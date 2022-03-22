Дибала точно уходит из «Юве». Ему предложили контракт с понижением зарплаты – из-за Влаховича

Главные претенденты на аргентинца – «Интер» и «Атлетико».

Сериал «новый контракт Пауло Дибалы и «Юве» завершился – стороны не договорились. В конце 2021-го «Ювентус» обещал игроку 11 млн евро в год, но теперь отозвал предложение.

По данным La Gazzetta dello Sport, теперь «Юве» не беспокоится о бесплатной потере игрока такого уровня. 28-летнему нападающему предложили лишь 6-7 млн евро с доплатами, что его не устроило. Утром его агент Хорхе Антун еще раз встретился с директорами «Ювентуса», но результата нет. Дибала точно уходит.

Теперь центральная фигура проекта – Влахович

Гендиректор «Юве» Маурицио Арривабене уже подтвердил – Дибала покинет клуб в конце сезона:

«С переходом Влаховича изменился технический аспект, команда, проект. Часть этих изменений касается контракта Дибалы, который не был продлен. «Ювентусу» было непросто сделать предложение с понижением зарплаты – не очень уважительное по отношению к Пауло. Он провел с нами 7 лет, мы его уважаем. Но решение принято, мы много об этом думали.

С январскими покупками, с приходом Влаховича, положение Пауло перестало быть центральным. Проблемы с травмами? Нет, причины были другие. Никто не ставил под вопрос мастерство и технику Пауло. Велись обсуждения продолжительности контракта и экономической составляющей. Мы приняли решение».

Как отреагировали на уход Дибалы?

Пауло играет в «Ювентусе» с 2015 года. За это время он забил 113 голов и отдал 48 голевых в 283 матчах. В этом сезоне на его счету 13+6 в 29 играх (8+5 в 21 матче Серии А).

Уход нападающего вызвал бурную реакцию в соцсетях. Мнения болельщиков разделились – одни посчитали решение поспешным, другие – верным, учитывая травмы Дибалы (пропустил 61 матч по медицинским причинам).

Брат аргентинца Густаво отреагировал в инстаграме коротко: «Невероятно». Экс-хавбек «Юве» Блез Матюиди немного расшифровал: «Он отличный футболист и отличный человек. Я удивлен его уходом, будет непросто заменить его и найти другого игрока его калибра. За эти годы он добился выдающихся результатов, и я уверен, что он найдет клуб, который позволит ему преуспеть и стать лучше. Это трудно принять, но нужно иметь силы, чтобы перевернуть страницу».

Где Пауло продолжит карьеру?

У нападающего есть несколько месяцев, чтобы хорошо спланировать будущее. Ближе всех к Дибале пока «Интер» и «Атлетико».

• Директор «Интера » Беппе Маротта семь лет назад подписал Дибалу в «Ювентус» за 40 млн евро. По данным итальянских медиа, он думает о воссоединении. Еще в начале марта La Gazzetta dello Sport сообщала, что миланцы готовы предложить 5-летний контракт на 7 млн евро в год. Примерно от такого же предложения Дибала отказался в Турине, но там предлагали трехлетнее соглашение.

• «Атлетико» интересуется Пауло уже несколько лет – в 2018-м он даже встречался с Диего Симеоне. По данным As, cпортивный директор мадридцев Андреа Берта очень хотел бы подписать аргентинца. В последние месяцы клуб контактировал с окружением футболиста. Кроме того, летом завершается контракт Луиса Суареса, которому мадридцы не предложили новый.

• La Gazzetta dello Sport и Tuttosport пишут, что к переговорам по Дибале уже подключился «Арсенал». Сообщается, что за ситуацией также следят «Тоттенхэм», «ПСЖ», «Барселона», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Фото: globallookpress.com/Fabio Ferrari/Keystone Press Agency, IMAGO/www.imagephotoagency.it