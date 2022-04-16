Де Врей отсудил у агентов 5 млн евро. Они занизили зарплату защитника ради комиссии и скрыли свой жирный бонус

Мутная схема.

В Серии А интриг хватает и на поле, и за его пределами. Защитник «Интера» Стефан де Врей и борется с командой за скудетто, и тратит время на неожиданные судебные разбирательства.

Развязка в чемпионате Италии еще не наступила, а в тяжбах все закончилось благополучно: по решению де Врею ему присудили компенсацию в размере 4,75 млн евро – выплатить ее должны бывшие агенты игрока.

Что случилось?

В 2021 году игрок подал иск против агентства Sports Entertainment Group (SEG), которое представляло его интересы при трансфере из «Лацио» в «Интер». Де Врей обвинил SEG в том, что они заключили с «Интером» тайную сделку, по которой получили 7,5 млн евро комиссии за счет снижения зарплаты Стефана.

Агентство не проинформировало де Врея, что оно действовало от имени обеих сторон в переговорах по трансферу. Кроме комиссионных в 7,5 млн евро, агентство получило 2 млн евро, о которых голландскому футболисту также ничего не было известно.

Вдобавок к этому SEG не уведомило футболиста о 7,5-процентной комиссии, которую они могли получить за следующий трансфер игрока. По договору агентство было обязано раскрыть эти обстоятельства футболисту, но де Врей не получил информацию.

Голландский защитник доказал, что действия SEG поставили его в невыгодное положение: «Интер» заплатил бы ему более высокую зарплату, если бы агентство действительно защищало интересы футболиста во время переговоров.

Логичный вопрос: знал ли «Интер» о махинациях агентства? Отвечает адвокат де Врея Себастьен Ледур: «Какую роль в этом деле сыграл футбольный клуб? У нас нет поводов сомневаться в «Интере». Руководство было уверено, что агентство обо всем информировало футболиста».

Теперь интересы де Врея представляет Мино Райола.

Когда и при каких обстоятельствах переходил Де Врей?

Стефан перешел в «Интер» летом 2018 года в статусе свободного агента. La Gazzetta Dello Sport тогда сообщала, что в миланском клубе де Врей будет получать 4,2 млн евро в год плюс бонусы. Соглашение подписали на пять лет.

Кто эти агенты?

Sports Entertainment Group – голландское агентство, основанное в 2000 году. Среди их клиентов: капитан ПСВ Коди Гакпо, полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон, нападающий «Ниццы» Каспер Дольберг и защитник «Аякса» Дейли Блинд.

SEG не ограничивается футболом. У агентства есть контракты с киберспортсменами, велосипедистами, музыкантами.

Как дела у де Врея?

В текущем сезоне Стефан стабильно играет за «Интер». Всего он накопил 2623 минуты – в 32 матчах даже забил один гол.

Из за мышечной усталости де Врей пропустил часть ноябрьских и декабрьских матчей, а в марте не принял участия в двух играх из-за травмы берцовой кости.

Защитник все еще востребован на самом высоком уровне – в феврале итальянский инсайдер Николо Скира сообщал, что игроком интересуется «Барселона».

Фото: globallookpress.com/Spada/LaPresse, Maurizio Borsari/AFLO; inter.it