«Пока есть форма и автобус, мы будем играть. Точно будем бороться». Тухель – щит для «Челси», говорит только он

Пока «Челси» живет под прессом.

«Челси» продолжает жить под прессом правительства Великобритании. С каждым днем ситуация вокруг клуба Романа Абрамовича все сложнее и запутаннее. «Челси» сильно пострадал экономически, но не стоит забывать и про игроков.

Им тоже сложно. И публично их защищает только один человек.

Тухель принимает весь удар медиа на себя

На каждой пресс-конференции немца одолевают вопросами про санкции и будущее. Тухелю очень тяжело, однажды он даже сорвался.

«Нет, послушайте, послушайте, остановитесь! Я не политик. Хватит, ну правда! Я могу лишь повторить свои же слова. Ужасно чувствую себя, повторяя это, потому что никогда не сталкивался с такими ситуациями».

При этом Тухель всегда на стороне Абрамовича, ни в чем не упрекает владельца.

«Любое решение Абрамовича – верное. Это его выбор и клуб – и не мне это комментировать. В очень краткосрочной перспективе для нас не слишком много изменится, может быть, даже ничего не изменится. Я надеюсь на это.

Мы пытаемся отгородиться от шума и сохранить концентрацию, что не всегда легко, но сегодня мы показали, что можем это сделать. Мы не на острове живем. У игроков есть интернет – некоторые обеспокоены.

Еще слишком рано говорить [о переменах], пока я могу представить «Челси» только с Абрамовичем. Так что мне очень тяжело. В голове еще не уложилось. Я не думаю, что должен говорить об этом, и мое положение не столь высоко, как вы можете думать».

Уходить пока не собирается

Тухель не уверен в будущем, но старается сохранять положительный настрой.

«Посмотрим, останется ли все так же. Я не знаю. Мы переживаем что-то новое изо дня в день. Я не предвидел этого вчера и не знаю, что будет завтра, – рассуждал тренер перед «Ньюкаслом». – Каждый может быть абсолютно уверен в том, что мы сфокусированы на своем состоянии и на правильном отношении к делу. Пока что мы доверяем друг другу – это не изменится. Пока есть достаточно маек и автобус для поездок на игры – мы будем играть. Мы точно будем бороться.

Я много раз говорил, что мне нравится работать в Премьер-лиге. Мне нравится в Англии. Я чувствую традиции и любовь к спорту в целом и к футболу в частности. Это прекрасное место. «Челси» – идеальный клуб для меня. Мне нравится здесь. Я люблю все в этом клубе».

«Челси» и правда очень плохо

• Команде нельзя подписывать новых игроков и продлевать контракты, а также продавать билеты и даже мерч. «Челси» выдана специальная спортивная лицензия, которая позволяет исключительно футбольную активность: от выплаты зарплаты сотрудникам до траты денег от ТВ-трансляций лишь на функционирование клуба.

• Фанатам тоже сложно. Матчи «Челси» могут посещать только держатели абонементов и купившие билеты до 10 марта.

• Продажа «Челси» заблокирована. BBC пишет, что правительство Великобритании все еще может предоставить лицензию и позволить осуществить сделку – но только при условии, что Абрамович не получит никакие деньги. The Telegraph подтверждает и описывает условия: придется доверить продажу «Челси» правительству Британии. Иначе – никак.

• «Челси» теряет спонсоров. Титульный спонсор Three уже объявил о приостановке сотрудничества на неопределенный срок. Позже сотрудничество с клубом приостановил и Hyundai. Эти спонсоры приносили «Челси» по 50 миллионов фунтов ежегодно.

• The Telegraph также сообщает, что Часть игроков «Челси» изучает возможность разрыва контракта с клубом. Пока вариант разрыва контракта рассматривается только на случай задержки зарплат.

• «Челси» осознает серьезность происходящего и предупредил правительство Великобритании, что из-за санкций может и не завершить сезон с нынешними ограничениями. Ситуация обострилась в пятницу – банк Barclays временно заблокировал счет лондонцев.

• The Telegraph добавляет, что в нынешней ситуации «Челси» не может позволить себе достаточное количество охраны и стюардов на «Стэмфорд Бридж» – а еще не будет возможности организовать кейтеринг. Из-за этого клубу придется закрыть некоторые секторы на стадионе.

• Однако готовность «Челси» ждать с продажей до конца следующей недели показывает, что запас средств на ближайшее время есть и его пока хватает на выполнение обязательств даже в условиях тотальных ограничений.

А вот на сколько их хватит – огромный вопрос.

Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, Michael Stee, Catherine Ivill, MacNicol; globallookpress.com/David Klein via www.imago-images/www.imago-images.de