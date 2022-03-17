«Юве» снова провалился в ЛЧ – 3 года не могут пройти 1/8. Это очень больно

В этот раз виноват не Криштиану.

«Юве» тотально провалился и опять невероятно обидно вылетел из ЛЧ.

На этот раз команда Аллегри не справилась со скромным «Вильярреалом» Унаи Эмери. Счет 0:3 – не по игре: туринцы атаковали большую часть игры и выглядели сильнее. Но от этого Аньелли и компании сейчас точно не легче.

В первом тайме хозяева могли забивать как минимум дважды. Сначала кипер гостей Рульи потащил тяжелый удар Мораты.

Потом включился Душан Влахович. Сначала сильно приложился по перекладине.

А через пару минут должен был забивать с углового.

Всю первую половину матча «Вильярреал» с трудом сдерживал давление туринцев – однако команда Эмери выстояла. Во втором тайме Унаи исправил ошибки: провел ряд замен и на последние 14 минут полностью съел «Ювентус» благодаря выходу свежих Жерара Морено и Франсиско Коклена.

Особенной похвалы заслуживает Жерар, который перевернул матч – заработал два пенальти! В одиночку затмил всю атаку «Юве» всего за полтайма. Ох.

После игры Аллегри призналмя, что его команда поплыла после пенальти.

«Мы старались двигать мяч, а «Вильярреал» в какой-то момент играл вдевятером за линией мяча, даже не пытаясь контратаковать.

У нас были моменты в первом тайме, а соперник нацеливался на дополнительное время или хотел извлечь максимум из каких-то эпизодов. В случае с первым пенальти мы действовали очень наивно. Потом мы пропустили еще два гола и утратили контроль над игрой».

«Ювентус» обидно пролетел мимо ЛЧ. Снова!

«Юве» и правда словно прокляли: команда меняет тренеров и приглашает даже Криштиану Роналду – но никак не может добраться до заветной ЛЧ.

Последние пять лет «Ювентуса» в турнире – настоящая боль для болельщиков.

• В 2018-м «Юве» отлетел от «Реала» в четвертьфинале. То противостояние вы наверняка помните: шедевр от Криша, шикарный камбэк на «Сантьяго Бернабеу» и скандальный пенальти в концовке – «мусорное ведро вместо сердца» тоже оттуда.

• В следующем году в Италию забрали впечатлившего Криштиану Роналду – и вместе с Маурицио Сарри мечтали выиграть ЛЧ с первого раза. Гиперкамбэк с «Атлетико» не помог пройти дерзкий «Аякс» – «Юве» снова остановился на полуфинале.

• Потом началась проклятие 1/8 финала: сначала «Ювентус» обидно слетел от «Лиона» в ковидном 2020-м.

• На следующий год вышло не менее печально. Вместе с Андреа Пирло проиграли «Порту» и снова не дошли даже до четвертьфинала. Тогда во многом обвиняли Роналду – моментами правда было за что.

• Летом с Кришем был решено расстаться – а еще вернуть Аллегри и вернуться к истокам. На место главного лидера купили дорогущего Душана Влаховича.

• Уже четыре года назад «Юве» существенно превосходит по бюджету клубы, от которых вылетает в плей-офф : «Аякс» (200 млн против 621 у «Юве»), «Лион» (310 млн против 573 у «Юве»), «Порту» (152 млн против 481 у «Юве»), «Вильярреал» (138 млн против 440 у «Юве»).

Суперлига Аньелли – способ забыть о таких вечерах

В начале марта босс «Ювентуса» объяснял, зачем ему новый турнир.

«Если мы не создадим что-то стабильное, то все развалится. Я уверен в судьях, которые решат, является ли УЕФА монополистом. Нужно иметь возможность зайти на рынок и развивать свой бизнес.

Вопрос в том, почему мы продолжаем нести потери при всем нашем доходе. Непопадание в Лигу чемпионов может разрушить бюджет многих клубов. Мы достигли момента, когда поляризация велика, а система не работает».

Фото: REUTERS/Massimo Pinca; кадры трансляции