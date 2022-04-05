В 2006-м «Бенфика» Кумана вынесла «Ливерпуль» Бенитеса в 1/8. Две победы с изумительными голами Симау и Микколи

Перед этим «Бенфика» выбила «МЮ».

Вечером «Бенфика» и «Ливерпуль» сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов. Последнее пересечение команд в плей-офф ЛЧ несет приятные воспоминания для лиссабонцев: в сезоне-2005/06 «Бенфика» дважды обыграла «Ливерпуль» в 1/8 и закончила еврокубковый путь героев Стамбула.

Давайте тоже вспомним, как это было.

Взяв первое за 11 лет домашнее чемпионство, «Бенфика» попала в группу с «Манчестер Юнайтед», «Вильярреалом» и «Лиллем».

«Ман Юнайтед» переживал мучительную перестройку и туго шел по результатам (три нулевые ничьи в группе и поражение «Лиллю»), но расклады перед последним туром были за англичан: «Юнайтед» хватало ничьей для выхода (при условии, что «Вильярреал» обыграет французский клуб). «Бенфику» в плей-офф пускала только победа.

«Бенфика» выиграла 2:1 даже без травмированного Симау.

Все главное случилось в первом тайме. Пол Скоулз забил уже на 6-й минуте, затолкав мяч в сетку после прострела Гари Невилла. «Бенфика» ответила на 16-й красивым голом Джованни Дейберсона – бразилец забил «рыбкой».

А затем наступила развязка: Бето поймал мяч на ногу у линии штрафной и пробил Эдвина ван дер Сара.

«Юнайтед» рухнул на последнее место в группе и пролетел мимо европейского плей-офф в первый раз за 11 лет.

«Бенфика» же пробилась в плей-офф ЛЧ впервые в 21 веке – в матчах на вылет лиссабонского клуба не было с сезона-1994/95.

21 февраля 2006-го. «Бенфика» – «Ливерпуль» 1:0.

«Когда мы увидели, что в стартовом составе нет Стивена Джеррарда, мы очень обрадовались. В наших мыслях была только победа, и мы играли на победу. «Ливерпуль» – нет. И они не играли хорошо», – вспоминал Симау (теперь директор «Бенфики») в недавнем интервью The Guardian.

Победу на 84-й минуте голом головой принес Луизао, отыгравший за «Бенфику» 15 лет.

В составе «Бенфики» в том матче хватало звучных имен: центральный полузащитник Петит, Мануэль Фернандеш (да, тот самый – позже он поиграет в РПЛ), Симау, француз Лоран Робер и нападающий Нуну Гомеш. На замену вышел чемпион Европы Георгиос Карагунис. А вот россиянину Андрею Каряке не повезло – он остался на скамейке.

Тренировал ту «Бенфику» Роналд Куман. Он пришел вместо Джованни Трапаттони. Роналд сразу объявил, что хочет играть в голландском стиле по схеме 4-3-3. Его трансферными пожеланиями были вингеры Энди ван дер Мейде и Будевайн Зенден – клуб не смог их выполнить.

Как и его предшественник Трапаттони, Куман пробыл в Лиссабоне всего год – после чего ушел в ПСВ.

Домашние успехи «Бенфики» были тусклыми на фоне прорыва в Лиге чемпионов: только третье место в чемпионате и вылет в четвертьфинале Кубка.

8 марта 2006. «Ливерпуль» – «Бенфика» 0:2

Симау, один из героев матча на «Энфилде», мог играть за «Ливерпуль». «Красные» пытались купить португальца летом 2005-го, но «Бенфика» не отпустила свою звезду.

Что сделал Симау, приехав на легендарный стадион «Ливерпуля»? Забил на 36-й роскошный гол: прием мяча слева, смещение к центру и потрясающий удар в верхний угол ворот Рейны. «Если бы я вышел на поле, то попытался бы повторить то движение. Я приму мяч, но, вероятно, на этот раз не забью», – шутит теперь бывший вингер сборной Португалии.

«Фанаты «Ливерпуля» молчали, но я кричал что было силы и понесся к скамейке праздновать с партнерами. Было прекрасно слышать 4 тысячи болельщиков «Бенфики». Мы долго праздновали первый гол, а потом, когда Микколи забил второй, это был эпик», – ностальгирует Симау.

Мечты «Ливерпуля» о защите титула в конце матча добил Фабрицио Микколи. Арендованный у «Ювентуса» нападающий забил боковыми ножницами.

Луис Гарсия, Джеррард, Хаби Алонсо, Харри Кьюэлл, пара нападающих Крауч – Морьентес и вышедшие на замену Робби Фаулер с Джибрилем Сиссе не смогли забить «Бенфике» хотя бы раз.

«Поражение в Лиссабоне было болезненным. Мы бы приняли проигрыш команде, превосходящей нас. Не было ощущения, что нам грозит крах, несмотря на множество проблем: Джеррард был не в порядке, ужасная травма Сиссоко. И тут мы пропускаем гол со стандарта. Настолько предсказуемый, что мы заранее проанализировали его. Это повлияло на ход второго матча. И снова 0:1 после двух-трех последовательных ошибок. Допускаю, что мы были не в лучшей физической форме, но что ранит больше всего, так это чувство, что мы постоянно ошибались в мелких деталях. Тех же, что убивают нас, когда мы играем против топ-команд в Англии», – таким было резюме расстроенного Рафаэля Бенитеса.

5 апреля 2006-го. «Барселона» – «Бенфика» 2:0

Прыгнуть выше четвертьфинала не получилось. Выпавшая «Барселона» уверенно шла к первому с 1992 года Кубку чемпионов.

После нулевой ничьей на «Эштадиу да Луш» португальцы проиграли «Барселоне» в гостях. 0:2 – забивали Самюэль Это′О и Роналдиньо.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Mike Hewitt, Alex Livesey, Ross Kinnaird, Michael Steele, Stuart Franklin