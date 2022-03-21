«Мне не нужна слава. Хочу славы для семьи «Барсы». Хави счастлив

Выступление Хави на на пресс-конференции – красивая финальная точка класико. Вот его речь.

«Барселона» – семья, которая хочет изменить будущее

Это приятный день для болельщиков «Барселоны». Мы могли даже забить больше голов.

Мы не ожидали такого превосходства на «Сантьяго Бернабеу» . У «Реала» была неделя отдыха, а мы прибыли из Турции после Лиги Европы лишь в пятницу. Я ухожу довольным – игра была по-настоящему зрелищной.

Ухожу с огромным удовлетворением и улыбкой от уха до уха. Мы намного превзошли «Мадрид» – и по результату, и по игре. Но это не повод останавливаться, это не титул. В следующем туре у нас «Севилья», скоро будет еще и четвертьфинал Лиги Европы.

Очень рад за «Барселону» – за то, что она представляет. Мы можем изменить будущее.

Мы ответственно подошли к игре в защите. Просил футболистов оставаться личностями, сохранять мужество, не терять мячи в безобидных ситуациях. Араужо отлично следил за Винисиусом, забирая у него мячи раз за разом.

Хочу, чтобы «Барса» вернулась. Чтобы оставалась верна идее и игровой модели . У нас очень хорошие игроки, и им нравится то, что нужно делать на поле. Отдельно отмечу, как они трудятся, помогают друг другу, как семейно ведут себя в раздевалке – это очень важно.

Я очень горжусь и счастлив. Болельщики «Барселоны» должны наслаждаться, потому что в последнее время мы не получали особого удовольствия, особенно в класико. Играя так, мы можем конкурировать с кем угодно .

Я уже говорил это, что сочувствую «Барселоне». Я думаю, что это лучший клуб в мире. Мы собираемся отпраздновать. Не стоит забывать, что я здесь тренер-новичок, победа со счетом 4:0 укрепляет мои позиции.

Но мне лично не нужна слава – лучше, чтобы она была у игроков и у «Барселоны». Это общая победа, командная победа, семейная победа. Слава для семьи «Барселоны» . Я здесь для этого.

В Ла Лиге осталось девять игр, бороться за чемпионство сложно. Мы просто должны продолжать, идти по пути, потому что это правильный путь.

Другие реплики: Алвес верит в идентичность, Гарсия сам поражен качеству игры

Все футболисты «Барсы» счастливы.

Дани Алвес: «Миссия – восстановить идентичность, чтобы вернуться к вершине. Так было всегда, так всегда и будет. У «Барсы» есть стиль игры и философия – они и сделали нашу команду великой».

Рональд Араухо: «Я был готов играть на краю защиты. Знал, что против Винисиуса будет сложно. Но я доверяю тренеру – и все получилось хорошо.

Эта победа – как удар кулаком по столу .

Эрик Гарсия: «Идеальный вечер. В первом тайме я сам был поражен тем, как мы играли ».

Жерар Пике: «Мы вернулись».

Фото: REUTERS/Javier Barbancho, Susana Vera