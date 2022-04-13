Бюджет в 5 раз меньше, чем у «Баварии», 3% населения города на выезде в Мюнхене. «Вильярреал» в 1/2 – феномен

Идут седьмыми в Испании.

«Вильярреал» не просто сенсационный полуфиналист этой Лиги чемпионов. Статистически это один из главных прорывов и феноменов в истории турнира.

• Вильярреал – город с населением всего 50 тысяч человек, других таких маленьких полуфиналистов просто не может быть. Например, Мюнхен, обыгранный соперник по 1/4 финала, в 30 раз больше (около 1,5 млн человек).

• На трибунах «Альянц Арены» во вторник находились 1500 болельщиков «Вильярреала» – это 3% населения всего города. Еще раз: 3% населения города на игре в другой стране!

• Сейчас «Вильярреал» идет 7-м в Ла Лиге и все еще может не попасть в ЛЧ на следующий сезон – правда, есть лазейка с завоеванием трофея в мае, тогда проблем нет. Более того, в 6 последних матчах у команды Унаи Эмери всего 2 победы – над «Ювентусом» и «Баварией». Осознать эти контрасты крайне сложно. Но это магия Унаи Эмери, который прошлой весной взял Лигу Европы, пройдя «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», а теперь проходит «Баварию» игроками, которые, мягко говоря, не стали звездами АПЛ: Капу, Коклен, Ло Чельсо, Данджума.

• Бюджет «Вильярреала» в 5 раз ниже, чем у «Баварии»: 123,9 млн евро дохода в прошлом сезоне (с учетом победы в Лиге Европы и роста доходов от ТВ внутри Испании) против 643,9 у мюнхенцев.

• Зарплатная ведомость «Вильярреала» в 3,7 раза ниже, чем у «Баварии» – 94,9 млн евро против 348,9.

• На приобретение 14 игроков, вышедших во вторник на поле в Германии, «Вильярреал» потратил 95,25 млн евро. «Бавария» – 295 млн. Снова в три раза больше.

• Трансферный рекорд «Вильярреала» – 23,5 миллиона евро. За столько в прошлом году купили Арно Данджуму (забил «Баварии» дома). 20 млн евро тратили на игроков всего трижды: рядом с Данджумой Пако Алькасер (23 млн евро, пришел из «Боруссии» Дортмунд) и Жерар Морено (20 млн евро отдали «Эспаньолу»). Еще раз: полуфиналист ЛЧ не тратил на игроков больше 23,5 млн евро!

• За два матча против «Баварии» «Вильярреал» пробил в створ ворот всего два раза. И оба раза – забил! Убийственно.

• Летом 2021 года из «Вильярреала» в «Тоттенхэм» отказался переходить уже звездный защитник Пау Торрес. Он сказал: «Я играю в клубе из родного города, а это дано немногим. Остаюсь там, где счастлив». (Если вы пропустили, академия клуба из 50-тысячного города воспитала 8 игроков, вышедших на поле в ЛЧ).

Спустя несколько месяцев, посреди сезона, главный тренер Унаи Эмери отказался уходить в «Ньюкасл», несмотря на деньги из Саудовской Аравии. Тогда он сказал: «Вильярреал» – мой дом, и я на 100% верю в проект. Горд, что заинтересовал топ-клуб, но я безумно счастлив в этой команде. Поэтому я остаюсь».

В начале 2022-го Эмери рассказал о целях: «Начиная тренерскую карьеру в Сегунде, я мечтал о Примере – и достиг этого. Работая в «Валенсии», я мечтал о выходе в Лигу чемпионов. Работая в «Севилье», я мечтал о победе в Лиге Европы – и мы достигли этого. В «ПСЖ» я мечтал о победе в Лиге чемпионов, но мы не победили. В «Арсенале» я мечтал о трофее, и мы играли в финале Лиги Европы против «Челси». С «Вильярреалом» я снова мечтал о трофее – и мы победили. И я по-прежнему думаю о победе в Лиге чемпионов. Это моя мечта».

Насколько она близка сейчас? Загадывать с этим «Вильярреалом» невозможно.

Там уверены в одном: «Мы будем и дальше вкладывать деньги в развитие, «Вильярреал» не собирается останавливать рост. Мы будем инвестировать в базу, стадион, академии за границей», – говорил владелец клуба Фернандо Роиг.

Да, так размышляет клуб из 50-тысячного города. Вышедший в полуфинал Лиги чемпионов.

Фото: East News/IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert, Jose Jordan / AFP; globallookpress.com/IMAGO/www.imago-images.de; REUTERS/Kai Pfaffenbach, Lukas Barth