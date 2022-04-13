«Они не добили нас. И поплатились за это». Нагельсманн зарядил «Вильярреал» дерзкими словами – Эмери и его игроки красиво ответили

Фаталити.

«Вильярреал» – сенсационный полуфиналист Лиги чемпионов. Во втором четвертьфинальном матче сыграли вничью с «Баварией» (1:1) и по сумме двух игр прошли в следующий раунд.

Перед вторым матчем (первый «Вильярреал» выиграл со счетом 1:0) тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн признал, что его команде повезло остаться в игре – но сделал это резковато. Так, что это сильно задело Унаи Эмери и его игроков. Плюс Юлиан сказал: «Мы провели плохой матч, а они – свой лучший. Такого не случится вновь, чтобы против того же соперника мы опять сыграли плохо».

После успешного матча в Мюнхене у Эмери уже была заготовка:

•‎ Похожий прием использовал форвард «Вильярреала» Жерар Морено:

«Мы счастливы. Знали, что способны пройти «Баварию». Наша команда верит в себя и способна за счет этого свернуть горы. В первом матче мы допустили ошибку – не добили соперника. Но это нас мотивировало, и сегодня мы забили гол, позволивший пройти дальше. Мы заслужили это. Будет очень сложно, кто бы нам ни попался дальше. Но сегодня мы собираемся насладиться успехом».

•‎ А полузащитник испанской команды Дани Парехо припомнил другие слова Нагельсманна («На бумаге нам мог достаться соперник посложнее, но мы не должны забывать, что «Вильярреал» – это действующий чемпион Лиги Европы»).

«Их тренер, с которым я не знаком, проявил неуважение к нашему клубу, сказав, что хотел бы все решить еще в первой игре. Это неуважение. Иногда, плюнув в воздух, можно испачкать лицо », – сказал Парехо в послематчевом интервью.

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein; East News/Jose Jordan / AFP