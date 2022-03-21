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«Мне не нужна слава. Хочу славы для семьи «Барсы». Хави счастлив

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Выступление Хави на на пресс-конференции – красивая финальная точка класико. Вот его речь.

«Барселона» – семья, которая хочет изменить будущее

Это приятный день для болельщиков «Барселоны». Мы могли даже забить больше голов.

Мы не ожидали такого превосходства на «Сантьяго Бернабеу». У «Реала» была неделя отдыха, а мы прибыли из Турции после Лиги Европы лишь в пятницу. Я ухожу довольным – игра была по-настоящему зрелищной. 

Ухожу с огромным удовлетворением и улыбкой от уха до уха. Мы намного превзошли «Мадрид» – и по результату, и по игре. Но это не повод останавливаться, это не титул. В следующем туре у нас «Севилья», скоро будет еще и четвертьфинал Лиги Европы. 

Очень рад за «Барселону» – за то, что она представляет. Мы можем изменить будущее.

Мы ответственно подошли к игре в защите. Просил футболистов оставаться личностями, сохранять мужество, не терять мячи в безобидных ситуациях. Араужо отлично следил за Винисиусом, забирая у него мячи раз за разом. 

Хочу, чтобы «Барса» вернулась. Чтобы оставалась верна идее и игровой модели. У нас очень хорошие игроки, и им нравится то, что нужно делать на поле. Отдельно отмечу, как они трудятся, помогают друг другу, как семейно ведут себя в раздевалке – это очень важно. 

Я очень горжусь и счастлив. Болельщики «Барселоны» должны наслаждаться, потому что в последнее время мы не получали особого удовольствия, особенно в класико. Играя так, мы можем конкурировать с кем угодно

Я уже говорил это, что сочувствую «Барселоне». Я думаю, что это лучший клуб в мире. Мы собираемся отпраздновать. Не стоит забывать, что я здесь тренер-новичок, победа со счетом 4:0 укрепляет мои позиции. 

Но мне лично не нужна слава – лучше, чтобы она была у игроков и у «Барселоны». Это общая победа, командная победа, семейная победа. Слава для семьи «Барселоны». Я здесь для этого. 

В Ла Лиге осталось девять игр, бороться за чемпионство сложно. Мы просто должны продолжать, идти по пути, потому что это правильный путь. 

Другие реплики: Алвес верит в идентичность, Гарсия сам поражен качеству игры

Все футболисты «Барсы» счастливы. 

Дани Алвес: «Миссия – восстановить идентичность, чтобы вернуться к вершине. Так было всегда, так всегда и будет. У «Барсы» есть стиль игры и философия – они и сделали нашу команду великой». 

Рональд Араухо: «Я был готов играть на краю защиты. Знал, что против Винисиуса будет сложно. Но я доверяю тренеру – и все получилось хорошо. 

Эта победа – как удар кулаком по столу

Эрик Гарсия: «Идеальный вечер. В первом тайме я сам был поражен тем, как мы играли». 

Жерар Пике: «Мы вернулись».

53 минуты, за которые «Барса» разгромила «Реал»

Величие Хави в класико. Тут покер из ассистов и гол в рекордном разгроме

Фото: REUTERS/Javier Barbancho, Susana Vera

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