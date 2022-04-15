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Момент дня Лиги Европы: Трапп целует жену после победы над «Барсой»

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Кевин Трапп – далеко не главный герой победы над «Барселоной». У вратаря «Айнтрахта» только два сейва (Тер Стеген набрал 4) и пара пропущенных голов в концовке – после мощнейшего удара Бускетса и пенальти от Мемфиса Депая. Но это не помешало Траппу уехать с «Камп Ноу» в восхитительном настроении – он наверняка еще помнит тот провал с «ПСЖ» из 2017-го и радуется больше всех

«Да уж, у меня нет слов. Никто, если быть честным, такого не ожидал, – сиял Кевин после победы. – Все ждали, что придется отбиваться, что каталонцы будут беспрестанно владеть мячом. Нам необходимо было пользоваться теми шансами, которые возникали, и сегодня мы были в этом очень эффективны. Когда пропускаешь в Барселоне, ведя до этого со счетом 2:0, сразу же становится тяжелее. Вот почему мы так стремились забить третий мяч».

Еще до матча Трапп предупреждал, что каталонцам будет непросто: «Барселона» должна понимать, что нас не стоит недооценивать. Мы уже много раз доказывали, что являемся крепким орешком. И доказали это и в первой игре. Для нас это очень важные матчи, а еще мы очень хотим выйти в полуфинал Лиги Европы».

Победное фото Кевина – с любимой женой. Она – супермодель и представитель Victoria’s Secret

Сразу после игры Трапп не только дал радостный комментарий, но и подошел к любимой жене Изабеле Гулар – она модель и один из бывших ангелов Victoria’s Secret.

Кратко расскажем про Изабель. Сейчас ей 37 лет (Кевину 31), она снималась для топ-журналов (Esquire, GQ и Vogue). Изабель стала моделью случайно: по слухам, известный стилист заметил ее в магазине и сразу же пригласил на кастинг. Там и случилось пока самое яркое событие в карьере – на дебютном показе с бразильянки (родилась в Сан-Паулу) слетел топ. Дальше – резкий рост популярности и показы в элитных журналах.

Кевин встретил будущую жену на одном из показов в Париже – тогда немец еще выступал за «ПСЖ». Трапп сделал предложение летом 2018-го – во время отдыха на итальянском острове Капри. Пара обручилась, но официально в брак еще не вступила. Сейчас Изабель, конечно же, поддерживает мужа во Франкфурте – а попутно занимается спортом и ходит в зал.

Главный провал в карьере Траппа тоже произошел с «Барселоной»

Вернемся к Кевину и вспомним 2017 год – тогда после игры с «Барсой» он испытывал совсем другие эмоции.

Дома «ПСЖ» уничтожил каталонцев (4:0), на тот момент ни одна команда в плей-офф ЛЧ не отыгрывала такое отставание. Но «Барса» сотворила чудо. Каталонцы подошли к 88-й минуте при счете 3:1 (гол Кавани на 62-й, казалось, приговорил «Барселону»).

Но здесь началось шоу Неймара: 

• 88-я минута: гол со штрафного.

• 90-я минута: гол с пенальти, который заработал Суарес.

• 95-я минута: решающая голевая передача на Серджи Роберто.

6:1, занавес.

Трапп был в основе парижан и грустил вместе с командой.

Кевин выиграл в «ПСЖ» два чемпионства, два Кубка Франции, два Кубка лиги и четыре Суперкубка страны. Но главный клуб в его карьере – все равно «Айнтрахт». Во Франкфурте он оказался еще в 2012-м: за это время провел 249 игр – на три года сгонял в Париж и вернулся.

Неожиданное крушение «Барсы». Проиграли дома «Айнтрахту» (в какой-то момент было 0:3) и вылетели из Лиги Европы

Фото: Gettyimages.ru/Eric Alonso, David Ramos, Laurence Griffiths; Instagram/kevintrapp

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