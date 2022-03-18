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«Барса» потушила «Галатасарай» в Турции под летевшие с трибун стаканчики. Альба взбесился и пнул мяч к болельщикам

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На очереди – «Реал».

«Барселона» явно вспотела в ответке с крепким «Галатасараем»: команда Хави отыгрывалась и в первые полчаса никак не могла толково осадить ворота Иньяки Пеньи. Пришлось включаться Педри: на 37-й главная звездочка «Барсы» отправил поспать двух игроков соперника и красиво уложил в ближний угол.

Во втором тайме Обамеянг забил второй – и после этого «Галатасарай» почти не доходил до ворот Тер Стегена. «Барса» спокойно контролировала мяч и никуда не спешила.

И это сильно завело стадион. На 86-й минуте болельщики выместили всю злость на слишком долго исполнявшем аут Жорди Альбе – в испанца полетели пустые стаканчики.

Жорди терпеть не стал. Сначала он просто пошел с мячом к судье.

А потом решил отомстить – и выбил мяч прямо на фанатский сектор.

На поле началась заварушка. Альба получил желтую карточку.

Горячо было даже в тренерской зоне.

«Мы показали характер. Хороший матч, – абстрагировался от ситуации Хави. – Камбэк на таком сложном поле… Это хорошая команда. Они очень здорово оборонялись – как и в первом нашем матче. Мы поняли, когда нужно атаковать. В целом все очень хорошо, я рад за игроков. Мы победили на очень сложном стадионе».

«Барселона» набирает обороты. Следующее испытание – «Реал»

• «Барселона» продлила серию без поражений до 11 матчей. За это время команда Хави одержала целых 8 побед и еще трижды сыграла вничью. Следующие матч «Барсы» – гостевое класико. Есть шанс продлить шикарную серию и приостановить идущего на досрочное чемпионство соперника.

• С кадрами все тоже в порядке. Шикарно отыграл Педри: он продолжает набирать прошлогодние топ-кондиции. «Педри – превосходный игрок. По уровню таланта нет другого такого в мире, – восхищался Хави. – Мы просим его бить. Нет, даже требуем. У него есть удар, но он застенчивый и молодой. Но и далеко не каждый обладает такими навыками».

• Победный гол вколотил Пьер-Эмери Обамеянг. Для него каждый гол в Лиге Европы очень важен: Обамеянг с 26 мячами пока идет вторым в списке лучших бомбардиров за всю историю. Впереди лишь Радамель Фалькао с 30 мячами. Пьер вполне может вписать себя в историю уже в этом сезоне.

«Умение возвращаться в игру после пропущенного мяча – это хорошо. У нас сильный характер. Гол Педри очень помог нам психологически. Это отличный мяч, – считает нападающий. – Я работаю и счастлив здесь. Это самое важное»

«Мы не знаем, кто будет нашим соперником. У нас нет опыта игры в таких матчах... Но мы воодушевлены. Мы в четвертьфинале. Это еврокубок. Еще шаг, который позволит продолжить наш рост. Мы готовы и к «Реалу». Они сильны. Но мы собираемся побороться», – обещает Хави. 

Галатасарай Турция – Барселона Испания 1:2 (1:1, 0:1)
Дата проведения
17 марта, 20.45, «Тюрк Телеком Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 28 Маркао Тейшейра, 1:1 – 37 Педри, 1:2 – 49 Обамеянг.
ГалатасарайПенья, Боэ, Маркао Тейшейра, Нельссон, ван Анхолт (Байрам, 85), Антальялы, Чикылдэу (Моруцан, 74), Актюркоглу, Кутлу, Бабел (Дервишоглу, 74), Гомис (Мохамед, 63).
Барселонатер Стеген, Дест (Араухо, 56), Пике (Лангле, 81), Эрик Гарсия, Альба, Бускетс, де Йонг (Гави, 68), Педри, Обамеянг (Депай, 82), Траоре (Дембеле, 46), Ферран Торрес.
Предупреждения:
Бускетс (27), Маркао Тейшейра (29), Эрик Гарсия (41), ван Анхолт (72), Гави (79), Альба (87), Байрам (90).

Фото: REUTERS/Murad Sezer

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