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Шоу Бензема 😍 Второй хет-трик подряд – в плей-офф ЛЧ за «Реал» забивает только он

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Машина.

Карим Бензема продолжает зажигать за «Реал». Теперь трижды огорчил «Челси» в гостях, а дубль вообще оформил за три минуты. Цифры француза в этом сезоне – просто космос.

Два мяча из трех Карим положил головой

Бензема открыл счет на 21-й минуте: сыграл в стенку с Винисиусом, забежал в штрафную и шикарно пробил головой.

Дубль пришел к Кариму уже через три минуты – и он вновь пробил Менди головой. На этот раз Модрич классно вырезал подачу на ход французу – 2:0! На 40-й «Челси» вроде бы вернулся в игру: Жоржиньо изящно закинул мяч в штрафную на Хавертца, который, кстати, тоже огорчил Куртуа головой.

Но во втором тайме Бензема окончательно похоронил лондонские надежды: поймал Менди на грубой ошибке и оформил хет-трик.

Любуемся цифрами Карима: второй хет-трик в ЛЧ кряду, впервые забил 40+ за сезон

• Бензема сделал хет-трик во втором матче ЛЧ подряд. До этого он трижды забил «ПСЖ» и помог «Реалу» пройти дальше. В этом плей-офф за мадридцев вообще забивает только Карим (уже шесть голов за три матча).

• Бензема забил Менди больше, чем все соперники в этой ЛЧ: до этого Эдуар пропустил только от «Лилля» и «Ювентуса», с «Зенитом» (3:3) играл Кепа.

• После перфоманса с «Челси» в активе Карима стало 11 мячей в ЛЧ-2021/22. Теперь он занимает второе место в списке лучших бомбардиров турнира – догнал Себастьяна Аллера из «Аякса». Лидирует Роберт Левандовски – 12 голов.

• Еще Бензема шикарно сыгрался с Винисиусом – они сделали пять голов в ЛЧ-2021/22, больше нет ни у одной пары игроков в турнире. 

• Бензема впервые забил 40+ голов за сезон: в этом настрелял 37 за «Реал» и 5 за сборную Франции.

• В 36 матчах за клуб в сезоне-2021/22 голы Бензема распределились так: 24 мяча в Ла Лиге, 11 – в Лиге чемпионов, 2 – в Суперкубке Испании.

• Карим вообще находится в топ-форме: забивает семь матчей подряд, в ужасном Класико (0:4) он не участвовал. Суммарно в них он отметился 12 голами.

Бензема по-прежнему недооценен. Его сезон и матч с «ПСЖ» – заявка на большое место в истории

Фото: East News/JAVIER SORIANO / AFP; REUTERS/Tony Obrien, Peter Cziborra

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