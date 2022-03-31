У Аргентины суперсерия: 31 матч без поражений! За это время повторили национальный рекорд и все-таки взяли Кубок Америки

Вау!

Сборная Аргентины сыграла вничью с Эквадором (1:1) в отборе на ЧМ-2022: пропустили на 93-й минуте и упустили победу. Но впечатляющую серию команда все-таки сохранила: аргентинцы не проигрывают уже 31 матч подряд.

Ее запустили в июле 2019-го – обыграли чилийцев (2:1) в матче за бронзу Кубка Америки. С тех пор Аргентина не уступает ни в официальных, ни в товарищеских встречах.

Наслаждаемся цифрами и вспоминаем последнее поражение – от Бразилии

• За это время аргентинцы забрали 21 победу и 10 ничьих, разница мячей тоже шикарна – 56:17. Самая мощная победная серия – 7 выигранных матчей кряду.

• Впечатляет количество сухих побед: с июля 2019-го их набралось аж 14. Трижды без забитых голов уходил, например, Уругвай во главе с Луисом Суаресом, а еще дважды – звездные бразильцы, которые теперь занимают первое место в рейтинге ФИФА (опередили Бельгию, аргентинцам оба раза уступили по 0:1).