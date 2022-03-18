«Барса» потушила «Галатасарай» в Турции под летевшие с трибун стаканчики. Альба взбесился и пнул мяч к болельщикам

На очереди – «Реал».

«Барселона» явно вспотела в ответке с крепким «Галатасараем»: команда Хави отыгрывалась и в первые полчаса никак не могла толково осадить ворота Иньяки Пеньи. Пришлось включаться Педри: на 37-й главная звездочка «Барсы» отправил поспать двух игроков соперника и красиво уложил в ближний угол.

Во втором тайме Обамеянг забил второй – и после этого «Галатасарай» почти не доходил до ворот Тер Стегена. «Барса» спокойно контролировала мяч и никуда не спешила.

И это сильно завело стадион. На 86-й минуте болельщики выместили всю злость на слишком долго исполнявшем аут Жорди Альбе – в испанца полетели пустые стаканчики.

Жорди терпеть не стал. Сначала он просто пошел с мячом к судье.

А потом решил отомстить – и выбил мяч прямо на фанатский сектор.

На поле началась заварушка. Альба получил желтую карточку.

Горячо было даже в тренерской зоне.

«Мы показали характер. Хороший матч, – абстрагировался от ситуации Хави. – Камбэк на таком сложном поле… Это хорошая команда. Они очень здорово оборонялись – как и в первом нашем матче. Мы поняли, когда нужно атаковать. В целом все очень хорошо, я рад за игроков. Мы победили на очень сложном стадионе».

«Барселона» набирает обороты. Следующее испытание – «Реал»

• «Барселона» продлила серию без поражений до 11 матчей. За это время команда Хави одержала целых 8 побед и еще трижды сыграла вничью. Следующие матч «Барсы» – гостевое класико. Есть шанс продлить шикарную серию и приостановить идущего на досрочное чемпионство соперника.

• С кадрами все тоже в порядке. Шикарно отыграл Педри: он продолжает набирать прошлогодние топ-кондиции. «Педри – превосходный игрок. По уровню таланта нет другого такого в мире, – восхищался Хави. – Мы просим его бить. Нет, даже требуем. У него есть удар, но он застенчивый и молодой. Но и далеко не каждый обладает такими навыками».

• Победный гол вколотил Пьер-Эмери Обамеянг. Для него каждый гол в Лиге Европы очень важен: Обамеянг с 26 мячами пока идет вторым в списке лучших бомбардиров за всю историю. Впереди лишь Радамель Фалькао с 30 мячами. Пьер вполне может вписать себя в историю уже в этом сезоне.

«Умение возвращаться в игру после пропущенного мяча – это хорошо. У нас сильный характер. Гол Педри очень помог нам психологически. Это отличный мяч, – считает нападающий. – Я работаю и счастлив здесь. Это самое важное»

«Мы не знаем, кто будет нашим соперником. У нас нет опыта игры в таких матчах... Но мы воодушевлены. Мы в четвертьфинале. Это еврокубок. Еще шаг, который позволит продолжить наш рост. Мы готовы и к «Реалу». Они сильны. Но мы собираемся побороться», – обещает Хави.

Фото: REUTERS/Murad Sezer