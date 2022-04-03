Фанаты «Челси» протестуют против потенциального покупателя. Похоже, он ненавидит мусульман

«Ислам – это культ, а не религия».

Фанаты «Челси» протестуют против семейства Риккетсов – одного из главных претендентов на покупку клуба. Главная претензия – ненависть главы семьи к мусульманам.

Перед игрой с «Брентфордом» (1:4) болельщики вышли с плакатами, призывающими не отдавать «Челси» Риккетсам.

Более 20 тысяч человек подписали онлайн-петицию против Риккетсов. Причина – в старом электронном письме, где Джо Риккетс, 80-летний отец семейства, назвал мусульман своими врагами.

Ведущее объединение фанатов «Челси» Chelsea Supporters’ Trust провело опрос, результаты которого объясняют протесты. Большинство (свыше 70%) не поддерживают заявку Риккетсов – не верят, что они смогут руководить инклюзивным и успешным клубом. Также в заявлении организации упоминалось, что в составе «Челси» немало игроков, исповедующих ислам.

Томас Тухель поддержал фанатов: «Вы должны столкнуться с последствиями и понести ответственность, когда позволяете себе подобное. Если одним из последствий будет протест болельщиков, вам придется с этим смириться», – заявил тренер «Челси» для Daily Mail.

«Ислам – это культ, а не религия». Риккетс-старший называл мусульман врагами

В 2019 году в сеть утекли электронные письма, отправленные Джо Риккетсом в период с 2009 по 2013 год. «Мусульмане, естественно, мои враги из-за глубокого антагонизма и предубеждений к немусульманам», – так звучала цитата из переписки.

«Ислам – это культ, а не религия», и «мы никогда не можем позволить исламу стать большой частью нашего общества», – еще несколько высказываний Риккетса. Тогда же Джо поделился теориями заговора о бывшем президенте США Бараке Обаме и написал несколько «шуточных» писем, основанных на расовых оскорблениях.

Болельщики «Челси» оперативно узнали о прошлом Риккетса и развернули кампанию в социальных сетях, выведя в тренды хэштег #NoToRicketts. Против заявки выступил и бывший футболист «Челси» Пол Кановиль. «Я видел и слышал достаточно, поэтому говорю их заявке большое антирасистское «нет», – твитнул первый чернокожий игрок в истории «Челси».

Семейству не помог и визит в Лондон для встречи с фанатами.

Риккетсы поднялись на онлайн-трейдинге, уже владеют бейсбольным «Чикаго Кабс»

Риккетсы – семья из Чикаго, чье суммарное богатство Forbes оценивает в 4,5 млрд долларов. Джо Риккетс сделал состояние на онлайн-трейдинге. У семейства есть опыт управления спортивными командами – они владеют контрольным пакетом акций бейсбольного клуба «Чикаго Кабс», с которым в 2016-м выиграли Мировую серию.

Владелец «Чикаго Кабс» Томас С. Рикеттс

При подаче заявки на приобретение «Челси» Риккетсы заверили, что патриарх семейства не участвует в сделке. В 2019-м после скандала Том (сын Риккетса и нынешний фронтмен заявки) подчеркивал, что отец не имеет отношения к управлению бейсбольного клуба «Кабс». «Расизму и исламофобии нет места в нашем обществе. Мы установили глубокие и прочные партнерские отношения с мусульманской общиной в Чикаго», – сообщалось в недавнем заявлении.

Заявку на покупку семья подала вместе с группой инвесторов, в которую входит американский миллиардер Кен Гриффин. Один из главных пунктов – успешная реконструкция «Ригли Филд», стадиона «Чикаго Кабс». Семья считает, что их опыт в этом вопросе поможет модернизировать устаревший «Стэмфорд Бридж».

Но теперь шансов заполучить «Челси» у них стало куда меньше.

Фото: Gettyimages.ru/Jonathan Daniel; REUTERS/Paul Childs, Chris Radburn