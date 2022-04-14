Салах, Мане, ван Дейк и Трент в запасе – а «Ливерпуль» все равно прошел «Бенфику». Ротация ради квадрупла?

Клопп не верит в 4 трофея.

«Ливерпуль» уверенно прошел «Бенфику» в четвертьфинале Лигу чемпионов: 3:1 в гостях, 3:3 дома.

На «Энфилде» получилась перестрелка: Ибраима Конате протаранил на угловом, у «Бенфики» ответил 20-летний нападающий Гонсалу Рамуш, во втором тайме Роберто Фирмино дублем остудил игру, Роман Яремчук и Дарвин Нуньес отыгрались по счету, но не в противостоянии из двух игр.

Ожидаемо? Вероятно, но Юрген Клопп перед игрой добавил интриги и напряг болельщиков. Все дело – в выборе состава.

«Ливерпуль» играл полуосновой – вышли даже Джо Гомес и Милнер

Пробежимся по линиям.

Вратарь: Алиссон. Тут без сюрпризов.

Защита: Гомес-Конате-Матип-Цимикас. Самая экспериментальная линия: основные крайки, Трент Александер-Арнольд и Энди Робертсон, остались в запасе, а в центре обороны вышли футболисты, которые обычно соревнуются за позицию основного ЦЗ рядом с Вирджилом ван Дейком. Голландец просидел на банке 90 минут.

Полузащита: Кейта-Милнер-Хендерсон. Из железной основы тут только капитан Джордан, в запасе остались Фабиньо и Тиаго. Если Наби Кейта регулярно попадает в ротацию, то Джеймс Милнер – ветеран, помогающий команде в национальных кубках. Кстати, в 36 лет и 99 дней Милнер стал самым старым английским футболистом, попавшим в старт матча ЛЧ, с апреля 2013-го. Тогда 37-летний Бекхэм играл за «ПСЖ» против «Барселоны».

Нападение: Жота-Фирмино-Диас. Атака выглядит внушительно даже без Салаха и Мане. И она принесла пользу: два гола Фирмино, ассист Жоты. Мохамед и Садьо все-таки вышли на поле, но уже во втором тайме: египтянин – на 57-й минуте, Садьо – 66-й. Успели организовать гол, который отменили из-за офсайда.

Почему такой состав? «Ливерпуль» может выиграть 4 трофея, календарь максимально загружен

Команда Клоппа играет каждые четыре дня, единственные паузы – игры сборных, когда лидеры все равно не отдыхают. Насыщенный календарь – из-за кубковых турниров, в которых «Ливерпуль» все еще рассчитывает на победы.

• Лига чемпионов – уже полуфинал, соперник – «Вильярреал».

• Кубок Лиги – выиграно, «Ливерпуль» в финале обыграл «Челси», оставив развязку на серию пенальти.

• Кубок Англии – полуфинал с «Манчестер Сити» на «Уэмбли» в эту субботу, 16 апреля. Потенциальный соперник по финалу – «Челси» или «Кристал Пэлас».

• АПЛ – 1 очко отставания от «Ман Сити». Календарь у «Ливерпуля» чуть сложнее.

Сам Клопп не верит, что можно собрать квадрупл, выиграв все трофеи. Его смущает календарь и устройство ТВ-политики АПЛ и BT Sport, официального вещателя чемпионата: «BT Sport и АПЛ решили, что [после первого полуфинального матча ЛЧ] нам следует сыграть с «Ньюкаслом» на выезде в 12:30 (14:30 по московскому времени).

«Ливерпуль» сейчас в ударе, все хотят смотреть матчи с его участием, и телевизионщиков совершенно не волнует наш график. Это ненормально.

Покажите мне любую другую лигу мира, где вещатели решают поставить команду, играющую в полуфинале (а в Англии таковых может быть 2-3), на 12:30. Что это такое? Что вы творите? Зачем? Вот почему так сложно выиграть все турниры, вот почему подобного не случается. Потому что никого такие вещи не волнуют».

Ближайшие матчи «Ливерпуля»: «Сити» (16 апреля, Кубок Англии), «Ман Юнайтед» (19 апреля, АПЛ), «Эвертон» (24 апреля, АПЛ), «Вильярреал» (26 апреля), «Ньюкасл» (30 апреля, АПЛ).

Это будет сложное, но очень увлекательное путешествие.

Фото: REUTERS/Phil Noble; Gettyimages.ru/Clive Brunskill