнувшись с хорватом, Эшли упал на газон в слезах – а партнеры встали вокруг, чтобы закрыть жуткое повреждение.

На повторе было видно, что дело, судя по всему, в приземлении Николы.

Торчащая нога смотрелась и правда пугающе.

Никола все видел вблизи, поэтому одним из первых схватился за голову.

Влашич сразу понял, что нанес тяжелейшую травму – встал на колени и тоже расплакался.

Ощутил частичку той боли, которую причинил.

Медики помогали Вествуду больше 10 минут, а потом, под бурные аплодисменты трибун, отправили его за пределы поля на носилках. Полузащитник явно был в шоке, но, даже находясь в такой ситуации, улыбнулся – и дал болельщикам (а также Влашичу) хотя бы капельку радости.

Вествуд наверняка больше не сыграет в этом сезоне – а в следующем «Бернли», возможно, уже будет в Чемпионшипе (сейчас 18-е место и 4 очка до спасения).

Фото: REUTERS/TONY OBRIEN, ANDREW BOYERS