У Аргентины суперсерия: 31 матч без поражений! За это время повторили национальный рекорд и все-таки взяли Кубок Америки

Вау!
Сборная Аргентины сыграла вничью с Эквадором (1:1) в отборе на ЧМ-2022: пропустили на 93-й минуте и упустили победу. Но впечатляющую серию команда все-таки сохранила: аргентинцы не проигрывают уже 31 матч подряд.
Ее запустили в июле 2019-го – обыграли чилийцев (2:1) в матче за бронзу Кубка Америки. С тех пор Аргентина не уступает ни в официальных, ни в товарищеских встречах.
Наслаждаемся цифрами и вспоминаем последнее поражение – от Бразилии
• За это время аргентинцы забрали 21 победу и 10 ничьих, разница мячей тоже шикарна – 56:17. Самая мощная победная серия – 7 выигранных матчей кряду.
• Впечатляет количество сухих побед: с июля 2019-го их набралось аж 14. Трижды без забитых голов уходил, например, Уругвай во главе с Луисом Суаресом, а еще дважды – звездные бразильцы, которые теперь занимают первое место в рейтинге ФИФА (опередили Бельгию, аргентинцам оба раза уступили по 0:1).
• Аргентина уже повторила национальный рекорд – не проигрывали 31 матч в период с 1991-го по 1993-й. До мирового рекорда, который в октябре 2021-го установили итальянцы (37 матчей), пока прилично. Второе место в рейтинге – это 35 игр сборной Испании с 2007-го по 2009-й – чуть ближе.
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• Последнее поражение Аргентины – от бразильцев – случилось в полуфинале Кубка Америки-2019. Тогда Габриэл Жезус и Роберто Фирмино оформили по 1+1 – принесли команде сухую победу (2:0) и выход в финал турнира. Там, кстати, бразильцы уверенно разобрались с Перу – 3:1.
• Обращает на себя внимание и еще одна встреча с Бразилией – в сентябре 2021-го. Тогда полиция остановила матч на шестой минуте, чтобы депортировать 4 игроков Аргентины за обман и игнор карантина. Новую дату игры все еще не назначили, в серию она, очевидно, не входит.
Главный эпизод аргентинской серии – долгожданный триумф в Кубке Америки-2021
Сборная Аргентины после многих лет страданий все-таки взяла Кубок Америки – и эта победа тоже вошла в шикарную серию. В финале с Бразилией хватило одного гола: Анхель ди Мария вовремя ускорился под пас де Пауля из глубины, воспользовался ошибкой Лоди и изящно перекинул Эдерсона при выходе один на один.
Летом 2021-го особенно радовались за Лео Месси: это его первый большой титул в сборной Аргентины. До этого было только золото Олимпиады-2008 в Пекине (но это скорее молодежный турнир), а кроме – серебро ЧМ-2014 и три проигранных финала Кубка Америки. Решающий матч взял суммарно с пятой попытки. После 35 клубных трофеев в коллекции появилась и победа с национальной командой.
Сам Лео сделал для этого триумфа максимум: за Кубок Америки-2021 оформил 4+5, а вдобавок к титулу еще и статусы лучшего бомбардира, лучшего ассистента и лучшего игрока турнира. Месси был постоянно в центре внимания – и радовался триумфу ярче всех.
Главный момент финала – объятия Лео с Неймаром. Так друзья, находясь на разных полюсах эмоций, пересеклись на поле.
После этого аргентинцы собрали еще несколько, пусть и куда менее важных, побед, а впереди у них – первый за 29 лет финал между чемпионами Европы и Южной Америки (пройдет 1 июня), вероятно, несколько товарищеских встреч и, конечно же, поездка в Катар.
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Фото: Gettyimages.ru/Juan I. Roncoroni-Pool/Getty Images, Bruna Prado/Getty Images, Alexandre Schneider, Wagner Meier
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